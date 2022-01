Claudia Rocchini, la fotografa dei gatti che promuove la “body positivity” felina

di Francesco Lommi

Gli antichi egizi li avevano divinizzati, Papa Francesco, lamentando la scarsa natalità nel nostro Paese, li ha citati come “sostituti dei figli”. Probabilmente il pontefice ha estremizzato il concetto per renderlo ancora più chiaro, ma forse, in fondo, non aveva neanche tutti i torti: gli animali domestici sono sempre più considerati come veri e propri membri della famiglia.

Ed è su queste premesse che si fonda il lavoro portato avanti dalla pavese Claudia Rocchini, ormai per tutti semplicemente “la fotografa dei gatti”. Un amore, quello della quasi cinquantenne per questi felini, che trasuda da tutti i suoi scatti e che l’aiuta a far emergere il lato più emozionale di un animale di cui spesso è complesso comprendere e catturare la sfera emotiva: “Riesco ad esaltare l’espressività fotografando non solo ciò che si vede, ma principalmente, ciò che si sente”. Negli ultimi anni abbiamo vissuto un importante passaggio culturale. “Da semplici proprietari di animali domestici, siamo diventati i loro genitori umani, considerandoli componenti della nostra famiglia”.

Contrariamente da quanto si possa pensare, Claudia non sceglie solo gatti di razza o dal pedigree stellato per i suoi reportage, anzi promuove una sorta di “body positivity” felina. Uno dei suoi scatti più famosi ritrae Vito, il micio bionico con zampe posteriori amputate, il primo in Europa a subire un impianto di protesi: “È stato davvero sorprendente – dichiara l’artista – ritrovarmi sulla Bbc e su tutta la stampa internazionale. Ora il gatto diversamente abile compare nella mostra “Animal emotion: il mondo animale tra arte, recupero e vita”, curata da Filippo Sorcinelli nello storico complesso di S.Agostino nel cuore di Mondolfo (Pesaro-Urbino), abbreviata causa Covid”.

Ma questa non è l’unica iniziativa di inclusività e beneficienza promossa dalla fotografa pavese: “Offro una sessione di 15 minuti e una piccola stampa omaggio a chi si presenta a un rifugio animali portando il proprio pet e almeno 25 euro di pappe. I Fotociotola Days, me li sono inventati da quando la pandemia mi ha costretto a tornare stanziale. Tra le associazioni (coinvolte c’è) Enpa, (nelle sedi) di Pavia, Monza, Voghera. I prossimi appuntamenti il 22 gennaio a Bollate e il 5 febbraio a Lodi. A maggio dovrei tenere un’altra mostra nella mia città”. La Pet Art è ormai considerata una vera e propria forma d’arte, tanto che dipinti e fotografie con protagonisti animali domestici sono stati venduti anche a cifre a cinque zeri e hanno un floridissimo mercato: “A febbraio andrà all’asta “Minnay”, cagnolino dipinto da Eduard Manet nel 1879. Base di partenza, 340.000 dollari. Finora il record è di 826mila dollari e appartiene a un dipinto di Carl Kahler che rappresenta 42 gatti: nel 1881, era stato commissionato da una milionaria che di gatti ne possedeva 350″. E chissà che la prossima opera d’arte che supererà l’asticella fissata da Kahler e i suoi 42 felini non possa rappresentare un gatto speciale come Vito.