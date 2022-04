Il messaggio di Cristiano Ronaldo e di Georgina al figlio scomparso: “Ti ameremo per sempre”

di Marianna Grazi

Perdere un figlio è uno dei dolori più grandi, forse il più intenso che un genitore possa provare. Ma l’amore di una mamma, di un papà, per quale bambino supera anche i confini della sua morte: è un legame viscerale, inscindibile, fatto di qualcosa di più che carne e sangue che li tiene uniti oltre le barriere fisiche della vita. Con un post sui propri profili social il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo ha raccontato la tragedia che ha recentemente colpito la sua famiglia: la compagna Georgina Rodriguez, 28 anni, ha dato alla luce due gemelli, un maschio e una femmina, ma mentre la piccola è nata senza complicazioni il bimbo non è sopravvissuto.

“È con il nostro più profondo dolore che dobbiamo annunciare la morte di nostro figlio. È il più grande dolore che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità”, scrivono in una nota ufficiale diffusa attraverso i canali social i genitori, devastati dal dramma ma uniti nell’amore per la piccola nata così come da quello per il bimbo che non ce l’ha fatta. I motivi del decesso non sono stati resi noti, ma il campione portoghese e la modella argentina, nel post, hanno aggiunto: “Vogliamo ringraziare i medici e le infermiere per le loro cure e il loro sostegno. Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento difficile. Piccolo, sei il nostro angelo. Ti ameremo sempre”. Firmato “Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez”.

La famiglia Ronaldo

L’annuncio dell’arrivo dei gemelli era stato dato dal 37enne, cinque volte pallone d’oro, con una foto di un’ecografia postata su Instagram a ottobre 2021, in cui si vedevano due futuri bimbi. “Lieti di annunciare che siamo in attesa di due gemelli👶🏻👶🏻. I nostri cuori sono pieni d’amore – non vediamo l’ora di conoscervi”, aveva scritto Ronaldo. L’amore, anche allora, sopra ogni cosa. Nella gioia come oggi nel dolore. Ritenuto tra i migliori calciatori al mondo di tutti i tempi ha già 4 figli: Cristiano Jr, nato nel 2010, Eva e Mateo, gemelli avuti da una madre surrogata nel giugno 2017, e Alana Martina figlia invece di Georgina e nata nel novembre dello stesso anno. Una famiglia numerosa insomma, a cui si è aggiunta ora la piccola gemellina di cui non si conosce il nome, celebrata in un altro recente post dal bomber portoghese che attualmente veste la maglia del Manchester United.

Il cordoglio dal mondo del calcio

La notizia della drammatica scomparsa del neonato di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguaz ha sconvolto l’intero mondo del calcio e non solo: sotto il post e in generale su tutte le piattaforme sono arrivati immediatamente messaggi di cordoglio e vicinanza alla coppia. Immediate le parole della sorella di CR7, Katia Aveiro, che su Instagram ha pubblicato una foto del 37enne e della modella scrivendo: “Vi amo e il mio cuore è tutto dalla vostra parte. Che Dio si prenda cura di tutto e rafforzi sempre di più il vostro cammino… Il nostro angioletto è già in grembo a nostro padre, e la nostra bambina che è qui sicura, forte e sana ci insegnerà sempre di più che solo l’amore conta…”. Anche la madre di Ronaldo, Dolores Aveiro, ha commentato il post su Instagram con un’emoji triste.

Amici, fan da tutto il mondo, tifosi e non, gente comune colpita dalla tragedia. Tra i primi a pronunciare – sempre attraverso i social network – parole di sostegno e affetto ci sono stati i suoi club, iniziando dal Manchester United: “Il tuo dolore è il nostro dolore – scrive la società su Twitter –. Mandiamo amore e forza a te e alla famiglia in questo momento”. Anche il Real Madrid, squadra nella quale ha giocato per nove lunghi anni (dal 2009 al 2018) attraverso un comunicato ufficiale si è unito “al dolore del nostro amato Cristiano e della sua compagna Georgina Rodriguez: a loro tutta il nostro affetto e la nostra vicinanza”. “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te, con Georgina e con tutta la famiglia in questo momento”. Anche la Juventus si stringe a Cristiano Ronaldo e, in un post in inglese su Instagram, esprime la sua vicinanza al giocatore e alla compagna.

Da Boateng ad Alvaro Morata, da Diogo Dalot a Felipe Melo sono tantissimi anche i colleghi dell’attaccante CR7 che hanno voluto mandare una parola, una frase di vicinanza ai genitori in questo momento di profondo dolore.