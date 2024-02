Ferragamo risponde all'appello di Coordown: assunta una persona con Sindrome di Down

Anche la moda si apre all'di persone con disabilità. Sempre più imprese, in vari settori, stanno aprendo opportunità di lavoro per chi è solitamente escluso ma ha tanta voglia di mettersi in gioco. Su questa linea si pone ora, che ha deciso diLa maison fiorentina è la prima a rispondere all'appello della campagna globale, lanciata da CoorDown. L'iniziativa, partita in occasione della Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down, vuole promuovere l'inclusione lavorativa. Sarà l'associazionead affiancare l'azienda nella formazione e nel tutoraggio necessari all'inserimento di una persona con sindrome di Down presso una delle sedi locali. Dall'inizio della campagna oltreda tutto il mondo hanno contattato le associazioni e deciso di seguire l'invito lanciato dal video The Hiring Chain. Il filmato, sulle note di una canzone originale interpretata da, testimonia la catena dell'inclusione lavorativa e ha già ottenuto, presidente di CoorDown, commenta: "Speriamo che in Italia altre aziendedi Salvatore Ferragamo e decidano di dare un'occasione ad altri adulti con sindrome di Down e disabilità intellettiva. L'inclusione lavorativa, oggi più che mai, non è soloda garantire per ogni persona, ma portae nella società tutta". "Abbiamo raccolto l'invito ad aderire alla campagna con grande entusiasmo - le parole di, Ceo di Salvatore Ferragamo Spa -. Crediamo sia prioritario rendere l'ambiente lavorativo un luogo die la diversità rappresenta, in questo percorso, un. Il mio augurio è che questa assunzione possa essere la prima di una serie e che altre realtà aziendali raccolgano al più presto il nostro testimone".