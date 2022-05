Eurovision, l’Ucraina vince con la Kalush Orchestra. Oltre la musica la speranza della pace

di Marianna Grazi

L’Ucraina, con i Kalush e la loro Stefania, vince l’Eurovision Song Contest 2022. Ha vinto la PACE. Un messaggio di unione, di solidarietà tra nazioni, tra popoli, un messaggio di fratellanza sale potente, potentissimo dal palco del Pala Olimpico di Torino. La musica è contro la guerra, la musica unisce. La musica regala sensazioni che nessuna arma potrà mai contrastare. “Questa vittoria è per tutti gli ucraini, Slava Ukraïni!” urla il frontman della Kalush Orchestra, Oleh Psjuk.

L’emozione è grande, hanno vinto per se stessi, ma soprattutto per il loro Paese, per quella terra martoriata dove uomini e donne e bambini continuano a morire, ogni giorno a causa di una guerra senza senso. Come da tradizione la serata si chiude sulle note della canzone vincitrice, Stefania, con il pubblico che accompagna i vincitori con gli applausi, tutti in piedi per questi straordinari artisti. “Thank you so much”. Grazie. Ma il grazie più grande va a loro, a questi sei giovani uomini che hanno portato in alto, sul tetto dell’Europa, la loro musica, i loro suoni, ma soprattutto il loro coraggio e la loro battaglia.

La vittoria ucraina oltre la musica

In una finale che ha fatto registrare un boom incredibile di ascolti (su Rai1 è stata seguita da 6 milioni 590 mila telespettatori pari al 41.9% di share), non poteva che essere l’Ucraina la trionfatrice della 66esima edizione dell’Eurofestival. Una vittoria scontata forse, premiata in particolare dal pubblico a casa che ha fatto balzare al primo posto la band dei Kalush con 631 punti, assegnati dalla giuria e dal televoto. Di brani che meritavano la vittoria ce n’erano tanti, in particolare pensando al secondo classificato, Sam Ryder, che con la sua Space man ha riscattato in modo incredibile l’ultimo posto del Regno Unito della scorsa edizione, raggiungendo la vetta della classifica dopo il voto delle 40 giurie nazionali. O la divertente e caliente SloMo della cubana Chanel, che ha trascinato a suon di danze la Spagna al terzo posto; e poi Hold me closer della svedese Cornelia Jacobs, che con il suo timbro ha ammaliato il pubblico in sala e quello a casa, In Corpore Sano della serba Konstrakta con la sua denuncia al sistema sanitario nazionale, e non dimentichiamoci dei nostri Mahmood e Blanco, complici ed emozionanti con Brividi (solo sesti alla fine).

Ma l’Eurovision, e quest’anno lo abbiamo compreso come non mai, non è solo spettacolo, non è solo musica. È speranza.

E allora anche se Stefania, dedicata alla madre del rapper frontman della Kalush Orchestra ma in generale a tutte le madri, con il suo mix di versi rap e ritornelli folk e beat hip hop, non passerà alla storia come una delle migliori canzoni vincitrici dell’Eurovision – ovviamente i gusti sono gusti – questa volta c’era qualcosa di più importante da portare su quel palco. E il trionfo della band ucraina è meritato, oltre che scontato, per il coraggio che i sei artisti hanno avuto nel non limitarsi alla sola esibizione: “Per favore aiutate l’Ucraina e Mariupol, aiutate Azovstal, ora”, ha detto Oleh Psjuk alla fine della performance – accolta dall’ovazione del pubblico –, rischiando anche la squalifica dato che il regolamento della manifestazione non accetta messaggi politici sul palco. Doveva andare così, mettiamoci l’anima in pace e soprattutto, a proposito di pace, continuiamo a supportare il popolo ucraino perché la ritrovi al più presto. Perché questi sei ragazzi possano tornare in patria e ritrovare i propri affetti e non le bombe, la morte e la distruzione ad aspettarli. “Troveremo la strada di casa anche se le strade sono tutte distrutte“.

Il sostegno europeo all’Ucraina