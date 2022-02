Giulia Talia, la prima aspirante Miss Italia orgogliosamente omosessuale

di Letizia Cini

Conto alla rovescia per l’edizione di Miss Italia 2021. Stasera la vincitrice verrà incoronata a Cà Vendramin Calorgi, sede del Casinò di Venezia, e tra le aspiranti al titolo c’è Giulia Talia, Miss Cinema Roma 2020. Nata nella Capitale, Giulia ha 24 anni, ha già in tasca una laurea specialistica ma continua a studiare, frequentando un master in Interior design e nel frattempo lavora all’accoglienza in un locale notturno.

Sensibile alle tematiche LGBTQ, Giulia Talia è la prima miss orgogliosamente omosessuale dichiarata iscritta al concorso di bellezza per eccellenza. “Manca sempre meno alla finale di #missitalia 2021 sono quasi arrivata alla conclusione di questo lungo ed emozionante percorso”, scrive Giulia sul suo profilo Instagram, facendo una dolce dedica video alla persona che ama, la sua compagna Barbara.

La dedica di Giulia a Barbara

“Crescere insieme, è questo che ci auguro. Ci auguro di aver sempre un amore bello come quello che abbiamo adesso. Crescere insieme e scoprirci sempre un pochino di più, aver sempre voglia di chiamare i difetti dettagli, ed imparare a conoscerli a memoria – le sue parole – . Metterci i cerotti sulle ferite, renderci forti quando ci sentiamo fragili, essere sempre la mano a cui aggrapparsi quando ci sentiamo deboli. Ed esserci. Io per te e tu per me. Esserci come quando ci siamo viste per la prima volta, esserci e conservare un piccolo angolo fuori dal mondo, dove poter sospirare aria, quando facciamo fatica a respirare. Esserci quando ti accadrà qualcosa di bello ed inaspettato, ed anche quando questo non accadrà. Esserci, crescere ed invecchiare. E ricordarci giovani, ed emozionarci a pensare che il mondo è cambiato, e che noi, invece, siamo sempre state qui”.

La consapevolezza

“Penso di aver avuto questa consapevolezza da sempre, ma era relegata in un angolino – ha raccontato Giulia in un’intervista al Corriere della Sera –. Sono stata fidanzata a lungo con Andrea, che ha conosciuto i miei genitori. Poi al primo anno di università mi sono accorta che gli sguardi delle ragazze mi emozionavano come quelli dei maschi, se non di più. E allora mi sono lasciata andare”.

La prima persona a cui l’ha confessato è stata la sorella Chiara: “La prima persona a cui l’ho confessato è stata mia sorella Chiara, che ha quattro anni meno di me, e non è cambiato nulla. Mia madre invece mi ha detto che lo sapeva già”, ha rivelato la ragazza, che progetta il futuro insieme a Barbara: “Fantastichiamo sul matrimonio”.

La fidanzata di Giulia Talia si chiama Barbara e la coppia ha avviato la convivenza nel 2018. Felicissime e innamorate, secondo quanto raccontato da Giulia Talia hanno fatto importanti progetti per il loro futuro a due, parlando di matrimonio e figli. Barbara, stando alle informazioni diffuse dal Corriere della Sera, è una fisioterapista delle Fiamme Oro.

I progetti di vita

Insieme, Giulia Talia e la compagna Barbara hanno posato per il calendario Codacons 2022 firmato da Tiziana Luxardo.

“Ci piacerebbe avere dei figli, al come ci penseremo più avanti: nel frattempo ci stiamo allenando con il cane che abbiamo adottato”.

I rischi e il caso Erika Mattina

Il rischio di ricevere insulti discriminatori, così come accaduto a Erika Mattina, finalista di Miss Mondo Italia minacciata per la sua omosessualità, non la spaventa: “Mi aspetto più o meno le stesse cose, ma non sono spaventata. Anzi, non vedo l’ora”, ha concluso Giulia. “Alcune offese erano scritte da donne che potevano essere sua madre. E non credo sarebbero felici se le loro figlie ricevessero certi attacchi”.

Tutte le informazioni sul concorso sono riportate nella pagina ufficiale di Miss Italia all’indirizzo online www.missitalia.it/news/newsdett.php?idnews=1791