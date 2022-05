di Remy Morandi

Fedez e J-Ax hanno fatto pace. Dopo la foto dell’abbraccio su Instagram, i due cantanti sono già tornati a collaborare e hanno annunciato Love Mi, un super concerto che si terrà in Piazza Duomo a Milano martedì 28 giugno. Il festival, al quale parteciperanno artisti del calibro di Tananai, Ariete, Mara Sattei, Tedua e molti altri ancora, sarà completamente grauito e i fondi raccolti – grazie a un numero solidale che verrà attivato appositamento per l’evento – saranno donati dalla Fondazione Fesez E.T.S. a Tog (Together to go), una onlus diventata centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da disturbi e patologie neurologiche complesse.

Love Mi, il concerto a Milano per aiutare i bambini con patologie neurologiche

Il concerto Love Mi – il prossimo 28 giugno in piazza Duomo a Milano – vedrà sul palco, oltre a Fedez e J-Ax, anche i seguenti artisti: Tananai, Rhove, Paky, Dargen D’Amico, Shiva, Ghali, Ariete, Myss Keta, Nitro, Mara Sattei, Miles, Rose Villain, Tedua. E ci saranno anche: Rosa Chemical, Beba, Paulo, Cara, Frada, Mydrama e altri ospiti ancora.

“Questa iniziativa è un’occasione dalla duplice valenza: da una parte un concerto gratuito che permette a tutte le persone di poter fruire di un vero e proprio festival musicale e dall’altra partecipare collettivamente a un’iniziativa benefica per un progetto, il nuovo centro TOG, che sarà un fiore all’occhiello per la nostra città”, ha dichiarato Fedez durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Reale, aggiungendo: “Sono felicissimo di aver dedicato le mie energie a questa iniziativa e dopo questa esperienza mi impegnerò a fare sempre di più”.

“Attraverso la musica del grande concerto che faremo a scopo benefico, la mia Milano, che ha sempre dimostrato di essere un’eccellenza in tutto, ci permette ancora una volta di essere migliori e di far parte di un bellissimo progetto a favore di chi ha bisogno”, ha detto invece J-Ax. “Il significato di quel giorno che vivremo insieme non sarà solo fatto di canzonette ma di vivere con gioia quel palco nella spearanza di regalare a questi bambini un futuro migliore“.

Per coloro che non potranno essere in Piazza Duomo il concerto sarà trasmesso dalle 19:00 in diretta su Italia 1, partner ufficiale di Love Mi e in streaming su Mediaset Infinity.

Fedez e il tumore: “Non ho dovuto fare la chemio, sono stato fortunato”

Nel corso della conferenza stampa, Fedez è tornato a parlare anche del tumore al pacreas. “Mi ritengo parecchio fortunato. È arrivato l’esame istologico. Il tumore era molto raro – ha detto il cantante -, è quello di Steve Jobs, la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire ‘tanto culo’“. Fedez ha poi spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione del festival Love Mi che la malattia “non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastati, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori”.

“È stata un’operazione importante – ha aggiunto Fedez – sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino ma sto facendo attività fisica e mi ritengo molto molto fortunato”. Il cantante ha quindi spiegato alcune sue parole dei giorni scorsi riguardo alla malattia: “Mi sono permesso di dire che l’amore per la famiglia è la cura più forte, ma ci sono state persone che hanno storto il naso. Io volevo solo ringraziare le persone che mi sono vicine, non volevo dire che l’amore sostituisce la medicina”, ha precisato Federico.