di Sofia Francioni

Global thinking foundation quest’anno ha scelto come fil rouge del suo cammino la sicurezza digitale e la cybersecurity. Ai nastri di partenza, il suo tour Libere di…vivere sta per cominciare. Per la fondazione, la sicurezza digitale è uno strumento fondamentale per prevenire la violenza e l’abuso economico sulle donne e nelle famiglie. Ma è anche una missione che negli anni Glt foundation ha tradotto in progetti nelle scuole e fra i cittadini per promuovere l’educazione finanziaria e digitale. “Vogliamo diffondere la cultura e la consapevolezza del risparmio”, spiega la presidente Claudia Segre, “l’indipendenza e l’autodeterminazione economica rappresentano infatti un obiettivo necessario alla piena partecipazione sociale, che deve essere accompagnato da un processo di miglioramento delle politiche attive di welfare sociale per migliorare la partecipazione delle donne al mondo del lavoro e la piena inclusione nella società di oggi”.

Tour 2022: Donne da infiniti universi e nuove eroine dei fumetti

Il Tour 2022 di Libere di…vivere, seguito da vicino da Luce! come media-partner, inizia martedì 5 aprile a Parigi per proseguire a Firenze, Viterbo, Fiumicino, Lecce, Torre del Greco, Napoli, Bellagio, Perugia, Sassari, Courmayeur, Agrigento e Ragusa, terminando a Milano il 18 novembre. Città dove, tappa dopo tappa, la fondazione incontrerà cittadini, scuole, famiglie e istituzioni per parlare di cybersecurity e cultura del risparmio. “Parigi rappresenta la prima tappa di un nuovo percorso di inclusione socio-culturale che quest’anno si rinnova completamente”.

La biblioteca delle scienziate della fondazione, dopo la prima sezione delle Viaggiatrici dell’Epoca Vittoriana, si amplia con quella intitolata alle Donne da infiniti universi. Glt foundation nel corso del tour 2022 presenterà accanto alle tre graphic novel dedicate alle scienziate Alexandra David-Néel, Gertrude Bell El Khatun e Mary Kingsley, la storia di Eva Calvino. Ad arricchirsi, inoltre, la mostra contro la violenza economica sulle donne grazie alle opere delle 12 giovani disegnatrici selezionate dall’Accademia albertina di Belle Arti di Torino e la scena riservata alle Nuove Eroine del fumetto. Da quelle più storiche come Wonder Woman e Mafalda, passando per Valentina, Solange ed Eva Kant, la fondazione mostrerà al pubblico tre nuove protagoniste del fumetto: l’ironica Lucrezia di Silvia Ziche, la misteriosa Black Widow e la magica Scarlet Witch di Marvel Comics. Infine, Glt foundation annuncerà l’apertura all’interno del sito e nelle esposizioni di Italia e Francia della Galleria delle Libere Guerriere, uno spazio riservato ad artiste indipendenti under 35 che divulgano i valori della parità di genere, dell’inclusione e dell’empowerment femminile.

Dal 5 al 7 aprile: la prima tappa a Parigi

Nel corso della tre giorni inaugurale all’Istituto italiano di cultura di Parigi (50 Rue de Varenne) si segnala la presenza il 6 aprile alle 18 della tavola rotonda Cyberviolenza e violenza economica: educazione e formazione per la protezione digitale, che vedrà gli interventi dell’ambasciatrice d’Italia in Francia Teresa Castaldo e della vicedirettrice dell’Unesco, Stefania Giannini. Ma anche l’appuntamento, alle 20, con “Libertà Invisibile”: uno spettacolo femminile scritto, interpretato e diretto da un uomo: Luca Vullo. La partecipazione alle tappe di Libere di…vivere è gratuita: basta iscriversi al sito www.liberedivivere.com ed essere dotati di super green pass.