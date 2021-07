Donne e adolescenti a scuola di finanza, rinascita delle periferie e incentivi al rilancio di spazi culturali rigenerati

Gli studi Ocse rivelano che appena il 37% degli italiani ha sufficienti conoscenze in campo finanziario. Nonostante ciò e benché gli italiani investano soprattutto nell’abitazione, oltre 4,5 miliardi appartenenti alle famiglie sono impiegati in prodotti finanziari. Un paradosso i cui effetti si aggravano, se si osserva il fortissimo gender gap rilevato nel settore: appena il 25% delle decisioni in campo finanziario sono assunte da donne. E di queste l’85% appartengono alla fascia di single che famiglia non ha o non l’ha ancora e a quella di chi – separate, divorziate, vedove – famiglia non ha più. Altrimenti, di finanza si occupa il maschio di casa.

A rivelare i dati è Maria Luisa Parmigiani, head of sustainability & stakeholder management del Gruppo Unipol e direttrice della Fondazione Unipolis . Parmigiani ha deciso di intervenire per ridurre il divario fra generi che caratterizza il mercato finanziario e non solo. “In campo assicurativo – osserva – ogni tre contratti per prodotti di protezione come polizze vita e polizze casa stipulati dai 15 milioni di clienti del gruppo, due sono sottoscritti da uomini e uno da donne. Non sussiste alcun motivo oggettivo perché si mantengano differenze così marcate. Era necessario intervenire per colmare il divario”.

Finanza: alfabetizzazione al femminile