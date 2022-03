Francesco Gabbani, lacrime in tv davanti al videomessaggio di mamma Riccarda

di Letizia Cini

Le lacrime maschili in tv sono ormai sdoganate, nessuna dimostrazione di debolezza, tutto il contrario. A Sanremo 2022 i lucciconi sono diventati rock, dimostrando che il pianto non è più un tabù, nemmeno per i maschi. Amadeus si è emozionato al debutto della sua terza edizione del Festival, Gianni Morandi e Massimo Ranieri, due veterani, si sono mostrati vulnerabili come fosse la loro prima volta. E perfino il bello e dannato del rock italiano, Damiano David, frontman dei Maneskin, ha pianto come un bambino davanti al pubblico dell’Ariston (e qualcosa come dieci milioni di telespettatori).

Il messaggio di mamma Riccarda

Questa volta ad essersi emozionato in diretta tv è stato Francesco Gabbani: ospite della trasmissione in onda la domenica su Raiuno dal titolo ’Da noi… a ruota libera’, condotta da Francesca Fialdini, il cantante di Carrara si è sciolto in lacrime davanti al videomessaggio di mamma Riccarda: un gesto capace di emozionare il pubblico, in quanto esprime tutto l’amore di un figlio che, anche se ha raggiunto il successo, non dimentica gli affetti familiari. Francesco Gabbani sta per compiere 40 anni ma finora ha ammesso di aver incontrato sia lati oscuri che facciate pulite. “Sarebbe bello che le due personalità combaciassero ma è difficile”, ha ammesso.

Il cantante, prima di sciogliersi in lacrime, ha ascoltato le parole di sua madre: “Quante volte ti ho ostacolato per questo lavoro, perché pensavo che era una strada difficile. Ora sono orgogliosa di te: hai raggiunto quello che hai sempre desiderato di fare, ma sei rimasto il mio Francesco“, ha detto mamma Riccarda. “Quando arriva a casa mi aiuta a sparecchiare, quando sono a cucinare mi aiuta a cucinare, che mi domanda degli affetti degli amici e dei parenti e ama la quotidianità della famiglia. Questo mi fa capire che sei rimasto con i piedi per terra. Ciao amore“, ha concluso la mamma nel videomessaggio.

La risposta di Francesco

“Ciao mamma, grazie per aver avuto la forza dire queste parole, ti ringrazio tanto e ti voglio dire ufficialmente che ho capito qua è stata la tua posizione e il tuo punto di vista. Non mi ha mai fatto ostruzionismo ma mi ha messo in guardia e oggi che sto per entrare negli anta lo capisco”, ha commentato in lacrime. “Se sarò genitore avrò le stesse preoccupazioni”, ha aggiunto.

La presenza di Gabbani su Raiuno non è casuale: il vincitore del Festival di Sanremo 2017 con il brano ’Occidentali’s Karma’ condurrà un programma televisivo in prima serata sulla rete ammiraglia Rai, come già anticipato da La Nazione: la notizia era nell’aria da tempo, ed è stata ufficializzata dallo stesso cantante carrarese con un lungo post sui propri canali social.

Ci vuole un fiore

Lo show si chiamerà ‘Ci vuole un fiore’ e andrà in onda sulla rete ammiraglia della tivvu’ di stato venerdì 8 aprile. Sul palco con Gabbani ci dovrebbe essere un’altra conduttrice apuana doc, la massese Francesca Fialdini. “Finalmente posso iniziare a parlarvi di un progetto a cui tengo molto e al quale sto lavorando da un po’ di tempo – inizia così il messaggio che l’autore di ’Viceversa’ ha affidato ai social -. Venerdì 8 aprile andrà in onda, in prima serata su Rai1, ‘Ci vuole un fiore’, uno show di nuova concezione, uno spettacolo che avrò l’onore di condurre e dove si parlerà di temi importanti come la sostenibilità e il futuro del nostro pianeta“.

Per Gabbani, che in passato ha già condotto gli Mtv music awards, si tratta di un altro importante passaggio nella sua carriera e lo stesso cantautore ammette di non vedere l’ora di affrontarlo.

“Quando la Rai mi propose l’idea di condurre un programma con cui raccontare un’emergenza planetaria così incombente, accolsi la sfida con grande entusiasmo perché credo fermamente che ognuno di noi possa e debba fare la sua parte. Perché non esiste un pianeta di riserva e il conto alla rovescia è iniziato – spiega Gabbani -. La proposta iniziale prevedeva un programma in due puntate ma, visto il difficile momento storico che stiamo vivendo a causa della guerra scoppiata in Ucraina, abbiamo deciso, di comune accordo, di concentrare il tema in un unico grande evento. In questa nuova e importante avventura non sarò da solo ma avrò la fortuna di essere affiancato da un parterre di grandi ospiti che porteranno il loro contributo e la loro testimonianza a questa operazione così importante. Vi svelerò presto ospiti e la mia compagna di viaggio”.

‘Volevamo solo essere felici’

Questi, d’altronde, sono mesi molto ricchi di impegni per l’artista carrarese che da poco ha lanciato con Bmg il suo nuovo singolo ‘Volevamo solo essere felici’. Il brano, che ha subito riscosso un grande successo, ha anticipato di poco più di un mese l’uscita dell’album, che avrà lo stesso titolo, e che è prevista per il 22 aprile. Subito dopo, venerdì 6 maggio, il vincitore di due Festival di Sanremo 2017 tornerà a esibirsi dal vivo al Mediolanum Forum di Assago, Milano, e domenica 8 maggio replicherà al Palazzo dello Sport di Roma.

Intanto, si commuove in diretta tv davanti al messaggio amoroso della sua mamma.