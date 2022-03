Fedez, tumore al pancreas: “Operato per sei ore”. Chiara Ferragni: “L’intervento è andato bene”

di Remy Morandi

Fedez è stato operato per un tumore al pancreas. Così ha rivelato il rapper in un post condiviso su Instagram: “Mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asporarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”. Chiara Ferragni ha scritto in un post su Instagram: “L’operazione è andata bene“. Ieri era stata rivelata da Libero la notizia che il rapper era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano.

Nel post condiviso su Instagram Fedez ha postato le foto dopo l’intervento “durato 6 ore”. Nel post il rapper ha scritto: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale – ha spiegato Fedez – mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici – ha concluso il rapper -, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene. Federico”.

Nel post condiviso su Instagram, Fedez ha pubblicato la foto prima dell’operazione. Poi scorrendo nel carosello pubblicato sul social, si vede il rapper abbracciarsi con la moglie Chiara Ferragni sul letto d’ospedale. Poi ancora la foto di un foglio che illustra la parte del pancreas che è stata asportata al rapper, un’altra foto di Fedez che tiene la mano alla moglie, un piccolo video del figlio Leone che dice: “Papà rimettiti presto così giochiamo insieme. Ti amo tantissimo“. E infine una foto di Fedez con la cicatrice all’addome, dopo l’intervento al pancreas.

In una storia condivisa da Fedez, si vede il piccolo Leone dare un regalo al padre prima dell’intervento: un libro con scritto “Auguri papà, ti voglio bene“.

Chiara Ferragni: “L’operazione è andata bene”

Chiara Ferragni, subito dopo il post pubblicato dal marito, ha condiviso anche lei la foto dell’abbraccio dal letto d’ospedale. Nel post Chiara ha scritto (in inglese): “Questa foto è stata scattata lunedì pomeriggio in ospedale, il giorno prima del delicato intervento chirurgico al pancreas. Avevamo paura per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento chirurgico, la sua guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia. L’operazione di martedì è andata bene – ha scritto Chiara Ferragni -, ora si sta riprendendo e speriamo che questo sia solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, ancora una volta, l’importanza di godersi la vita al massimo, tutti i giorni. Grazie a tutte le persone che ci hanno fatto sentire il loro amore, hanno allungato la mano e hanno detto una preghiera per noi, ci ha dato molta forza”. Nei commenti Fedez ha risposto: “Ti amo“.

Nelle storie pubblicate su Instagram, Chiara Ferragni ha condiviso un video del figlio Leone prima dell’operazione. “Papà, non farti prendere dalle ansie”, dice Leone nel video. “Bravo!”, le risponde Chiara.

Fedez, dal ricovero all’operazione per il tumore al pancreas

Mercoledì 23 marzo era stata diffusa la notizia che Fedez era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Ma fino a oggi, da quando Fedez rivelò giovedì 17 marzo che era “malato” e che aveva “un problema di salute“, nessuno sapeva quale malattia lo avesse colpito. Si parlava di un “intervento all’addome“, ma la notizia non era stata confermata. E invece si è rivelata fondata. Chiara Ferragni intorno alle 13 di mercoledì 23 marzo aveva condiviso un post su Instagram, scrivendo: “Buon compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma presto sarà a casa). Ti amiamo alla follia patata”, aveva scritto Chiara nel post condiviso su Instagram. Fedez è stato dunque operato martedì 22 marzo. L’intervento, durato sei ore, per asportare il tumore al pancreas, “è andato bene”, ha scritto la moglie Chiara Ferragni. Ora il rapper, a due giorni dall’operazione, si sta riprendendo e come ha spiegato lo stesso Fedez, “ci vorrà un po’” prima di ritornare a casa dai figli a Milano.

Quando Fedez rivelò di essere malato: “Mi è stato trovato un problema di salute”

È ormai passata una settimana esatta da quando Fedez rivelò di essere malato. Giovedì 17 marzo 2022 il rapper pubblicò su Instagram una serie di storie in cui annunciò: “Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna è stato trovato con grande tempismo. Il che comporta un percorso, un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare. Una cosa che mi sento di fare in futuro è quello di raccontare questa mia nuova avventura”. E in effetti, una settimana dopo, Fedez è riuscito a raccontare la sua “nuova avventura”. Il rapper è stato operato per un tumore al pancreas. Adesso inizia il periodo di riabilitazione post intervento.