Eleonora, morta di cancro a 13 anni; ora mamma Sabrina riavrà il tema della figlia

di Letizia Cini

Eleonora è morta e di cancro a 13 anni e sua mamma aveva lanciato un appello, raccolto e raccontato anche da Luce!: “Vi prego datemi il suo tema”. La ragazza, tre mesi prima della scomparsa, aveva svolto da privatista una delle prove di idoneità per accedere alla terza media a Bologna. Le richieste della madre per poterlo avere, inizialmente non avevano ricevuto risposta, poi… la svolta:la storia di mamma Sabrina Bergonzoni ha ricevuto la lieta notizia della ex scuola della tredicenne e lunedì potrà leggere finalmente quel tema.

“Appena sono stata contattata dalla dirigente ho pianto” ha ammesso Sabrina Bergonzoni sui social dove da anni si batte per tante battaglie in onore della figlia scomparsa, per aiutare chi si trova nelle sue stesse condizioni e chi ci sta passando ora per impedire che anche loro si ritrovino davanti a difficoltà che dal singolo appaiono insormontabili e che spesso sono facilmente superabili con la buona volontà e la comprensione di chi è nelle istituzioni.

La novità positiva

“Lunedì 6 giugno ritirerò il tema di Eleonora, pare si tratti di un tema leggero e dolce. Grazie a tutti coloro che mi hanno contattato, alla vicinanza di tante persone e delle istituzioni, ai giornalisti” ha scritto Sabrina che da anni cercava di avere accesso a quel tema ma solo grazie agli appelli sui giornali è riuscita ad arrivare al risultato. “Tutte le telefonate e le mail non avevano ricevuto risposta, nessuno mi ha indicato la procedura probabilmente perché li ho contattati non seguendo la procedura” ha raccontato la signora Bergonzoni.

Eleonora è scomparsa a causa di un cancro a soli 13 anni, nel 2018. A maggio di quello stesso anno, tre mesi prima della morte, la ragazzina aveva svolto, da privatista a causa delle sue condizioni di salute, un tema come prova di idoneità alla terza media. Un’ultima testimonianza di vita che la donna ora potrà leggere, tenere con sé in memoria della sua bambina.

La sofferenza

Nonostante quel dolore indescrivibile causato dalla perdita della figlia, un dolore che non potrà mai spegnersi, la mamma non si è mai arresa. Il 28 maggio 2018 aveva accompagnato a scuola sua figlia Eleonora, 13enne da anni alle prese con un tumore osseo. Nell’istituto scolastico bolognese, la ragazza con una forza incredibile, imbottita di antidolorifici, affrontò la prova scritta che le avrebbe permesso di poter accedere alla terza media, il settembre successivo. “Speriamo che il suo braccio regga“, scriveva Bergonzoni sulla sua pagina social, in attesa della sua bambina nell’auto fuori dalla scuola. “La stimo e l’amo ogni giorno“, concludeva il post.

“Finora i tentativi con la scuola si sono arenati” aveva denunciato Sabrina Bergonzoni dalla sua pagina Facebook. Aggiungendo: “Coglierò il suggerimento di inoltrare la domanda via pec ovviamente, ma, poiché non sono l’unico genitore a cui è accaduta questa cosa, urge qualche riflessione”. Uno sfogo che segue i numerosi appelli, inascoltati fino ad oggi, che la donna ha rivolto alla scuola per poter ottenere quel foglio dove sono impresse le parole della sua bambina, morta ormai 4 anni fa. Telefonate, mail, ora la PEC in cui, per l’ennesima volta, si trova a chiedere con il cuore in mano: “La mia bambina stava combattendo un brutto tumore ed è mancata nel settembre dello stesso anno. Poiché non ho molte cose scritte da lei desidererei tantissimo poter leggere quello che ha scritto”.

Ma le storia, alle volte, possono avere una svolta positiva e Sabrina Bergonzoni potrà leggere i pensieri di sua figlia Eleonora.

Il post di mamma Sabrina

“Lunedì ritirerò il tema di Eleonora, pare si tratti di un tema leggero e dolce. Appena sono stata contattata dalla dirigente ho pianto. Grazie a tutti coloro che mi hanno contattato, alla vicinanza di tante persone e delle istituzioni, ai giornalisti ( Micaela Romagnoli sei mitica). Non sono riuscita a rispondere a tutti né a leggere tutti gli articoli. Il viaggio era importante quanto la meta. L’ascolto delle famiglie è il tema centrale di questo polverone. Speriamo ci sia un briciolo di attenzione e di umanità in più in futuro e che ci siano sempre meno burocrati. Con calma proverò a leggere tutto ma ora proprio devo staccare un poco la testa. Grazie”