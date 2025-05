Hai un’azienda che fa la differenza? Partecipa al Premio Luce! Startup Inclusiva

Nel cuore rinascimentale di Firenze, tra gli affreschi solenni del Salone dei Cinquecento, si prepara a prendere vita un evento che è molto più di una celebrazione: è un manifesto. Il 17 e 18 ottobre 2025 torna il Festival di Luce!, e con esso il Premio Luce! Startup Inclusiva, un riconoscimento che dà voce e visibilità alle startup italiane capaci di trasformare l’innovazione in strumento di giustizia sociale, inclusione e sostenibilità.

Il premio, giunto alla sua terza edizione, nasce in collaborazione con StartupItalia con il supporto di Rekeep come award partner ed è parte integrante della missione editoriale del canale Luce!, che da quattro anni racconta senza filtri le storie e le sfide legate al mondo contemporaneo.

Il festival è dedicato all’inclusione e alla riflessione sul mondo reale, oltre la patina dei social. “Senza filtri” nasce per esplorare la complessità del vivere autentico in un’epoca dominata da interazioni virtuali e rappresentazioni mediate. Un’occasione imperdibile per le startup che vogliono dare luce al proprio impegno sociale e salire sul palco di un evento che unisce impresa, cultura e responsabilità.

Una giuria composta da Rekeep, StartupItalia e Luce! selezionerà una short list di 10/15 startup tra quelle che si sono candidate al premio e queste verranno raccontate poi sul sito di Luce! dai nostri giornalisti.

A chi si rivolge il premio

Il “Premio Luce! Startup Inclusiva” vuole riservare una particolare attenzione a quelle aziende italiane che si propongono di innovare guardando oltre le apparenze, mettendo al centro le persone, valori in perfetta sintonia con il progetto editoriale Luce! e i suoi partner.

Modalità di partecipazione

Possono candidarsi al bando, aperto fino al 6 luglio 2025, le startup innovative, le SIAVS e le P.M.I. innovative che siano costituite e registrate nella apposita sezione del registro imprese, secondo la normativa vigente e che abbiano i requisiti di legge entro il 6 luglio 2025.

Per candidarsi occorre compilare il form al seguente link: luce.news/premioluce2025

Le fasi della Call4Startup

Durata call: 26 maggio - 6 luglio 2025

La selezione delle finaliste avverrà tra il 6 luglio e il 31 agosto . Le semifinaliste saranno annunciate entro il 15 settembre 2025 sul sito di Luce!

. Le semifinaliste saranno annunciate entro il sul sito di Luce! Entro il 30 settembre 2025 sarà individuata la startup vincitrice.

sarà individuata la startup vincitrice. La premiazione finale si terrà durante il Festival di Luce! il 17 e 18 ottobre 2025.

Modalità di valutazione

La Giuria sarà composta da membri selezionati dalla testata Luce! - Editoriale Nazionale, da Startupltalia, da Rekeep. I criteri di valutazione saranno:

rilevanza dell'innovazione; livello di coerenza dei progetti con i temi del bando; originalità e adeguatezza della soluzione innovativa; stato di avanzamento dell'iniziativa e potenzialità applicative.

La startup vincitrice riceverà un riconoscimento che prevede:

visibilità sui canali media di Luce! durante il Festival; un branded content con visibilità sui social e sulla newsletter di Startupltalia; una video intervista dopo la premiazione; premiazione sul palco e speaking opportunity per la startup insieme a Luce!, Rekeep e Startupltalia.

Tutti i benefit sopra elencati saranno messi a disposizione della Startup vincitrice entro il 30 aprile 2026.