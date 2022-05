di Barbara Berti

Nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale si è espressa sull’illegittimità della leggi italiani che assegnano automaticamente ai figli il cognome del padre ma tra i personaggi noti, anche italiani, non mancano i casi di chi ha scelto di adottare il cognome della madre o lo ha avuto alla nascita. C’è anche chi ha deciso di darlo ai propri figli e chi ha optato per il doppio cognome.

Se per molti la sentenza è ritenuta una “svolta storica”, per altri un’opzione già percorsa. Come la campionessa paralimpica Bebe Vio, che su Instagram condivide una foto di famiglia e fa sapere: “Noi il doppio cognome lo prendemmo già lo scorso anno e ne siamo molto fieri. Così oggi ho sia il doppio cognome che il ‘multinome’. Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis. Ora voglio vedervi a scriverlo sul codice fiscale”. Bebe è il diminutivo di Beatrice, mentre gli altri tre nomi sono delle nonne, Vio è il cognome paterno, Grandis quello della mamma. “The Vio Grandis”, come hanno scritto sullo zerbino di casa che mostrano con orgoglio nello scatto social, è così la casa della famiglia della schermitrice italiana.

Doppio cognome scelto prima della sentenza, anche per i figli di Chiara Ferragni e Fedez (Federico Lucia all’anagrafe). L’imprenditrice digitale, appena la corte Costituzionale si è espressa ha fatto una storia su Instagram per dire: “Era ora. Sono troppo contenta che entrambi i miei figli abbiano anche il mio cognome”. Già nel 2018, la coppia avevano annunciato che Leone (il primogenito di 4 anni) avrebbe preso il doppio cognome: Lucia Ferragni. La scelta di darlo anche a Vittoria (la bimba nata nel 2021) è stata dunque una naturale conseguenza. Quando la bionda influencer 35enne (è nata il 7 maggio 1897) era incinta, sempre tramite i social, aveva affrontato il discorso rispondendo ad alcune domande dei tanti follower. “Nostra figlia avrà anche il mio cognome. Patriarcale la scelta di dare solo quello del padre” aveva detto spiegando che “alla bimba metterò entrambi i cognomi, perché sono importanti allo stesso modo e dare solo il cognome del padre deriva da un sistema patriarcale con cui non mi trovo d’accordo”.

Ben prima della Ferragni, altre mamme vip avevano intrapreso il lungo percorso burocratico per dare ai figli il doppio cognome. E’ il caso di Emanuela Folliero e Manuela Arcuri. “Accidenti se è una buona idea la legge sul doppio cognome. Certo che lo è. Io ho dovuto lottare quattro anni per darlo a mio figlio Andrea, che ora ha 14 anni e di cognomi ne ha due, quello del padre e quello della madre, il mio, Folliero” ha detto la conduttrice televisiva in una recente intervista. Altra pioniera del doppio cognome è la Arcuri che nel 2014, quando è nato il figlio Mattia (dalla relazione con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco) dichiarò pubblicamente che avrebbe messo entrambi i cognomi al bimbo.

Pochi giorni prima della sentenza della Corte Costituzionale il campione di Formula Uno Lewis Hamilton, aveva annunciato di voler prendere il cognome da nubile della madre Carmen Larbalestier: “Ho deciso di aggiungere il cognome di mia madre perché non capisco bene l’idea che quando ci si sposa la donna perda il suo cognome”, le sue parole.

“Voglio davvero che il nome di mia madre continui insieme al nome Hamilton”, ha raccontato il pilota prima dell’inizio del nuovo Mondiale di F1. Non è stato un vezzo, quello di Hamilton. Ma un omaggio. “Significherebbe molto per la mia famiglia. Sono davvero orgoglioso del nome della mia famiglia, Hamilton. Nessuno di voi forse sa che il nome di mia madre è Larbalestier, e sto per metterlo nel mio nome” ha detto ancora Hamilton.

Anche tra i figli delle star di Hollywood ci sono casi di doppio cognome. Quello più famoso riguarda i figli di Angelina Jolie e Brad Pitt. Quando Angelina ha sposato il divo nell’agosto 2014, l’attrice ha cambiato il suo nome in Angelina Jolie Pitt. E l’ha rivelato pubblicamente firmandosi così in un articolo scritto per il “New York Times”. Dopo la fine della favola dei ‘Brangelina’, è tornata al suo cognome ma i figli della coppia hanno entrambi i cognomi.

Pure alcuni dei figli della popstar Madonna (all’anagrafe Madonna Louise Veronica Ciccone) hanno il doppio cognome. E’ il caso di Lourdes Maria Ciccone Leon, detta Lola, la primogenita nata il 14 ottobre 1996 dalla breve relazione con personal trainer Carlos Leon. Doppio cognome anche per David Banda, l’orfano originario del Malawi (nato il 24 settembre 2005) che Madonna ha adottato quando era sposata con il regista Guy Ritchie. Solo il cognome Ciccone, invece, per le gemelle Stella e Estere, adottante nel 2016.

La nota cantante Billie Eilish porta i cognomi di entrambi i genitori. La popstar simbolo della generazione Z, nata a Los Angeles il 18 dicembre 2001, all’anagrafe risulta Billie Eilish Pirate Baird O’Connell dove Eilish e Pirate sono due secondi nomi mentre Baird e O’Connell sono i cognomi dei genitori: Maggie Baird e Patrick O’Connell.