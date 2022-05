di Ettore Maria Colombo

Il ddl Zan non è legge, la giornata internazionale contro l’omotransfobia però esiste dal 2004…

Il ddl Zan, come si sa, non è mai diventato legge. Parce sepulto nei cassetti del Senato della Repubblica, anche se è notizia di questi giorni che – passati ormai più di sei mesi dalla sua bocciatura, come prevede il Regolamento – il Pd tenta di ripresentare quello stesso testo. E proprio il ddl Zan prevedeva l’istituzione di una Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, da tenersi ogni 17 maggio, nelle scuole di ogni ordine e grado (comprese le scuole elementari) per “promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione, nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione”. Era una delle norme che più avevano destato scandalo, usate a pretesto dalle opposizioni (FdI) e da pezzi importanti della maggioranza (Lega, ma anche FI e persino Italia Viva) per bocciare, in modo sonoro, l’intero ddl Zan. Bene, accade che, però, la giornata internazionale (non ‘nazionale’ cioè) contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia si tenga comunque, nel resto del Mondo (è una giornata riconosciuta sia dall’Onu che dalla Ue e si celebra ogni anno dal 2004) e cada proprio il 17 maggio.

La circolare del ministero dell’Istruzione

Il ministero dell’Istruzione – pensando di sentirsi nel giusto e a prescindere da una legge che non c’è – ha pensato di diramare una circolare in cui invita le scuole ad organizzare “occasioni di approfondimento con i propri studenti sui temi legati alle discriminazioni, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali”. Il testo, firmato in alto loco – da Maria Assunta Palermo, direttrice della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – è stato inoltrato, dal 5 maggio in poi, agli uffici scolastici regionali e istituti di ogni ordine e grado. Insomma, non si può pensare che il ministro all’Istruzione, Patrizio Bianchi, non ne fosse a conoscenza e non abbia fornito il suo avallo. In teoria, non ci sarebbe nulla di male, anzi: si può interpretarlo come un atto di civiltà e sensibilità democratica: la legge non c’è, ma la giornata sì, occorre sensibilizzare i ragazzi a rifiutare le discriminazioni legate al sesso.

Lega e Fratelli d’Italia insorgono contro

Il problema è la reazione dei due maggiori partiti di centrodestra. La Lega (partito di governo che, in teoria, i provvedimenti del ministero dell’Istruzione dovrebbe avallarli) e Fratelli d’Italia (di opposizione, non tenuto a farlo). Del resto, appunto, proprio le attività di prevenzione e formazione contro la violenza ‘sessuofobica‘ erano previste dentro il ddl Zan ed erano diventati uno degli aspetti di quella legge (passata alla Camera, ma mai al Senato, un percorso rimasto monco) più contestati dalle destre per motivarne il rifiuto, oltre che un odioso, pesante, ostruzionismo.

Fratelli d’Italia, coglie al balzo l’occasione per sollevare un polverone e ribadire la propria contrarietà a qualsiasi iniziativa che, per il partito della Meloni, promuove “l’ideologia gender”. “Sconcertante la circolare del ministero dell’Istruzione guidato da Patrizio Bianchi con la quale si invitano le scuole di ogni ordine e grado a celebrare il prossimo 17 maggio la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Un tentativo inaccettabile di far rientrare dalla finestra quello che il Parlamento italiano ha fatto uscire dalla porta: il ddl Zan”, dichiarano i deputati Paola Frassinetti ed Ella Bucalo, responsabili del dipartimento Istruzione e della Scuola di FdI, insieme alla senatrice Isabella Rauti, responsabile dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e valori non negoziabili. Con tanto di annuncio di interrogazione parlamentare rivolta al governo: “Fratelli d’Italia presenterà immediatamente interrogazioni alla Camera e al Senato chiedendo al ministro Bianchi di ritirare questa circolare con la quale si vorrebbero spalancare le porte delle scuole all’ideologia gender. Inoltre, invitiamo le famiglie a prestare attenzione e a pretendere che qualsiasi iniziativa proposta dagli istituti scolastici preveda il consenso preventivo informato dei genitori“, dicono le tre meloniane, pure tutte e tre donne.

