Cristiano Ronaldo, la commovente foto con la figlia appena nata: “Amore per sempre”

di Luca Marchetti

Dopo il terribile lutto per la morte del figlio, Cristiano Ronaldo presenta al mondo, con una foto pubblicata su Instagram, la figlia appena nata. Un commovente abbraccio, quello di CR7 alla sua piccola. A dimostrazione che anche dopo una tragica perdita, si può ripartire, nonostante tutto. E infatti il campione portoghese, a corredo della foto, ha scritto poche, ma significative parole: “Forever Love…”, “Amore per sempre“.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: “È il momento di essere grati per la vita”

Era lo scorso 19 aprile quando Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez annunciarono pubblicamente che dei due gemellini in arrivo, durante il parto della compagna di CR7, era morto il bambino mentre la femmina era nata senza alcuna complicazione. La notizia sconvolse il mondo, tutti provarono commozione e manifestarono il loro affetto e cordoglio per Georgina e per Cristiano. Tre giorni dopo, Ronaldo e la compagna tornarono a casa e anche in quell’occasione pubblicarono la foto della famiglia al completo. La coppia, dopo la tragedia, era riuscita a ritrovare la felicità grazie all’affetto e alla vicinanza degli altri quattro bambini. Nella foto pubblicata su Instagram Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si mostravano felici al mondo, accanto a Cristiano junior, i gemelli Eva e Matteo e Alana. “Casa dolce casa – scrisse Ronaldo su Instagram -. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi”. “Vogliamo ringraziare tutti – aggiunse il campione portoghese – per le belle parole e i gesti. Il vostro supporto è molto importante, abbiamo sentito l’amore e il rispetto che ci avete mandato. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”.

Cristiano Ronaldo e l’applauso dello stadio Anfield

Martedì 19 aprile, lo stesso giorno in cui Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez annunciarono la morte del loro figlio, si tenne la partita di Premier League Liverpool-Manchester United. Al minuto 7 di quella partita che il campione portoghese saltò per il lutto, tutto lo stadio Anfield si alzò in piedi per applaudire Cristiano Ronaldo.

Il tributo per Cristiano Ronaldo era stato programmato prima della partita. Ma nessuno si sarebbe aspettato un tale coinvolgimento degli spettatori dello stadio Anfield. Al minuto 7 della partita (come il numero di maglia del portoghese), tutti i i tifosi, sia quelli dello United ma soprattutto quelli del Liverpool (la cui tifoseria ha una storica inimicizia con quella dei Red Devils) si sono alzati in piedi e hanno iniziato ad applaudire per diversi minuti. Poi i Reds hanno intonato il loro inno “You’ll never walk alone“, dedicandolo al rivale attaccante del Manchester United.

In un post condiviso su Instagram, Cristiano Ronaldo ha voluto ringraziare i tifosi del Liverpool per il tributo dedicatogli. “Un mondo… uno sport… una famiglia globale”, ha scritto il campione portoghese.”Grazie Anfield – ha aggiunto l’attaccante dello United -. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione”.

Adesso Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono tornati a casa. E possono tornare a gioire con la piccola che il campione portoghese ha voluto presentare al mondo con la foto pubblicata sui social. “Amore per sempre”, ha scritto Ronaldo. Altre parole sono superflue.