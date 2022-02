di Camilla Prato

Quello che è accaduto in Virginia (Stati Uniti) a due coppie di giovani sposi è qualcosa di assurdo e incredibile allo stesso tempo. Le sorelle gemelle Brittany e Briana Deane, 33 anni, non solo sono sposate con i fratelli gemelli omozigoti Josh e Jeremy Salyers, ma queste due famiglie, unitissime tanto da condividere la stessa casa, hanno anche avuto i loro figli a pochi mesi l’uno dall’altra. Immaginatevi lo stupore della gente quando ne hanno dato i rispettivi annunci sui social media: i nostri bambini, annunciano i genitori, sono “Cugini, fratelli genetici e gemelli quaternari!”.

Le coppie allo specchio

Josh, Brittany, Jeremy e Briana, manco a dirlo, si sono sposati lo stesso giorno, il 5 agosto 2018. I due ragazzi e le due giovani si erano incontrati a un raduno di gemelli e da allora non si sono più separati. I quattro vivono in una casa comune in Virginia e già durante la gravidanza le gemelle Deane avevano detto di essere entusiaste “di sperimentare gravidanze sovrapposte e di condividere questa notizia con tutti voi. Non vediamo l’ora di incontrarli (i nostri figli) e che si incontrino!”, avevano detto. La foto che li ritrae, dopo le nascite, è straordinaria: due coppie identiche con due bambini praticamente uguali in braccio. Sembra quasi che si stiano specchiando.

Le nascite

A gennaio 2021, Josh Salyers ha annunciato la nascita di suo figlio Jett, avuto con sua moglie Brittany. La lieta notizia è stata data attraverso un post sulla pagina Instagram comune di Josh, Jeremy, Brittany e Briana. “Il parto di Brittany è stato meraviglioso. Sono così orgoglioso di loro ed eccitato di essere il papà di Jett!”, scriveva felicissimo il neo papà. Ma in casa Salyer-Deane, di solito, le notizie raddoppiano e da quattro genitori non potevano che essere due i nuovi arrivati. Ad aprile, infatti, anche il fratello gemello di Josh, Jeremy, e sua moglie Briana hanno reso noto di aver appena dato alla luce il loro primo figlio, Jax Salyers. “Sono davvero fiero della mia bellissima moglie Briana, e di come tutto sia andato per il meglio”, ha scritto Jeremy sempre sul social network. “È stata così forte e coraggiosa e ha fatto un lavoro incredibile”.

Jax e Jett, molto più che cugini

Per quanto riguarda il rapporto tra i piccoli Jax e Jett, tecnicamente sono cugini. Ma, come annotato sotto un post condiviso su Instagram lo scorso ottobre, il loro legame genetico potrebbe arrivare ben oltre. “Cugini, fratelli genetici e gemelli quaternari!” hanno scritto gli Salyers nella didascalia della foto di Jax e Jett fianco a fianco. Dal momento che entrambi i genitori sono fratelli e sorelle gemell* completamente identic*, i piccoli potrebbero infatti essere descritti come “gemelli quaternari”. Che confusione!

Nei commenti i followers sono confusi, mentre cercano di mettere insieme il puzzle della relazione tra questi due bambini, insieme a quella dei loro genitori. “Le loro madri e i loro padri sono gemelli identici”, ha scritto uno. “Entrambi i gruppi di genitori hanno poi avuto dei figli. Lo stesso identico DNA ha creato entrambi”. “Se questa famiglia facesse un test del DNA ancestrale, questo mostrerebbe come i bambini siano fratelli, non cugini!” ha detto un altro. Alcune persone hanno affermato che questa connessione tra Jett e Jax era un po’ strana: “Mai sentito prima”, si legge in un commento, mentre un’altra persona ha scritto: “Siete tutti pazzi”. Ma la maggior parte della gente ha invece applaudito le famiglie nella foto.

Quattro (anzi sei) sotto un tetto

In precedenza, Brittany e Briana si erano espresse sulle loro vite quotidiane ai microfoni della tv. Parlando a Entertainment Tonight, ad aprile 2021, le ex star di Extreme Sisters hanno raccontato del matrimonio congiunto e anche del fatto di aver concepito i loro figli quasi nello stesso momento.”Non ci aspettavamo che dopo il nostro doppio matrimonio, saremmo rimaste incinte nello stesso momento”, ha spiegato Briana. “Entrambe le coppie erano in attesa di un bambino, e così questo evento ci permesso di condividere questa storia con il mondo“. Oltre ad essere tutti genitori, Brittany, Briana, Josh e Jeremy e i loro figli vivono tutti sotto lo stesso tetto, il che ha creato un legame abbastanza forte per tutta la loro famiglia. “Mi sento come se fossi il genitore di Jett, e penso che lui provi lo stesso per Jax”, ha detto Jeremy parlando di Josh. “Viviamo tutti insieme e stiamo crescendo i bambini insieme. Ci sentiamo come una sola unità familiare, non come due coppie separate con i loro bambini. Siamo noi quattro con i nostri due bambini“.