Il paradosso del sottosegretario leghista all’Istruzione che si scaglia contro il suo ministro

Ma a cavalcare la protesta politica contro l’iniziativa del ministero non mancano gli esponenti della Lega che – ripetiamo – sta in maggioranza di governo. E qui siamo al parossismo perché ad attaccare il ministro è il suo sottosegretario, per incidens è proprio un leghista: “Un conto è combattere e condannare giustamente ogni tipo di discriminazione; un altro è fare propaganda di genere attraverso attivisti Lgbt ideologizzati cari a Pd e M5s”, scrive su Facebook il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, esponente della Lega (sic). “Se Pd e M5s vogliono imporre il ddl Zan, devono farlo votare in Parlamento e non sponsorizzarlo negli uffici del ministero. Esiste il consenso informato e bisogna avere rispetto dei genitori e del patto educativo di corresponsabilità, così come bisogna avere rispetto dell’art. 29 della Costituzione” chiude Sasso. Ora, però, delle due l’una. O il ministro Bianchi china il capo all’ultimatum di un suo sottoposto (il sottosegretario) o lo sconfessa, magari mandandolo a quel Paese e togliendogli le deleghe perché non gode più della sua fiducia. Il che vorrebbe dire aprire una crisi politica tra la Lega e il ministro (un tecnico) e gli altri partiti che reggono la maggioranza di governo e che – dal Pd al M5s – la pensano all’opposto della Lega. Per Draghi, in ogni caso, un bel grattacapo.

Ovviamente, c’è chi risponde colpo su colpo alle accuse della destra. Ma sono i 5Stelle, non il Pd che, invece, sull’argomento, preferisce tacere, forse per non rinfocolare motivi di polemica e di tensioni all’interno di una maggioranza già divisa.

Il Pd tace, il M5s reagisce con durezza

“L’unico vero scandalo è chi vorrebbe insegnare invece la discriminazione ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, chi vorrebbe deturpare la loro naturale propensione all’apertura verso il mondo e alla sua meravigliosa varietà con un concetto gerarchico di essere umano, dove alcuni sono meno umani degli altri, e quindi non possono godere degli stessi diritti” scrive su Facebook la senatrice Alessandra Maiorino, coordinatrice del comitato per le politiche di genere e per i diritti civili del M5s. “È osceno che protestino verso questa iniziativa del ministero, che si fonda, come ricorda la circolare, sull’art. 3 della Costituzione”.

Dello stesso tenore il messaggio della sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia, senatrice del M5S: “È triste assistere alle strumentazioni della Lega e dei giornali di destra, che in queste ore gridano allo scandalo per una circolare del ministero dell’Istruzione che invita le scuole a creare occasioni di approfondimento. Sono centinaia, nel nostro Paese, le aggressioni e le violenze a sfondo omofobo, molte delle quali avvengono purtroppo in ambiente scolastico. Anche per questo la scuola ha il dovere di lottare contro l’isolamento e contribuire a un dibattito lucido e consapevole tra gli studenti. La posta in gioco è seria, le conseguenze dell’omofobia e della transfobia sono note: emarginazione, insuccesso o abbandono scolastico, fino a comportamenti autolesionisti o addirittura suicidi. Da parte mia ribadisco la piena sintonia con la circolare del ministero dell’Istruzione e il pieno appoggio a tutte le scuole che metteranno in campo iniziative e attività a sostegno della lotta contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia”. E qui siamo davanti a un altro bel problema: la Floridia è l’altra sottosegretaria del ministro Bianchi insieme al leghista Sasso che implicitamente sta criticando.

Bianchi e i due sottosegretari l’uno contro l’altro

Quindi, Bianchi si ritrova con due problemi di non facile soluzione: un sottosegretario (Sasso) che sconfessa la sua circolare e i suoi sottoposti (Sasso e Floridia) che litigano a colpi di social. Una situazione di tensione non facile e che, prima o poi, andrà risolta. Così è difficile andare avanti. E tutto questo soltanto per aver voluto, la scuola italiana, aderire a una giornata internazionale contro la omotransfobia. Figurarsi cosa sarebbe accaduto se il ddl Zan fosse diventato legge…

A proposito, ma a che punto è l’iter della legge?

Come si diceva, dopo la bocciatura da parte dell’Aula del Senato che ormai risale a più di sei mesi fa, il Pd ha depositato un nuovo ddl che ripropone, in buona sostanza, quel testo immutato. Il partito di Enrico Letta ha annunciato che lavorerà per arrivare all’approvazione di una legge sull’omotransfobia entro la fine della legislatura. Al momento però non è all’ordine del giorno, in nessuna commissione del Senato (da dove deve comunque ripartire), una discussione. Giorni fa, in un’Agorà del Pd dedicata al tema e che si è tenuta a Milano, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha proposto una ‘convention’ di tutte le forze politiche interessate (Pd-M5s-LeU-Iv, ma anche liberal di Forza Italia) a far approvare in modo celere il testo del Zan riproposto dal Pd. Ma il testo, per ora, giace ancora nei cassetti della commissione Giustizia del Senato, e da lì non ne vuole uscire.