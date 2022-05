Eurovision, Malta sceglie la grinta di Emma Muscat. La ragazza di Amici diventata grande

di Marianna Grazi

Tutto pronto al Pala Olimpico di Torino per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022. Dopo il successo della prima serata, che ha tenuto incollati allo schermo oltre 5 milioni di telespettatori, è arrivato il momento di esibirsi per altri 18 Paesi, che questa sera si sfideranno per contendersi un posto nella finalissima della kermesse, prevista sabato 14 maggio. I dieci più votati questa sera andranno ad aggiungersi al cast già composto dai Big 5 (rappresentanti di Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito) e dai primi 10 Paesi selezionati dal pubblico martedì scorso, ovvero Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia e Paesi Bassi. A condurre la seconda semifinale ci saranno ancora Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. I primi due si esibiranno in un duetto a sostegno della pace in Ucraina, sulle note di Fragile di Sting e People have the power di Patti Smith.

La ‘terza italiana’ Emma Muscat

Tra i concorrenti più attesi, oltre ad Achille Lauro, che parteciperà sotto la bandiera di San Marino con la sua Stripper, e aspettando Mahmood e Blanco che si esibiranno direttamente in finale sabato, c’è un altro volto noto al pubblico italiano (che ricordiamo questa sera non potrà votare!): la ex concorrente di Amici 18 Emma Muscat, che gareggerà con la sua I am what I am per il suo Paese d’origine, Malta.

