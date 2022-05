di Remy Morandi

È Elodie la madrina del Roma Pride 2022. Da sempre impegnata in difesa delle donne e dei diritti della comunità Lgbt+, la cantante ha accettato senza esitazione l’invito del Coordinamento Roma Pride di essere la madrina dell’edizione 2022 e sarà presente alla “Grande Parata” di sabato 11 giugno con la sua hit “Bagno a mezzanotte”, che sarà l’inno della manifestazione di quest’anno.

Elodie è un’icona trasversale che si è sempre esposta in difesa delle donne, nelle battaglie per le rivendicazioni Lgbt+ e nella lotta contro il razzismo. “Non poteva esserci una madrina migliore di lei – afferma Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride – Siamo certe e certi che il suo costante apporto alla comunità Lgbt+ e il suo impegno civile per la parità dei diritti diano un importante valore aggiunto alla manifestazione contribuendo a far passare il messaggio centrale che un Paese civile e democratico non può più tollerare discriminazioni e negazioni e deve procedere sulla strada della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti”.

L’inno alla libertà di ‘Bagno a mezzanotte’ e quella polemica contro “Elodie smandrappona”

‘Bagno a mezzanotte’ di Elodie è dunque l’inno del Roma Pride 2022 (qui tutte le informazioni sui Pride 2022 in Italia). L’ultimo singolo della cantante, pubblicato lo scorso 9 marzo, ha ottenuto un successo strepitoso. Peccato però che quando uscì la canzone, e soprattutto quando uscì il video di ‘Bagno a mezzanotte’, Elodie fu travolta da una serie di frasi e insulti nei suoi confronti. In un articolo Dagospia commentò che in quella clip si vedevano solo le “chiappe” al vento di una “smandrappona” che cerca di incantare un pubblico di “pipparoli e sgrillettone“.

 

Elodie, data la polemica che ne scaturì, rispose a Dagospia nelle sue storie di Instagram. “Volevo commentare questo articolo. Allora, non mi sento offesa – diceva Elodie -, io come ho già detto più volte sono una donna libera che ha sempre vissuto. Mi piace il io corpo, mi piace mostrarlo da sempre. Ho fatto la cubista per tantissimi anni, quindi figuriamoci sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori. Comunque io sono una smandrappona orgogliosa, però mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi, spaventati.

“Io so’ sfacciata, lo sarò sempre – continuò così a commentare la polemica Elodie -. All’estero è normale, cioè andiamo a prendere i video di 30 anni fa di Madonna: è normale mostrare il corpo, non c’è niente di male, è bello il corpo, è un modo per esprimersi. E comunque le chiappe si vedono anche al mare. E comunque non si scrivono certe cose, è proprio da vili… Vabbe!”, concluse la cantante.

‘Bagno a mezzanotte’ è una canzone scritta da Elodie in collaborazione con Elisa. A differenza di quanto vedeva Dagospia, ossia semplicemente delle “chiappe al vento”, Elodie in quella clip porta tutta la sensualità del vogueing, uno stile di danza contemporanea che consiste nell’imitare con gesti fluidi e angolari le pose plastiche dei modelli che appaiono nelle sfilate. La sua ‘Bagno a mezzanotte’ è un vero e proprio inno alla bellezza del corpo femminile.

Roma Pride 2022, quando e dove sarà il corteo

Il Roma Pride 2022 si terrà sabato 11 giugno. Quest’anno l’evento è dedicato a “Peace & Love” e nelle piazze e nelle strade romane la comunità Lgbt e tutti i partecipanti chiederanno la fine delle ostilità nel mondo, Ucraina in primis. La coloratissima parata organizzata dal circolo Mario Mieli prevede un’impressionante sfilati di carri, tra dj e ballerini, che passerà tra Piazza della Repubblica e Piazza Venezia, fino al Foro Romano. Il corteo del Roma Pride 2022 passerà infine davanti al Colosseo.