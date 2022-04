Le rubarono la torta di compleanno, l’esercito americano gliela restituisce dopo 77 anni

di Remy Morandi

Il 28 aprile 1945, il giorno prima del suo 13esimo compleanno, a Vicenza Meri Mion si stava preparando per gustare la torta che sua madre le aveva preparato. Un’occasione speciale, non solo per il compleanno della giovane Meri, ma anche per i festeggiamenti della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Tuttavia, la 13enne non mangiò mai quella torta di compleanno, perché un soldato dell’esercito americano vide quel dolce mentre stava raffreddando sul davanzale di casa Mion e lo rubò, dividendolo con i commilitoni della US Army Garrison Italy, di stanza a Vicenza. Giovedì 28 aprile 2022, 77 anni dopo, i soldati del reggimento americano hanno restituito a Vicenza alla signora Meri Mion, oggi 90 anni, la sua torta di compleanno.

I festeggiamenti della signora Mion sono avvenuti giovedì 28 aprile ai Giardini Salvi a Vicenza. Presenti alla cerimonia centinaia di persone, tra cui il colonnello Matthew Gomlak, comandante della US Army Garrison in Italia, molti soldati italiani, carabinieri, veterani statunitensi, veterani italiani e tantissimi cittadini.

Il sergente Peter Wallis, un soldato della polizia militare di Seabeck (Washington) nonché recente vincitore del concorso per il miglior combattente del Comando europeo di gestione delle installazioni, ha offerto alla signora Mion la torta di compleanno, un dolce con panna e fragole guarnito con un cestino di ovetti pasquali di cioccolato. La 90enne, visibilmente emozionata e commossa, ha ringraziato il reggimento americano per quel regalo speciale. Nel frattempo, i soldati dell’esercito americano e gli altri ospiti presenti hanno cantato “Buon compleanno” alla signora Mion, prima in italiano, poi in inglese.

Il colonnello Matthew Gomlak ha ricordato i combattimenti che ci furono nel vicino Corso San Felice e Fortunato a Vicenza tra l’esercito tedesco e le truppe alleate. Pioveva e tuonava quella mattina, quando i soldati della 88esima divisione fanteria combatterono contro i tedeschi. Almeno 19 soldati dell’esercito americano furono uccisi o feriti. Altri soldati alleati della 91esima divisione fanteria procedettero a nord della Riviera Berica, verso la città, dove dopo poco le truppe americane sfilarono mentre gli italiani offrivano loro pane e vino. “Quella calorosa accoglienza da parte dei vicentini continua ancora oggi”, ha sottolineato il colonnello Gomlak.

Meri Mion aveva 13 anni quando i combattimenti arrivarono nel suo paese, San Pietro in Gu, a pochi chilometri da Vicenza. La ragazza trascorse la notte del 28 aprile 1945 nascosta con sua madre nella soffitta della loro fattoria. I tedeschi in ritirata, fa sapere l’esercito americano, spararono alcuni colpi vicino casa sua. Mion rimase traumatizzata per molto tempo a causa di quella notte. Il giorno dopo arrivarono gli americani. Sua madre le preparò una torta di compleanno che Meri avrebbe dovuto mangiare l’indomani, per il suo compleanno. Appena sfornata, la madre di Meri prese la torta e la pose sul davanzale di casa per farla raffreddare. Un soldato americano vide quel dolce e lo rubò, dividendolo con i suoi commilitoni. “La felicità di Meri Mion si è trasformata in delusione quando i soldati americani scapparono con la sua torta di compleanno”, ha detto il colonnello Gomlak.

La signora Mion ha ringraziato gli americani per non essersi dimenticati di lei e per averle restituito la torta di compleanno. La 90enne ha portato il dolce a casa per condividerlo con i propri cari. “Domani (venerdì 29 aprile, ndr) – ha detto Meri al termine della cerimonia – mangerò quel dolce con tutta la mia famiglia, ricordando questo giorno meraviglioso che non dimenticherò mai”. Tanti auguri, signora Mion.