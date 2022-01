di Letizia Cini

Con Drusilla Foer, Sanreno 2022 sdogana la prima conduzione en travesti della storia del festival. Drusilla è infatti il personaggio di una nobildonna toscana un po’ vanesia, una diva dello spettacolo, una stella del web e un’icona fashion, inventato dall’attore Giancluca Gori, che ne ha fatto il suo alter ego e da anni appare nelle sue sembianze in tv e in spettacoli teatrali ma anche sui social, dove Drusilla ha un proprio account. Le altre presenze femminile con lei sul parco dell’Ariston annunciate dal conduttore saranno, Ornella Muti, Lorena Cesarini, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Queste le cinque co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022: affiancheranno Amadeus nel corso delle serate del festival della canzone.

Drusilla Foer, toscana, all’anagrafe Gianluca Gori, ha debuttato in teatro ma anche fatto cinema e televisione. I giornali la hanno spesso definita ‘Nobildonna’ ma lei preferisce chiamarsi – ironicamente – ‘anziana soubrette’.

Artista, cantante, attrice e pittrice, ha recitato anche nel film di Ferzan Ozpetek ‘Magnifica Presenza‘ ma per il popolo del web è un’icona di stile capace di prestarsi anche al sostegno di cause sociali di grande importanza.

Ma ecco il parterre delle co-conduttrici di Sanremo 2022. Tra le più note attrici italiane, romana, Ornella Muti, 50 anni di carriera, ha nel suo bagaglio professionale innumerevoli successi, non solo cinematografici ma quella del 72° Nella foto, le cinque co-conduttrici: da destra, Festival della Canzone Italiana sarà però la sua ‘prima volta’. Così, dopo aver interpretato diversi generi cinematografici lavorando tra gli altri con Dino Risi, Damiano Damiani, Mario Monicelli, Marco Ferreri, Ettore Scola, John Landis, Paolo Virzì, Francesca Archibugi e Woody Allen, si ritroverà a scendere la fatidica scalinata di Sanremo per raggiungere Amadeus nella conduzione del più importante appuntamento con la musica italiana.E ancora , Lorena Cesarini, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Ma la vera novità è lei. L’hanno definita icona di stile e sta andando fortissimo sul web, in tv e sul palcoscenico. Drusilla Foer ha portato in giro per l’Italia il recital ‘Eleganzissima’; alter ego dell’attore Gianluca Gori, Drusilla Foer è una nobildonna fiorentina molto nota al pubblico per le sue numerose apparizioni televisive, sui social e anche cinematografiche.

Drusilla è interprete e autrice di ‘Eleganzissima’, la cui direzione artistica è di Franco Godi. Molto seguita sui social e in tv, quando cominciato a farsi conoscere dal grande pubblico durante la pandemia. “Credo che molti di coloro che mi seguono adesso mi siano in qualche modo grati di averli intrattenuti durante il lockdown, con i miei video, con le telefonate ad Ornella e le mie pessime amiche – le sue parole – . Mi sono divertita ma ho anche cercato di mandare qualche messaggio. Credo che questo sia piaciuto e sia stato apprezzato”.

Ironica ma sempre con classe….“In genere si lascia che lo dicano gli altri. Forse non sono un personaggio aggressivo e, fra il serio e il faceto, cerco di essere leale e dire quello che penso senza nessun tentativo di persuasione rispetto alle scelte altrui. Croccante ma diretta. E da toscana, forse bonariamente cattivella”.

“Il mio spettacolo deve il nome, Eleganzissima, a una giovane fan, quasi un dono. Me lo fece anni fa una giovanissima fan, poco più che adolescente, la quale mi confessò che da grande sarebbe voluta essere ‘eleganzissima’ come me. Spesso l’eleganza può essere noiosa, ma essere ganzi è divertente e salvifico”.

Durante lo spettacolo Drusilla non si risparmia: “Racconto di me e canto canzoni che mi ricordano avvenimenti e incontri importanti della mia vita. E mi tolgo qualche sassolino dalla scarpa. Alla mia età si può e si deve dire tutto”.

Certa che “l’eleganza non esista, esista solo la naturalezza”, c’è da credere che a Sanremo Drusilla conquisterà il pubblico, come ha fatto a “Strafactor”. Il segreto? “Un incastro di elementi in armonia fra loro, incalcolabili, a volte indecifrabili che hanno la stessa madre: la consapevolezza di sé“, le sue parole ai giornalisti”. E a chi le dice di trovarla una una donna di grande femminilità, risponde: “Di cosa è fatta la femminilità? D’accettazione e di rispetto della propria parte femminea. Non necessariamente affaticata dal perenne tentativo di sedurre. Anzi”. Per lei, i fiori di Sanremo sono assicurati.