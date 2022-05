Eurovision Song Contest 2022, il vademecum: dove seguirlo, i conduttori, le serate

di Barbara Berti

Si apre la settimana dell’Eurovision Song Contest 2022. A Torino, dal 10 al 14 maggio, è in programma la 66esima dell’Eurofestival, evento organizzato dall’Ebu (European Broadcasting Union), la principale alleanza mondiale dei media di servizio pubblico, con Rai quale ‘Host Broadcaster’ (emittente ospite). L’Eurovision, infatti, arriva in Italia grazie alla vittoria, lo scorso anno, dei Maneskin (trionfatori del Coachella) con ‘Zitti e Buoni’. A Torino la band romana capitanata da Damiano David sarà presente nella serata finale (il 14 maggio) quando, come da tradizione, si registra il passaggio di testimone. Per l’occasione i Maneskin presenteranno il loro nuovo singolo ‘Supermodel’, in uscita venerdì 13 maggio.

L’inaugurazione

Cerimonia d’inaugurazione alla Reggia con la sfilata dei cantanti, dove sobrio è vietato. Sul Turquoise carpet (blu per ragioni di sponsor) l’uomo dell’Eurovision ha una virilità senza confini cromatici, e il rosa per lui, come già accaduto a Sanremo, abbonda: Mahmood veste una gonna rosa, il cantante degli ucraini porta un capello rosa, Achille Lauro ha la camicia rosa. In più, indossa uno smoking Gucci, le scarpe con un bel tacco e i tatuaggi ben visibili.

L’evento musicale più seguito al mondo, quest’anno si svolge a Torino il 10, 12 e 14 maggio: due semifinali e una finale. Tema dell’anno: The Sound of Beauty. In gara perl l’Italia Blanco e Mahmood con la loro Brividi: hanno 39 scatenatissimi sfidanti. Ti raccontiamo come seguirlo al meglio.

L’Italia

L’Italia, paese ospitante, è rappresentata dai vincitori di Sanremo 2022, Blanco e Mahmood, con ‘Brividi’: i due entreranno in gioco direttamente nella finale del 14 maggio, così come gli altri ‘Big five’, ovvero Spagna, Regno Unito, Germania e Francia. Tutti gli altri, invece, dovranno affrontare le semifinali, in programma il 10 e il 12 maggio. In totale i Paesi in gara quest’anno sono 40 dopo l’esclusione della Russia dovuta all’invasione dell’Ucraina (che invece è regolarmente in gara).

L’Eurofestival si svolge al Pala Olimpico, mentre l’Eurovillage è allestito al Parco del Valentino e per tutta la durata del festival sono previsti circa 150 eventi collaterali.

I conduttori

Alla conduzione internazionale (cioè in lingua inglese) dell’Eurovision 2022 ci sono Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini.

Dove seguirlo

L’Eurofestival si pùò seguire sui canali Rai. Le semifinali del 10 e 12 maggio e la finale del 14 maggio vanno in onda su Raiuno dalle 21 e sono precedute da un’anteprima di 20 minuti in italiano con Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, che poi commenteranno lo spettacolo insieme con Carolina Di Domenico. Inoltre, il 9, l’11 e il 13 maggio è prevista una striscia di 5 minuti su Raiuno alle 20,40 (subito dopo il Tg1) dedicata alla kermesse. La diretta dell’Eurovision Song Contest 2022 sarà trasmessa anche da Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.

Gli ospiti

Primo super ospite internazionale, martedì 10 maggio, Dardust. Produttore/DJ ha 1firmato’ le colonne sonore di eventi come Superbowl, l’NBA All Star Game, i Giochi Olimpici. Come autore e produttore ha conquistato 60 dischi di Platino. Ha detto: “È un grandissimo onore, soprattutto perché sono lì per rappresentare il rinnovamento. Sono il testimonial di un certo tipo di musica che mescola il pop all’elettronica“.

