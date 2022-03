Festa della donna, alcune curiosità ed eventi in programma per l’8 marzo

di Redazione

In occasione della Festa della Donna, ecco alcune curiosità ed eventi in programma per l’8 marzo.

Dal convento alla solidarietà

Emanuela Mancino, docente di Filosofia dell’educazione e Pedagogia della Comunicazione all’Università Bicocca di Milano, è autrice di un programma e per le donne che ha trovato la sua summa nel libro ’I passi delle donne’ (Progetti per comunicare editore): il ricavato andrà in parte alle donne afghane attraverso l’onlus Pangea. Dedicato a Monterosso al Mare (Spezia), indaga i 400 anni del convento cappuccino dove nessuna donna era mai riuscita a entrare prima di lei.

Cura dell’infertilità, ambulatori aperti

In occasione dell’8 marzo, la rete dell’Asl Toscana Sud Est per la prevenzione e la cura dell’infertilità è a disposizione delle donne e degli uomini che, senza prenotazione, dalle 9 alle 12, potranno presentarsi e chiedere informazioni sulla propria fertilità. Il professor Luca Mencaglia dirige non solo la rete dell’Asl ma guida anche la rete regionale della Toscana per la cura dell’infertilità. “Ogni anno nella nostra Azienda seguiamo oltre 3.100 pazienti – dichiara Mencaglia – un impegno che coinvolge tutti i territori con risultati importanti. Oggi parlare di procreazione medicalmente assistita non è più un tabù, anzi, i nostri centri sono un esempio a livello nazionale. Abbiamo pensato di cogliere l’occasione di una ricorrenza simbolica come la ’Giornata internazionale della donna’ per aprire i centri e gli ambulatori per consulenze. I nostri professionisti potranno dare informazioni concernenti la fertilità e l’infertilità, la possibilità di preservare la propria fertilità per motivi medici o solamente sociali, le aspettative di ottenere una gravidanza in termini di età e condizioni di salute e infine dare immediata possibilità di accesso ai percorsi previsti per le coppie che ne abbiamo bisogno”.

Il mio canto per le afghane

In occasione della Festa della Donna l’auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli) ospita stasera alle 21 il concerto di Chiara Civello. La cantautrice e polistrumentista presenta l’ultimo lavoro discografico Chansons: International French Standards in partnership con l’Unhcr per il supporto alle donne afghane e per la popolazione ucraina. Il pubblico potrà donare attraverso un Qr Code. Tra i brani anche l’inedito “Perdiamoci“ creato per la serie televisiva Imma Tataranni dove la Civello appare in un cameo.

La poesia in un clic, una biennale per sole donne

Se c’è un settore nel quale le donne non hanno mai occupato un ruolo marginale, questo è la fotografia. Nata quando già le democrazie occidentali erano ben solide e radicate, ha consentito a grandi figure femminili di emergere, da Dorothea Lange a Margareth Bourke-White, fino alla nostra Letizia Battaglia cui rende omaggio fino al 9 aprile la galleria del Cembalo di Roma con la mostra Vintage prints, quaranta stampe di piccolo formato realizzate tra gli anni Settanta e l’inizio dei Novanta, scelte dall’archivio dell’artista siciliana. Ma fino al 27 marzo il punto sul presente internazionale di questa forma d’arte al femminile lo fa la Biennale di Fotografia di Mantova che ha scelto il titolo “Legacy“, ovvero l’eredità che passa da una generazione all’altra. Undici le mostre dislocate tra palazzo Te e Casa di Mantegna più otto del circuito off (programma completo su bffmantova.com). Il Palazzo Reale di Piazza Duomo a Milano ospita invece fino al 3 aprile la mostra “Ritratte – Direttrici di musei italiani“ che valorizza l’expertise femminile attraverso gli scatti d’autore di Gerald Bruneau alle professioniste che dirigono i luoghi di cultura italiani. È una vita per immagini anche quella di Frida Kahlo che ci restituisce la mostra della Mole Vanvitelliana di Ancona fino al 22 maggio: icona pop femminile, l’artista messicana è stata l’emblema di un’esistenza controcorrente.