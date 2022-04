Diploma e laurea gratis: in New Mexico diventa realtà negli istituti pubblici statali

di Marianna Grazi

I college e le università pubbliche del Nuovo Messico saranno gratuiti. A partire dal 1° luglio 2022, i giovani dello Stato potranno frequentare gratuitamente i college e le università pubbliche, i community college e i college tribali, indipendentemente dal reddito o dallo stato di immigrazione. L’Opportunity Scholarship Act darà alle persone che lo desiderano, di qualsiasi età e stato sociale, l’opportunità di ottenere un diploma, un certificato di formazione professionale o una laurea gratis. Dal momento che la legge coprirà le tasse scolastiche, gli studenti e le studentesse più bisognosi potranno così utilizzare qualsiasi altro sussidio economico percepito per altre spese, come l’alloggio, il cibo, il trasporto, la cura dei bambini e altro.

La nuova legge: New Mexico Opportunity Scholarship Act

La governatrice Michelle Lujan Grisham ha firmato ad inizio il Senate Bill 140, intitolato New Mexico Opportunity Scholarship Act, rendendo l’università gratuita per la maggior parte dei messicani e stabilendo il più ampio programma di borse di studio senza tasse scolastiche negli Stati Uniti. In una cerimonia alla Western New Mexico University a Silver City, dove più di 125 studenti hanno già beneficiato della borsa di studio, la governatrice ha siglato la nuova misura proprio a fianco degli universitari. “Per oltre un quarto di secolo, il New Mexico è stato in prima linea a livello nazionale nel fornire l’istruzione superiore gratuita ai suoi residenti. Una borsa di studio completamente finanziata offrirà ora ad ogni neo-messicano la possibilità di arrivare a livelli di formazione ancora più alti, rafforzando la nostra economia, le nostre famiglie e le nostre comunità”, ha detto Lujan Grisham. “Firmare questa legge manda un chiaro segnale ai cittadini del Nuovo Messico che noi crediamo in loro e nei contributi che daranno alle loro famiglie e al futuro del nostro grande Stato”.

Questa misura, che è stata creata e inizialmente finanziata durante la legislatura del 2020, prevedeva 10 milioni di dollari per le tasse scolastiche e l’assistenza per gli studenti idonei del New Mexico che seguivano corsi biennali in qualsiasi college o università pubblica o tribale dello Stato. La legge di quest’anno, invece, si accompagna a una proposta esecutiva di 22 milioni di dollari per il sostegno completo nelle tasse scolastiche per un massimo di 30mila studenti, e riduce il numero minimo di ore di credito necessarie per beneficiare della sovvenzione da 12 a 6. La norma amplia anche le borse di studio per gli studenti che frequentano college e università di quattro anni, iniziando con un progetto pilota da 4 milioni di dollari rivolto agli alunni che hanno precedentemente perso l’idoneità per la Lottery Scholarship, ma hanno ancora uno o due semestri da seguire per ottenere una laurea.

Il primato negli Stati Uniti

La legge 140 del Senato è stata sponsorizzata dalla senatrice Liz Stefanics e dal rappresentante Joy Garratt. Si tratta dell’unico programma, a livello nazionale, di borse di studio finanziato dallo Stato a comprendere sia i diplomandi che gli studenti adulti di ritorno, ad accogliere gli studenti part-time, a prevedere certificati di formazione professionale, diplomi associati e lauree e a coprire persino i corsi estivi. Oltre a finanziare interamente le tasse scolastiche e le spese presso i college e le università pubbliche del Paese, la sovvenzione permette agli studenti di combinare sussidi federali, borse di studio locali e private, in modo che possano utilizzare questi fondi per pagarsi libri, materiali, alloggio, cibo, trasporto, assistenza all’infanzia e altri costi legati alla loro istruzione.

“Con l’Opportunity Scholarship Act, il New Mexico ha fatto la storia e ha dato un esempio nazionale di come gli stati possano abbattere le barriere per gli studenti di tutto il mondo”, ha detto il segretario del Dipartimento dell’Educazione Superiore Stephanie Rodriguez. “Questo non sarebbe stato possibile senza la guida della governatrice Lujan Grisham, il sostegno degli studenti del New Mexico che hanno spinto in avanti questa legislazione condividendo le loro esperienze, e il lavoro dei nostri molti altri partner a livello statale e nazionale che ci hanno aiutato a cambiare permanentemente le regole del gioco per ogni nuovo messicano che vuole perseguire l’istruzione superiore”.