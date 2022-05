di Caterina Ceccuti e Maurizio Costanzo

Cammineranno tutti in bilico sui tacchi, anche chi non l’ha mai fatto prima, si tratti di maschi, femmine, gay o trans. L’obiettivo degli organizzatori è quello di abbattere ogni tipo di pregiudizio e di discriminazione. La domanda è: “Mettere ai piedi una semplice scarpa col tacco può davvero simboleggiare e portare a una rivoluzione culturale? Noi ne siamo convinti – spiega Mauro Scopelliti, presidente di Arcigay Firenze -. In una società che ancora incasella le persone dentro stereotipi di genere e le discrimina, stereotipi che risultano fortemente limitanti per le vite di noi tuttə, questo risulta un atto di denuncia e rivendicazione al tempo stesso”.

Quando e dove si terrà la camminata sui tacchi a Firenze

Si chiama ‘Stiaccia il pregiudizio’ l’iniziativa che nasce con l’obiettivo di celebrare la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia, realizzata da Arcigay Firenze Altre Sponde, insieme al Comune di Firenze, al Quartiere 5, Azione Gay e Lesbica, Agedo, Uisp col patrocinio della Regione Toscana. La manifestazione nella pratica si traduce in una camminata sui tacchi aperta a tutti: chiunque dunque può partecipare, nessuno escluso, non esistono limiti d’età e di genere. L’appuntamento è la sera di martedì 17 maggio, alle 19,30, e il ritrovo per i partecipanti è un luogo altamente simbolico: la panchina inclusiva, che è la terza in Italia otre ad essere la prima nel suo genere a Firenze, che è stata inaugurata nel parco del San Donato di Novoli l’anno scorso col supporto del Cpo dell’Ordine Avvocati. La camminata si snoderà fino a giungere al Circolo Arci, la sede di Arcigay Firenze.

“Essere rispettosi dell’unicità di ogni individuo, costruire una società più attenta alla diversità e che abbracci la logica della libertà di ciascuno, uscendo dagli schemi del binarismo”: questo concetto, aggiunge Mauro Scopelliti, presidente Arcigay Firenze, sta alla base dell’azione che Arcigay e le associazioni che sono al loro fianco intendono portare avanti tutti insieme. “Da parte loro, anche le istituzioni – Regione Toscana, Comune di Firenze, Quartiere 5 e Uisp – dimostrano di essere nuovamente impegnate nella lotta contro le discriminazioni di genere, ponendosi al fianco delle Associazioni del movimento per dare a tuttə pari opportunità e diritti”.

“Ciascuno deve essere libero di essere chi è”

“Anche se indosso i tacchi quasi quotidianamente, il 17 maggio, insieme e al fianco di altre persone che saranno in marcia per i diritti e l’uguaglianza, li porterò ancora più volentieri –spiega Alessandra Nardini, assessora per le politiche di genere – . Si tratta di un gesto simbolico e di valore, dal significato profondo, per ribadire che ciascuno deve poter essere libero effettivamente di essere chi è, senza subire violenze o discriminazioni per questo. Tutti devono essere liberi di amare e vivere con chi e come si desidera. Da parte della Regione Toscana c’è un’attenzione storica, che sosteniamo attraverso atti concreti, alle istanze della comunità Lgbtqia+. Appoggio che dimostriamo anche attraverso l’adesione a iniziative di sensibilizzazione culturale come questa, con l’obiettivo di abbattere muri e sradicare pregiudizi, contrastare e annullare stereotipi, favorendo una società nel segno dell’uguaglianza, fondata su rispetto e sui diritti”.

In marcia contro i pregiudizi

“Non solo il 17 maggio ma ogni giorno tutti siamo chiamati a fare la nostra parte nel contrastare ogni forma di violenza o discriminazione all’identità sessuale – ha detto Benedetta Albanese, l’assessora a Diritti e pari opportunità -. Sono i diritti l’antidoto alle discriminazioni, e realizzare sempre più iniziative di questo tipo e con questo spirito, risulta importantissimo per sensibilizzare sul rispetto di tuttə. Solamente lavorando e insistendo sulla cultura dei diritti potremo un giorno arrivare finalmente a sradicare completamente pregiudizi e ogni tipo di intolleranza. Ecco perché una manifestazione come questa, proprio come la panchina inclusiva e le varie panchine arcobaleno presenti in città, non rappresentano solo atti simbolici ma anche di grande valore. In questa battaglia così importante siamo perciò a fianco delle associazioni di cui intendiamo sostenere il loro grande lavoro”.

Sono fieri dunque dell’iniziativa sia gli organizzatori che le istituzioni del territorio, che intendono con questa passeggiata sui tacchi ribadire le proprie posizioni contro ogni forma di violenza e discriminazione: “In attesa che arrivi finalmente quel momento in cui non ci sarà più bisogno di tutelare nessuno in particolare, e ognuno potrà finalmente godere delle stesse opportunità e degli stessi diritti, che poi sono strettamente connessi all’idea di cittadinanza”. “La dignità e il rispetto, sia nei campi sportivi che fuori, devono contraddistinguere le relazioni tra tutte le persone – conclude Marco Ceccantini, Uips Firenze -. Per questo, per favorire dunque la partecipazione e la socializzazione di tuttə, la Uisp ha istituito il tesseramento ‘alias’ a cui le persone in transizione sessuale possono accedere. Tutti invitati dunque, tacchi ai piedi, per camminare insieme e “stiacciare i pregiudizi”.