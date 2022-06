Martina Caironi da record: nuovo primato mondiale nei 100 metri T63 alla Diamond League

di Marianna Grazi

Ambra chiama, Martina risponde. Dopo il recente primato mondiale dei 200 metri T63 siglato dalla grossetana Ambra Sabatini, nella gara regina, i 100m, è la compagna di nazionale Martina Caironi a stabilire il nuovo record del mondo. Al “Prefontaine Classic” di Eugene (Oregon, USA), una delle tappe più importanti della Wanda Diamond League di Atletica leggera, la campionessa bergamasca, per la prima volta sulla pista di una gara oltreoceano insieme alla collega azzurra Monica Contrafatto, ha infatti fatto segnare uno strepitoso 14.02 (+ 0,3 m/s), abbassando di ben 35 centesimi il suo personale e togliendo 9 centesimi al crono siglato dalla Sabatini quando conquistò la medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, battendo proprio Caironi e Contraffatto.

Dieci anni di velocità

Per quasi 10 anni Martina Caironi, tesserata Fiamme Gialle, ha dominato la distanza regina dell’atletica, da quell’oro ai Giochi Paralimpici di Londra 2012 al successivo a Rio 2016, plurititolata a livello mondiale e europeo. Solo nella capitale nipponica la scorsa estate ha dovuto ‘cedere’ il gradino più alto del podio alla giovanissima Ambra Sabatini – compagna di club di 13 anni più piccola – che nella finale del 4 settembre 2021 aveva strabiliato il mondo intero precedendo proprio il suo mito, Martina, e l’altra compagna di nazionale Monica Contrafatto, in un’incredibile tripletta azzurra. Ma non è trascorso nemmeno un anno e la ‘veterana’ bergamasca, con un talento e una forza sorprendenti, si è andata a riappropriare del titolo di primatista iridata, siglando il nuovo record mondiale con 14.02 e chissà, pensando già a come infrangere la barriera dei 14 secondi.

La chiave sta nella mente: corro più rilassata

Reduce dalla trasferta americana, Caironi ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo, raccontando il suo straordinario momento di forma. “Sapevo di poter migliorare il primato personale (14”37, ndr), non di spingermi così in là: sì, gareggiare in un contesto del genere, ha fatto la differenza” spiega la quasi 33enne campionessa di tutto. E il contesto era quello di Eugene, Oregon, Stati Uniti, dove si è svolta la terza tappa stagionale della Diamond League (il circuito di atletica leggera più importante al mondo) sul tartan dell’impianto intitolato a Steve Prefontaine nel quale, tra appena un mese e mezzo, si disputeranno i Mondiali di Atletica (quelli di para atletica sono stati invece annullati). “Sarei dovuta essere a Barcellona, ma qualche settimana fa siamo state contattate dall’organizzazione. Hanno dimostrato di volerci fortemente (a lei e Monica Contrafatto, ndr), tanto è vero che i premi in denaro sono stati equiparati a quelli degli atleti olimpici“, ha aggiunto la bicampionessa paralimpica al quotidiano della sua città. Insomma un bell’incentivo a volare oltreoceano che ha dato i suoi frutti migliori.

Il tempo passa, le avversarie – soprattutto in casa – si fanno più agguerrite, ma Martina Caironi non molla e anzi si dimostra più che mai intenzionata a dimostrare che è sempre lei la donna da battere. “Un contributo me lo stanno dando anche nuove calzature e protesi, ma la base di tutto è la mente. Sto imparando a gareggiare più rilassata” prosegue l’atleta, campionessa anche di salto in lungo. Sicuramente una buona parte di questa nuova mentalità vincente le arriva dal ritorno, lo scorso autunno, a Bergamo dopo un decennio vissuto a Bologna. Ma il merito lo riconosce anche a Gianni Marcarini, il nuovo coach: “Mi segue quotidianamente, e mi sta facendo capire che, anche alla mia età, dopo un lungo percorso, a livello tecnico ho ancora dei margini di crescita”.

I prossimi appuntamenti

Dopo aver lasciato il suo graffio vincente sulla pista che, dal 15 luglio prossimo, ospiterà i Mondiali di Atletica, per la fuoriclasse di Alzano Lombardo pensa già ai prossimi appuntamenti. Che non vedranno eventi internazionali di rilievo, dopo la cancellazione dei campionati iridati che si sarebbero dovuti tenere a Kobe, in Giappone. Un vero peccato, visto lo stato di forma dimostrato in questa prima parte di stagione dalle nostre stelle azzurre, ma il trio dei sogni non starà certo con le protesi in mano. Per la Caironi la prossima tappa sarà il weekend dal 9 all’11 giugno, a Parigi, con la Nazionale, dove provare a raggiungere quello che, appena un anno fa, sembrava essere impossibile. Ora invece, quel muro dei 14 secondi, sembra tutt’altro che incrollabile.