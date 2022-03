Fedez operato: “Ricoverato per la malattia all’ospedale San Raffaele di Milano”

di Remy Morandi

Fedez operato all’ospedale San Raffaele di Milano (Clicca qui per l’ultimo aggiornamento: il rapper aveva un tumore al pancreas). È quanto rivelano Libero, il Corriere della Sera e Il Giorno. Non si sa a quale intervento chirurgico sia stato sottoposto il rapper martedì 22 marzo e per quale motivo sia stato ricoverato. Repubblica parla di un “intervento all’addome“. Due giorni fa Fedez, parlando della malattia che lo aveva colpito, aveva annunciato sulle storie di Instagram che quella di martedì sarebbe stata “una giornata importante“. Oggi pomeriggio, intorno alle 13, la moglie Chiara Ferragni ha condiviso un post scrivendo: “Oggi papà è in ospedale, ma sarà presto a casa“.

Per ora non si conoscono ulteriori dettagli dell’operazione a cui sarebbe stato sottoposto Fedez. Per il Corsera Fedez è stato sottoposto a “nuovi esami per stabilire il percorso di cure” da affrontare. Per Repubblica Fedez ha subito “un intervento all’addome“. Ad assisterlo nell’ospedale San Raffaele di Milano ci sarebbe anche la moglie Chiara Ferragni. Lunedì sera, il rapper aveva condiviso su Instagram una storia, nella quale aveva scritto: “Domani (martedì 22 marzo, ndr) per me sarà una giornata importante. Grazie a mia moglie (Chiara Ferragni, ndr) che è sempre stata al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia, ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale”.

Chiara Ferragni: “Oggi papà è in ospedale, ma sarà presto a casa”

Dopo la rivelazione di Libero, per tutta la mattina di mercoledì 23 marzo né Fedez né Chiara Ferragni avevano condiviso post o storie. Poi intorno alle 13, la moglie di Fedez ha confermato che il marito si trova in ospedale, ma che presto sarà a casa. Così ha scritto Chiara nel post di Instagram: “Buon compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma presto sarà a casa). Ti amiamo alla follia patata”. Ecco il post di Chiara Ferragni:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La malattia di Fedez, la demielinizzazione nella testa e la sclerosi multipla

Giovedì scorso, Fedez rivelò su Instagram di essere malato e di avere “un problema di salute“. Il marito di Chiara Ferragni aveva fatto sapere che si sarebbe dovuto sottoporre a un “percorso importante” di cure, forse iniziato proprio martedì 22 marzo all’ospedale San Raffaele di Milano. Tre anni fa Fedez aveva dichiarato di avere una “demielinizzazione nella testa“, che in alcuni casi può causare la sclerosi multipla. Nel 2019, infatti, nel programma di Peter Gomez ‘La confessione’ sul Nove, Fedez disse: “Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca”. “Devo stare sotto controllo – disse – perché è una sindrome radiologicamente verificata. La demielinizzazione è quella che avviene quando hai la sclerosi multipla. Questa cosa può essere, come no, che si tramuti in sclerosi”, dichiarò Fedez a Peter Gomez.

Feltri a Fedez: “Io ho il cancro. Dammi retta, fai a pugni con la sfiga”

Sabato 19 marzo con un editoriale su Libero, Vittorio Feltri ha scritto direttamente a Fedez, annunciando: “Caro Fedez, fai a pugni con la sfiga, pensa che io ho il cancro. Nell’editoriale il giornalista ha scritto di essere “dispiaciuto” per i “tuoi problemi di salute” e “spero si risolvano presto”. Parlando del tumore che lo ha colpito Feltri ha scritto: ” Io ho 78 anni, non ho mai avuto disturbi. Ogni 24 mesi mi sottopongo ad esami di laboratorio, voglio controllare che tutto vada bene. I responsi sono sempre andati bene, polmoni perfetti nonostante fumi da secoli come una ciminiera, fegato in ordine benché trinchi qualche bicchiere, perfino il cervello – e il particolare è sorprendente – funziona a meraviglia. Ma l’ultima verifica con la tac, metodo di contrasto dalla testa ai piedi, mi ha riservato una sorpresa spiacevole. Referto: nodulo al petto, parte sinistra (la sinistra mi è sempre stata sulle palle)”. “Per me la parola nodulo non significava niente – ha spiegato Feltri -. Non mi sono spaventato. Ma la mia chirurga, una bella ragazza, mi ha detto che bisognava approfondire. Va bene, approfondisci e non rompermi. Svolto l’accertamento con un ago, il medico, Paola Martinoni, emette la sentenza: cancro, bisogna intervenire col bisturi”.

In conclusione, il giornalista ha inviato i propri auguri al rapper, esortandolo a “Non deprimerti. I malanni fanno parte della natura che è nostra nemica, dobbiamo batterla con la volontà, una risorsa personale che non abbisogna della pietà di chi ci guarda con commiserazione per prevalere sulla sventura. Non sono capace di consolarti, caro Fedez, però ti segnalo che io del mio tumore me ne sbatto i coglioni. Brutta frase, ma vera. Finché starò al mondo litigherò con chiunque, perfino col cancro. Dammi retta, non piangere, fai a pugni con la sfiga, avrai ragione tu”.

Che cosa ha detto Fedez quando ha rivelato di essere “malato”

Giovedì 17 marzo 2022 Fedez ha annunciato in lacrime nelle storie di Instagram di essere “malato”. Nel video pubblicato il rapper ha così dichiarato: “Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con grande tempismo. Il che comporta un percorso, un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare”. “Una cosa che mi sento di fare in futuro è quello di raccontare questa mia nuova avventura perché se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo a una persona che non ha la fortuna di essere circondato da così tanti affetti come è la mia bellissima famiglia. Mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità e riesco a conferirgli un senso. Cosa che a tratti non si riesce a dare”, ha dichiarato Fedez. Concludendo il rapper ha sottolineato di essere “pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato e ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni e tutti i miei amici e la mia famiglia e vi mando un abbraccio grande e spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più presto possibile. Ciao”.