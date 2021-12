La proposta di legge, comunque, riguarderebbe non solo gli studenti ma anche gli adulti, perché “il bullismo scolastico non è solo tra studenti” fa notare il deputato Balanant. Oltre alla dura stretta sulle pene, infatti, verrebbe prevista anche una formazione specifica per medici, infermieri, psicologi e membri delle forze dell’ordine. Si prevedrebbe, in sostanza, un reato specifico, così da facilitare la presentazione delle denunce e una risposta, da parte degli agenti, consapevole. Uno dei problemi più gravi, infatti, è che al momento la polizia “a volte tende a minimizzare i fatti denunciati dalle vittime”, come denuncia l’avvocato Gauthier Lecocq, in un’itervista a . Un secondo riguarda la lunghezza delle indagini che, prosegue il legale, “richiede talvolta sei o otto mesi, periodo durante il quale il minore o il giovane continuano a subire vessazioni, talvolta con drammatiche conseguenze”.

Il bullismo, in ogni caso, rimane un fenomeno culturale e la punizione degli studenti, anche se verrà approvata la legge, andrebbe sempre accompagnata a una riflessione su quello che si può fare per provare ad estirparlo alla radice, tenendo sempre ben in conto la salute delle vittime ma anche la motivazione scatenante degli aggressori. Senza questa riflessione non basterà certo una multa o un periodo in carcere per risolvere una drammatica pratica che ‘miete’ ogni anno decine di vite.