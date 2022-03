Cristina, Maura e Francesca, professione vigili del fuoco: “Noi, sempre pronte a spegnere pregiudizi”

Cristina e Maura sono operatrici aeroportuali con formazione specifica per lavorare negli scali: “Lì ci sono tre minuti di tempo per salvare una persona”. Francesca conduce mezzi pesanti nel traffico della città. Sul perché siano così poche le donne (circa 200 in Italia) in questo corpo – i concorsi sono stati aperti negli anni ’90 – rispondono che è una questione di conoscenza. Se non hai dimestichezza con questo mestiere non pensi di poterlo svolgere. E allora è necessario un filo che ti conduca alla divisa pesante verde-gialla: il papà pompiere, come per Cini, o il compagno come per Giorgi. Per entrare, bisogna lottare e le prove fisiche sono complesse. “Lo Stato dovrebbe garantire gli asili nelle caserme, come accade per altri corpi. Le mamme sarebbero così più tranquille in caso di trasferte per calamità o fatti importanti”. Quando c’è bisogno si parte. “La sera a mio figlio, anziché raccontare favole – afferma Cristina – riferisco gli interventi svolti nella giornata. Voglio trasmettergli i valori dell’impegno e del sostegno agli altri“.