“Non ho pensato alla mia vecchia vittoria, ho affrontato Sanremo in maniera totalmente nuova perché non sono mai andato a cantare con un altro artista – ha detto Mahmood subito dopo la vittoria di Sanremo 2022 -. Quando non sei da solo l’energia è diversa e approcci tutto come se fosse una cosa nuova: è stato questo anche il bello, ho avuto la possibilità di vivere una cosa che avevo già vissuto ma in una maniera completamente diversa e questo mi ha reso felice e con molta voglia di fare”. Forse nemmeno Mahmood, con una vittoria al Festival alle spalle, si aspettava un successo così sonante per il suo compagno di avventure musicali Blanco, che in realtà si chiama Riccardo Fabbriconi, è nato a Brescia il 10 febbraio 2003 e ha già venduto oltre 300 mila biglietti con il suo primo vero tour che sta mandando in delirio la generazione fra i 18 e i 30 anni.

Dai 7 dischi d’oro al miliardo di streaming, i numeri del successo di Blanco

Una tournèe, quella del sorprendente nuovo principe dei millenial, che va avanti fra urla di gioia, di frenesia e di emozione dei suoi fan e ripetuti lanci di reggiseni (talvolta indossati al volo con nonchalance dal performer), in un vortice live sfrenato e dirompente che, di per sé, tende a moltiplicare le emozioni dello show.

Intanto, il brano «Brividi» con cui Blanco ha vinto Sanremo insieme a Mahmood è il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita. Un nuovo record che si aggiunge al più alto debutto di sempre per una canzone italiana in posizione #5 nella classifica global della piattaforma, oltre alle #1 posizioni nelle classifiche di tutte le piattaforme digitali e l’esordio al primo posto nella classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti in Italia – Blanco è pronto a tornare sul palco portando tutta la sua attitudine punk, cruda e provocatoria del suo album d’esordio, «Blu Celeste», certificato triplo disco di platino con oltre 370 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 160 milioni di view su YouTube.

Oltre ad aver collezionato in meno di un anno 28 dischi di platino, 7 dischi d’oro e più di 1 miliardo di streaming totali, Blanco è il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify. Dopo aver pubblicato i brani «Belladonna (adieu)», «Notti in Bianco» e «Ladro di Fiori» il giovane cantautore ha conquistato il grande pubblico grazie alla collaborazione con MACE e Salmo per il singolo «La Canzone Nostra», brano che ha dominato per sette settimane la classifica Fimi / GfK.

Blanco all’Eurovision Song Contest 2022

Dati che sgombrano il campo e chiariscono, anche ai più dubbiosi, che è proprio Blanco la star dell’anno, ma il bello deve ancora venire, visto che fra qualche giorno, dal 10 al 14 maggio al PalaOlimpico di Torino, ci sarà l’Eurovision Song Contest 2022, che vedrà Mahmood e Blanco cantare a Torino di nuovo insieme «Brividi». Intanto, in attesa della tournée estiva, va avanti il tour primaverile in cui Blanco, con il produttore e polistrumentista Michelangelo, Jacopo Volpe alla batteria ed Emanuele Nazzaro al basso, presenta uno show che in gran parte è basato sui suoi ricordi adolescenziali, mentre sul palco scorre il presente in musica. L’impianto scenico del concerto è stato volutamente curato in ogni dettaglio e ispirato da un immaginario visivo che si apre dalla ricostruzione sulla ribalta della cameretta di Blanco, dove sono nate le prime canzoni e dai paesaggi acquatici che caratterizzano l’immaginario che ruota intorno all’album «Blu Celeste». Rutilante il gioco delle luci, delle scritte led e dei visual che si alternano sugli schermi. In scaletta 20 brani da «Mezz’ora di Sole» a «Notti In Bianco».

Blanco a Luce!: “La cosa più bella del mio lavoro? Rappresentare le storie di tanti senza snaturarsi”

“Sono mesi che penso a come portare il mio disco sul palco per offrire a tutte le persone che mi hanno sostenuto la mia performance migliore. Ho aspettato – spiega l’artista – perché volevo che, per il mio primo live, il pubblico potesse muoversi con maggiore libertà possibile (pur nel rispetto della situazione attuale)”.

Come è organizzato lo show?

“Ci saranno diverse sorprese, sotto tanti punti di vista. Abbiamo lavorato duramente per realizzare uno spettacolo per il Blu Celeste Tour curato sotto ogni dettaglio (visual e lighting) e sono veramente entusiasta di poter cantare le mie canzoni con una super band live e Michelangelo (il mio produttore) che c’è stato sin dal primo momento”.

Un’apoteosi dell’album Blu Celeste?

“Nel mio album ho raccontato me stesso con la massima trasparenza e sono veramente felice che così tante persone siano riuscite a immedesimarsi nei miei racconti. Credo che sia la cosa più bella del mio lavoro e in generale della musica, sia poter rappresentare le storie di tante persone senza doversi snaturare”.

Blanco, il calendario e le date del tour (tutto esaurito)

BLANCO : tutto il Blu Celeste Tour è sold out. Il tour è prodotto da Vivo Concerti e Friends & Partners.

