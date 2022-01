Eurovision 2022, i conduttori sono Alessandro Cattelan e Laura Pausini. Incerta la presenza di Mika

di Luca Marchetti

Laura Pausini, Alessandro Cattelan e probabilmente Mika. Saranno questi i conduttori di Eurovision Song Contest 2022, il concorso musicale che si terrà dal 10 al 14 maggio 2022 a Torino. Lo rivela l’agenzia Adnkronos che cita “fonti ben informate”. Si dovrà attendere ancora per l’annuncio ufficiale di chi saranno i conduttori dell’Eurovision 2022. I nomi ufficiali saranno infatti resi noti la prossima settimana al Festival di Sanremo, più precisamente durante la seconda serata, che vedrà per l’appunto ospite proprio la cantante Laura Pausini.

Mika all’Eurovision Song Contest 2022

Dunque Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika come conduttori dell’Eurovision 2022. Per l’agenzia Adnkronos l’accordo di massima sulla cantante e lo storico presentatore di X Factor già ci sarebbe, mentre non sarebbe stata definita ufficialmente la partecipazione di Mika. Una notizia che arriva a solo un giorno dal ‘taglio del nastro’ dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, previsto domani con il passaggio di consegne tra il sindaco di Rotterdam e quello di Torino. Sabato scorso invece la Rai ha pubblicato quello che sarà il logo di Eurovision Song Contest 2022. In particolare, l’Italia ha deciso di puntare sul concept “Il suono della bellezza – The Sound of Beauty”. Un logo dunque che punta a correlare il concetto di “suono” del Contest a quello di “bellezza”, proprio delle meraviglie di cui è circondato il nostro Paese.

Eurovision Song Contest 2022, ecco la data di inizio (e dove si terrà)

In seguito alla vittoria dei Maneskin con “Zitti e buoni” all’edizione dell’anno scorso tenutasi a Rotterdam, l’Eurovision Song Contest 2022, alla sua 66ma edizione, si terrà al ParaOlimpico di Torino dal 10 al 14 maggio 2022. Sarà la terza volta in cui l’Italia ospiterà il concorso musicale, dopo le edizioni del 1965 e del 1991. Il nostro Paese vanta tre vittorie all’Eurovision Song Contest: la prima, nel 1964, con la canzone “Non ho l’età” di Gigliola Cinquetti; la seconda vittoria nel 1990 con “Insieme:1992” di Toto Cutugno e infine nel 2021 con “Zitti e buoni” dei Maneskin. La band romana totalizzò a Rotterdam un totale di 524 punti (ovvero il punteggio più alto mai ottenuto dall’Italia nella storia dell’Eurovision) e anche questa vittoria, oltre a quella della 71ma edizione del Festival di Sanremo, determinò lo straordinario successo del gruppo in tutto il mondo.