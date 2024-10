Chi sono e cosa fanno gli ospiti del festival di Luce! 2024

Manca sempre meno al quarto Festival di Luce!, in programma il 19 ottobre 2024 a Firenze, al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Il tema di quest'anno sarà l'intelligenza artificiale, evidenziando come queste nuove applicazioni possano promuovere i diritti civili, la sostenibilità, l'occupazione, il supporto alle persone con disabilità e la parità di genere. E visto che anche noi non stiamo più nella pelle, andiamo a dare un'occhiata agli ospiti che in questa bellissima cornice ci delizieranno con i loro racconti nel campo delle nuove tecnologie.

Sabina Nuti

Rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna dall'8 maggio 2019, per il mandato 2019 – 2025, ha caratterizzato questi anni da una costante attenzione ai temi della mobilità sociale, della valorizzazione del merito, della dimensione sempre più internazionale - eppure vicina al territorio - delle attività di formazione, ricerca e “terza missione“, per portare impatto sulla società. A marzo 2023 ha ricevuto la nomina di componente del Comitato scientifico sulla revisione della spesa pubblica, con funzione di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e valutazione. A luglio dello stesso anno è stata anche nominata dal Ministero della Salute quale componente del Tavolo Tecnico per lo studio delle criticità emergenti dall'attuazione del Regolamento dell'Assistenza ospedaliera e dall'attuazione del regolamento dell’Assistenza territoriale.

Dal 2016 al 2022 è stata membro dell'Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health della Commissione Europea, e membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità dal 2020 al 2022. Fa anche parte dell'Editorial Board della rivista Health, Economics, Policy and Law (Cambridge University Press) dello Scientific Advisory Committee presso il Bureau of Health Information (organismo governativo Australiano per la misurazione della performance della sanità).

Gabriella Greison

Fisica, scrittrice, conduttrice, divulgatrice scientifica, disruptive speaker, è stata definita dalla stampa americana e tedesca “la Rockstar della Fisica“. In Italia, la rivista Forbes l'ha inserita tra le “100 donne di successo del 2024“. E' autrice di dodici libri di divulgazione scientifica sulla meccanica quantistica, storia della fisica quantistica, e grandi scienziate: tre argomenti che le stanno molto a cuore.

Nel 2024, grazie ad una traduzione in cinese di un suo libro, ha fatto anche un tour a Pechino. Inoltre, ha ideato e condotto diverse trasmissioni televisive, tra cui “Pillole di fisica“ sulla Rai, “Il favoloso mondo della fisica quantistica“ su Mediaset e “La teoria di tutte“ su Sky Italia. Infine, è creatrice di podcast e programmi radiofonici.

Ruben Razzante

Professore di Diritto europeo dell'informazione, di Diritto dell'informazione e di Regole della comunicazione d'impresa all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, insegna anche Diritto dell'informazione al Master in giornalismo dell'Università Lumsa di Roma e ai corsi di formazione promossi dall’Ordine dei giornalisti.

E' consulente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza del Senato della Repubblica, presieduta dalla Senatrice a vita, Liliana Segre. Nell'aprile 2020 è stato nominato esperto dell'Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news relative al Covid-19 sul web e sui social network.

Gherardo Colombo

Dopo un lungo passato in magistratura, dal 2007 si dedica alla riflessione pubblica sulla giustizia e nell'educazione alla legalità. Per tale attività ha ricevuto il Premio nazionale “Cultura della Pace“.

Dal luglio 2012 all'agosto 2015 è stato consigliere del Consiglio di Amministrazione della RAI. Dal 2015 al 2016 è stato coordinatore del tavolo 12 degli Stati generali dell'esecuzione penale. Dal luglio 2016 è Coordinatore del Comitato sulla Legalità del Comune di Milano; è membro dell'Advisory Board di Transparency International e del cda della Fondazione Roberto Franceschi. Dal 2018 al 2023 è stato presidente dell’Unione Europea delle Cooperative (Ue.Coop). E' stato membro del Comitato Etico della Fondazione Veronesi. Da luglio 2017 agli inizi del 2018 ha fatto parte della commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario e dall’ottobre del 2017 è stato nominato presidente della Cassa delle Ammende.

Oggi è il presidente della Garzanti Libri.

Enrico Galiano

Insegnante in una scuola di periferia, ha creato la webserie Cose da prof, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Nel 2020 il Sole 24 Ore lo ha inserito nella lista dei dieci insegnanti più influenti sul web. Con le sue lezioni divertenti e un po' fuori dal comune, porta la scuola a teatro con il seguitissimo spettacolo Eppure studiamo felici. Il segreto di un buon insegnante per lui è: “Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti“.

Simona Piva

Laureata in Giurisprudenza all'Università degli studi di Bologna, lavora in Findomestic Banca dal 1994. Dopo una pluriennale esperienza presso la Customer Solutions, prima come Advisor, poi come Coordinatrice e infine come Manager, approda nella Direzione Risorse Umane, con il ruolo di coordinamento del Piano Strategico HR 2017-2020.