Tanti gli ospiti italiani attesi sul palco dell’Eurovision. Nella prima semifinale (10 maggio) si esibisce Diodato con ‘Fai Rumore’, brano vincitore del Festival di Sanremo 2020.; previsti anche Dardust, il noto produttore artistico che trasformerà il palco in una grande discoteca, e la direttrice d’orchestra Sylvia Catasta.

Nella seconda semifinale (12 maggio), tra gli ospiti, c’è il trio Il Volo: Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto canteranno ‘Grande Amore’, il singolo che, nel 2015 – quando il Volo ha rappresentato l’Italia nella 60esima edizione dell’evento – si è aggiudicato il primo posto al televoto e il terzo in assoluto.

La finale

Nella serata finale (14 maggio), oltre ai Maneskin, ci sarà Gigliola Cinquetti con la sua intramontabile ‘Non ho l’età (per amarti)’, la canzone che, nel 1964, l’ha vista trionfare due volte, come prima artista italiana ad aggiudicarsi la vittoria nella competizione, nonché, all’età di soli 16 anni, come la più giovane cantante in assoluto a salire sul podio.

La scaletta della prima semifinale del 10 maggio (dove votano anche Italia e Francia)

Quaranta i paesi che concorrono alla 66ma edizione dell’Eurovision Song Contest. Altrettanti i cantanti in gara. Dovevano essere 41, ma c’è stato il ritiro della Russia, a causa della guerra in Ucraina.

1- Albania: Ronela Hajati con il brano ‘Sekret’;

2- Lettonia: Citi Zeni con ‘Eat Your Salad’;

3 – Lituania: Monika Liu con ‘Sentimentai’;

4 – Svizzera: Marius Bear con ‘Boys Do Cry;

5 – Slovenia: LPS con ‘Disko’;

6 – Ucraina: Kalush Orchestra con ‘Stefania’;

7 – Bulgaria: ‘Intelligent Music Project’ con ‘Intention’;

8 – Paesi Bassi: S10 con ‘De diepte’;

9 – Moldavia: Zdob si Zdub & Fratii Advahov con ‘Trenuletul’;

10 – Portogallo: Maro con ‘Saudade, Saudade’;

11 – Croazia: Mia Dimsic con ‘Guilty Pleasure’;

12 – Danimarca: Reddi con ‘The Show’;

13 – Austria: Lum!X feat. Pia Maria con ‘Halo’;

14 – Islanda: Systur con ‘Meo haekkandi sól’;

15 – Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord con ‘Die Together’;

16 – Norvegia: Subwoolfer con ‘Give That Wolf a banana’;

17 – Armenia: Rosa Linn con ‘Snap’.

La scaletta della seconda semifinale del 12 maggio (dove votano anche Germania, Spagna e Regno Unito)

1- Finlandia: The Rasmus con il brano ‘Jezebel’;

2 – Israele: Michael Ben David con ‘I.M’;

3 – Serbia: Konstrakta con ‘In corpore sano’;

4 – Azerbaijan: Nadir Rustaemli con ‘Fade To Black’;

5 – Georgia: Circus Mircus con ‘Lock Me In’;

6 – Malta: Emma Muscat con ‘I Am What I Am’;

7 – San Marino: Achille Lauro con ‘Stripper’;

8 – Australia: Sheldon Riley con ‘Not The Same’;

9 – Cipro: Andromache con ‘Ela’;

10 – Irlanda: Brooke Scullion con ‘That’s Rich’;

11 – Macedonia del Nord con Andrea con ‘Circles’;

12 – Estonia: Stefan con ‘Hope’;

13 – Romania: WRS con ‘Llamame’;

14 – Polonia: Ochman con ‘River’;

15 – Montenegro: Vladana con ‘Breathe’;

16 – Belgio: Jérémie Makiese con ‘Miss You’;

17 – Svezia: Cornelia Jakobs con ‘Hold Me Closer’;

18 – Repubblica Ceca: We Are Domi con ‘Lights Off’.