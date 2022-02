Mahmood e Blanco vincono il Festival di Sanremo 2022 con “Brividi”

di Remy Morandi

Mahmood e Blanco vincono con “Brividi” il Festival di Sanremo 2022. Al secondo posto Elisa, al terzo Gianni Morandi. Il brano di Mahmood e Blanco ha fatto innamorare tutti. Non solo all’Ariston, ma in tutto il mondo. La canzone, un inno alla libertà di amare, è stata la più ascoltata di sempre in un solo giorno in Italia ed è diventata la quinta più ascoltata nella “Top 50 Global” di Spotify, la playlist che contiene i 50 brani più ascoltati in tutto il pianeta. Vediamo alcuni traguardi che ha già raggiunto la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo 2022.



Gli altri premi del Festival di Sanremo 2022

Il premio della critica va a Massimo Ranieri. Il premio della sala stampa viene assegnato a Gianni Morandi, mentre il miglior testo del festival è quello di Fabrizio Moro. Il premio per la miglior composizione musicale va a Elisa con “O forse sei tu”.

Brividi, la canzone più ascoltata di sempre in un solo giorno in Italia

Il giorno dopo aver presentato la canzone al Festival di Sanremo, “Brividi” di Mahmood e Blanco è stato il brano più ascoltato di sempre in un solo giorno su Spotify Italia: in 24 ore ha infatti registrato 3.384.192 streaming. Il precedente record era di “Veleno 7” di Gemitaiz e Madman con 1.855.492 streaming. Quasi doppiati dunque.

La quinta canzone nella playlist “Top 50 Global” su Spotify

Come anticipato, “Brividi” si è classificata in quinta posizione nella classifica “Top 50 Global” di Spotify, la playlist che contiene le 50 canzoni più ascoltate in tutto il mondo. Solo i Maneskin, prima di loro, sono riusciti nell’impresa, piazzandosi nella Top 50 del mondo con i brani “Zitti e buoni”, “I wanna be your slave” e “Beggin”.

Il video di “Brividi” su YouTube: in quattro giorni oltre 9 milioni di visualizzazioni

Su YouTube un altro clamoroso successo. Il video di “Brividi”, aggiunto sulla piattaforma il 2 febbraio 2022, ha totalizzato in meno di quattro giorni oltre 9 milioni di visualizzazioni, piazzandosi al primo posto nelle tendenze di YouTube. (Al secondo posto c’è l’esibizione della prima serata: il video ha totalizzato circa 6 milioni di visualizzazioni).



Il concerto improvvisato dal balcone dell’hotel a Sanremo

Non sarà un record, ma anche il concerto di Blanco e Mahmood dal balcone dell’hotel a Sanremo dimostra il successo che hanno ottenuto i due giovani ragazzi. Decine e decine (forse centinaia?) le persone, molti giovani, che si sono accalcate sotto al balcone per sentire i due cantanti intonare la loro “Brividi”. Tutti già la sanno a memoria e la cantano a squarciagola.

In testa anche nelle quotazioni delle scommesse

A certificare la loro preventiva vittoria, anche i siti di scommessa. Ad esempio sul sito della Sisal, Mahmood e Blanco si piazzano primi, quotati a 1.44. Segue Gianni Morandi (4.50) e al terzo posto Elisa con 5.00. Scendendo al quarto gradino si arriva a Irama con un 9.00, e poi Sangiovanni (12.00), Dargen D’Amico (33.00), Emma (33.00), La Rappresentante di Lista (33.00), Achille Lauro (66.00), Fabrizio Moro (66.00), Massimo Ranieri (66.00), Michele Bravi (66.00), Aka 7even (100.00), Ditonellapiaga con Rettore (100.00), Giovanni Truppi (100.00), Matteo Romano (100.00), Noemi (100.00), Rkomi (100.00), Yuman (150.00), Highsnob e Hu (200.00), Iva Zanicchi (200.00), Le Vibrazioni (200.00), Ana Mena (300.00), Giusy Ferreri (300.00) e Tanani (300.00).