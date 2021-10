di Federico Martini

Dalla finzione del cinema a tragica realtà: una donna morta, un uomo gravemente ferito per i colpi di pistola partiti dall’arma impugnata dall’attore Alec Baldwin sul set del film western Rust, allestito nel New Mexico, negli Stati Uniti. A perdere la vita, la 42enne direttrice della fotografia Halyna Hutchins (foto di copertina), ferito nella sparatoria il regista 48enne Joel Souza.

Le agenzie riportano alcune di chiarazioni dello sceriffo della contea di Santa Fé, secondo il quale Hutchins e Souza “sono stati colpiti quando Baldwin ha scaricato la pistola usata nelle riprese del film“. La direttrice della fotografia è deceduta poco dopo in ospedale dove era giunta in elicottero, a causa della gravità delle ferite riportate. Il regista è ricoverato in terapia intensiva.

Baldwin è stato visto fuori dall’ufficio dello sceriffo in lacrime. Un suo portavoce ha riferito all’Associated Press che l’incidente è avvenuto per l’utilizzo di una pistola accessorio di scena, che avrebbe dovuto essere caricata a salve”. Nel comunicato dello sceriffo si legge che “Gli investigatori indagano sul tipo di proiettile sparato e in che modo”, ma nell’immediato non è stata formalizzata nessuna accusa per l’accaduto, sul quale indaga la polizia. Il fatto è avvenuto alle 13,30 ora locale nel Bonanza Creek Ranch, frequentemente utilizzato come set cinematografico per ambientazioni western.

‘Rust’ è un western scritto e diretto da Joel Souza, con Alec Baldwin come co-produttore e protagonista nella parte del fuorilegge Harland Rust, che viene in aiuto del nipote di 13 anni condannato all’impiccagione per omicidio.