Nel 2018 riceve la nomina di Diversity Office & People Care per l'Italia, ruolo che ricopre tutt'oggi, ed entra a far parte della Community Internazionale dei DO&PC di Personal Finance di cui la capogruppo BNPP definisce le linee strategiche.

Maurizio Landini

Dopo una lunga attività sindacale nella FIOM CGIL, nel 2017 entra nella Segretaria Nazionale della CGIL. A gennaio del 2019 viene eletto segretario generale della Cgil al XVIII Congresso nazionale a Bari e riconfermato al XIX Congresso nazionale a Rimini il 18 marzo 2023 .

Come segretario generale ha gli incarichi di: rappresentanza dell’Organizzazione, rapporti istituzionali, rapporti con le reti associative; politiche culturali, per lo sviluppo sostenibile e strategie contrattuali inclusive; politiche europee ed internazionali; politiche della formazione; politiche della comunicazione; politiche della legalità.

Valerio Mammone

Giornalista e direttore di ScuolaZoo, è il media di riferimento delle nuove generazioni, seguito da oltre 6 milioni di ragazze e ragazzi. In passato, ha lavorato come news coordinator per Open.online, come inviato per La7 e corrispondente da Milano di Radio Capital.

Nel 2023 ha lanciato il “No Filter“, un progetto di educazione ai media dedicato a studenti e docenti e volto a promuovere un uso consapevole dei social media. Nel 2024 è stato scelto dal Centro Studi Impara Digitale come componente del comitato scientifico del progetto “ImparIAmo a scuola con l'Intelligenza Artificiale“.

Sara Funaro

Fin da giovane guidata da un forte senso di rispetto e confronto reciproco, ha conseguito la laurea in Psicologia all'Università di Firenze e si è successivamente specializzata in Psicoterapia attraverso un corso quadriennale in Psicologia clinica. Nel corso della sua carriera ha operato come psicoterapeuta clinica, formatrice e supervisore, in particolare in contesti legati a traumi migratori. E' inoltre cofondatrice della Scuola di Psicoterapia Fenomenologico Dinamica.

Nel 2014 ha assunto il ruolo di assessora al Welfare, Sanità, Casa, Pari Opportunità, Accoglienza e Integrazione nella giunta comunale di Firenze, a fianco del sindaco Dario Nardella. Nel 2019 è stata eletta nel consiglio comunale, mantenendo incarichi di rilievo con deleghe al Welfare, Sanità, Immigrazione e Istruzione. Durante il suo mandato, ha contribuito a raggiungere importanti risultati, come il primato di Firenze nei servizi per l'infanzia e l’alto tasso di accesso alle mense scolastiche, che copre il 96% dei bambini.

Nel 2024 è stata eletta sindaca di Firenze, la prima donna a ricoprire questa carica nella storia della città. Ha dichiarato il suo impegno a rendere Firenze una città sempre più giusta, sostenibile e attenta alle esigenze di tutte e tutti i cittadini.

Dianora Bardi

Presidente dell'Associazione ImparaDigitale, ha dedicato la sua carriera a rinnovare i metodi di insegnamento tradizionali, ponendo lo studente al centro del processo educativo e promuovendo una didattica che valorizza la partecipazione attiva e l'uso consapevole delle tecnologie. E' l'ideatrice della Classe-Scuola Scomposta, del Metodo Bardi e la referente scientifica degli Stati Generali della Scuola Digitale.

E' stata nominata Membro del Comitato tecnico-scientifico di esperti in materia di tecnologie e di innovazione didattica digitale a supporto del MIM nel processo di evoluzione del PNSD. Nel 2016 è rientrata tra le 50 finaliste del Teacher Prize Nobel per la didattica.

Luisa Bagnoli

Economista comportamentale, dal 2016 studia robotica vedendo nella stessa un rischio e una possibilità: diventare per la prima volta veri esseri umani o essere espulsi per sempre dalla creazione della vita. Fonda quindi Scientific Tech House per costruire ponti tra Passato e Futuro, per gestire l'inevitabile, per per fare della robotica un ascensore della persona.

“Future is space for Human Creativity“: questo il suo credo a cui unisce azioni concrete affinché l'inevitabile sia la spinta per agire finalmente ogni nostro dono profondamente umano.

Mara Tanelli

Professoressa ordinaria di Automatica al Politecnico di Milano, dal 2023 è Delegata della Rettrice per Diversità e inclusione. La sua attività di ricerca si è focalizzata sugli ambiti automotive e mobilità, e più recentemente sull'Industrial Analytics, combinando tecniche di controllo, analisi dei dati e machine-learning in vari settori industriali, dallo smart manufacturing all'aerospace. E’ autrice di oltre 200 pubblicazioni scientifiche e co-inventrice di oltre 25 brevetti industriali.

Ivan Cotroneo

Scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e regista. Il suo ultimo film è “14 giorni“, le sue ultime commedie “Amanti“ e “La denuncia“, la sua ultima serie “La vita che volevi“, disponibile su Netflix.