“Buon compleanno Luce!”. Tante scintillanti emozioni nella serata dedicata all’inclusione, per “cambiare le cose”

di Marianna Grazi

Speranza, amore, informazione, uguaglianza, comunicazione, ascolto. Tante parole, un solo progetto che prova a renderle realtà. Inclusione, è questo il valore chiave alla base di Luce!. Corpi fluorescenti, colorati, come lampi nel teatro al buio: un inizio ad effetto, per la grande festa di compleanno, il primo, del portale dedicato all’inclusione e della diversità del Gruppo Monrif. A condurre la serata la giornalista Sky Monica Peruzzi. Tanti gli ospiti, da personaggi del mondo dello sport fino all’ospite d’onore la cantautrice Francesca Michielin.

“Dentro luce c’è un concetto importantissimo e complicato, che è la diversità. Dentro il concetto di diversità c’è anche l’essere distanti, l’essere lontani, divergere. Luce! è nato un anno fa, quando eravamo lontani per decreto. E allora volevamo trovare nuove parole per raccontare qualcosa di straordinario. Le parole sono la rivoluzione e se allora vogliamo raccontare qualcosa che sta cambiando dobbiamo partire dalle parole”. La direttrice de La Nazione Agnese Pini, l’anima e prima sostenitrice, colei che ha creduto fin dall’inizio in questo progetto ne ripercorre la nascita, un anno fa, quando la pandemia toglieva spazi, toglieva la vicinanza e la possibilità di incontro e confronto.

Dall’attualità, dalla cronaca giornaliera prende spunto il lavoro della redazione di Luce! e un episodio, in questi giorni, ha sottolineato ancora una volta quanto sia necessario parlare di tematiche anche difficili, ma attuali e pervasive della società. La notizia è quella della molestia subita dalla giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia, che alla mente di molti ha richiamato una campagna su cui il canale ha creduto fin dall’inizio, quella de #ilgiornodopo. “Mi ha colpito il numero di donne che conosco, amiche, colleghe, che sono venute a raccontarmi le loro testimonianze. Le stime parlano di una donna su tre che ha subito violenza. Da quello che ho visto sono tre su tre”.

La ministra Bonetti: “La violenza sulle donne è disumana. La consapevolezza dà una luce di speranza”

E proprio dalla violenza sulle donne, tanto attuale, parte il dibattito con una delle ospiti illustri della serata, la ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia Elena Bonetti. “La storia di Greta Beccaglia ha suscitato una coscienza pubblica che è bene si sia esplicitata – ha detto –. È un episodio di molestia, è una violazione, una lesione della dignità della donna che va condannata senza se e senza ma. E colpisce il tentativo di giustificazione che si è creato”. Un episodio che non è affatto isolato, che è solo l’ultimo, più clamoroso di un fenomeno pervasivo, malato, della società. “I numeri raccontano di vite violate, uccise. La violenza esiste e va guardata in tutta la sua disumanità. La luce attiva consapevolezza, attiva un percorso di speranza”, aggiunge.

In sala, alla Pergola, ci sono tante studentesse e tanti studenti. “Per le ragazze è importante vedere un modello come la ministra Bonetti – interviene la direttrice Pini – allora da questa sala lanciamo anche un’altra speranza, un’altra possibilità: è giunta l’ora di avere un presidente della Repubblica donna. È possibile, siamo pronti”. “Sì, e ce lo dimostrano le 21 madri costituenti su 556 membri dell’assemblea che ci ha portato alla nostra Carta Costituzionale. Non sapevano che sarebbero stati modelli ma hanno permesso di rendere possibile tutto questo, il rendere naturale credere che uomini e donne possano davvero cambiare le cose”, conclude la ministra.

Il compleanno di Luce! e la festa della Toscana: passato presente e futuro, tra cultura e comunicazione

A seguire, sul palco, il saluto delle autorità locali, in una serata, quella di oggi importantissima per la Regione. Il compleanno del portale cade infatti lo stesso giorno della festa della Toscana, in cui si celebra l’abolizione della pena di morte nel Granduccato. Il primo intervento è quello di Dario Nardella, sindaco di Firenze, una città che ha dato tanto in termini di cultura e nella capacità di sognare in grande. “Questo è stato un anno particolare e non è un caso che Luce! sia nata e cresciuta in questo anno. Firenze è una città unica, siamo abituati a dire parole altisonanti su questa città, ma poche volte la osserviamo per la storia delle conquiste civili. Se oggi abbiamo questo patrimonio lo abbiamo perché tante uomini e donne hanno sognato”.

Passato, presente e futuro nel discorso del primo cittadino, chenon manca di ricordare, tra le battaglie attuali della città, quella sulla tampon tax, per l’abbattimento dell’iva sugli assorbenti, “Iniziative dal forte valore simbolico e culturale”, conclude Nardella.

E di simboli si parla anche con Luciano Massari, direttore Accademia delle Belle Arti di Carrara. Tra i progetti in programma per Luce! c’è l’idea di realizzare delle statue di donne da esporre a Firenze, realizzate proprio con il marmo delle cave di Carrara. A rivelarlo è la direttrice Pini, che ne spiega il motivo: “Ci sono troppe poche statue di donne in Italia, vogliamo intervenire”. L’Accademia è pronta: “Progetto importante anche per la popolazione studentesca – dice Massari –. Un progetto che ci dà grande responsabilità, anche per il materiale così importante con cui fare le statue. Abbiamo cercato il marmo più bello e luminoso, capace di rispecchiare i concetti della poetica e farli propri”.

Infine tocca al governatore della Toscana Eugenio Giani che inizia con una battuta: “Ho fatto un’ordinanza apposita, è possibile stringersi la mano”, dice sorridendo. “Di ordinanze ne abbiamo fatte tante – continua – per chiudere, ma sogno l’ordinanza per aprire, per dire ‘stringiamoci la mano e diamoci un bacio'”. E parla poi della storia del Teatro della Pergola, scenario della festa, e di Antonio Meucci, inventore del telefono, che proprio per questo importantissimo edificio escogitò un sistema di comunicazione: “L’innovazione crea coesione, è Meucci a dimostrarcelo. Questo è un luogo bello per vivere con Luce! un futuro che va nell’interesse di chi lo ha ideato”.

I direttori, Sandro Neri e Michele Brambilla, perché “nessun progetto è isolato o si costruisce da soli”

Luce! è un progetto che si basa sulla coesione, anche nel suo lavoro quotidiano. Coesione tra i giornalisti, tra le redazioni del gruppo QN Quotidiano Nazionale. “Questo gruppo ha sempre innovato – dice infatti il direttore de Il Giorno Sandro Neri – Tante sono le trasformazioni, tra cui un processo di integrazione carta-web per rendere uniti questi due mezzi di informazione. E stiamo cercando di unire anche i mondi dei social e dell’informazione ufficiale” con un progetto innovativo in cui “Ci mettiamo noi a dialogare con i lettori”. Sul palco sale anche il direttore editoriale di Quotidiano Nazionale Michele Brambilla, spiega che “Editoriale Nazionale ha un editore puro, il cui scopo è creare informazione. E non è poco, perché siamo in un’epoca in cui persiste il sospetto nei confronti dei giornali. Noi facciamo informazione, non abbiamo nessun secondo fine. E questo è un grandissimo merito del nostro editore. Questo ci dà la libertà anche di realizzare un progetto come Luce!, che apparentemente parla di temi di cui parlano tutti. Ma nessuno aveva fatto una cosa del genere”.

Il comitato scientifico, la vera forza motore dell’inclusione