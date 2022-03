Guerra Ucraina, il primo ballerino dell’Opera Oleksiy Potyomkin si arruola per difendere Kiev

di Sofia Francioni

Il palcoscenico su cui si esibisce Oleksiy Potyomkin, ora, è un altro. Non più il balletto, ma la guerra. Il primo ballerino dell’Opera di Kiev ha messo da parte il suo tutù e ha indossato un’uniforme mimetica, imbracciando un fucile per combattere contro i soldati del presidente Vladimir Putin. Ma Potyomkin non è certo il primo. Sono tantissimi infatti i civili ucraini che, dallo scoppio della guerra ormai più di una settimana fa, hanno lasciato famiglia e professione per difendere il loro Paese dall’invasione della Russia, che non accenna a fermarsi.

La scelta di Oleksiy è stata applaudita in tutto il mondo. Le tante fotografie di lui che solca il palco vestito da Principe azzurro appaiono oggi in netto contrasto con l’uniforme militare e la mitragliatrice che ha deciso di indossare. Al momento il ballerino-soldato è di stanza a Kiev. L’artista è nato proprio nella capitale ucraina ed è sposato con la collega Jane Korshunova, con la quale ha avuto una bambina di nome Misha.

Principe Schiaccianoci o Azzurro nella Bella addormentata, Laerte nell’Amleto e ancora Albert in Giselle, il Grand danseur Potyomkin ha eseguito tutti i principali ruoli del mondo del balletto, salendo sui palcoscenici del mondo: Dal Giappone, Canada, Spagna, Svizzera, Polonia, Romania, Portogallo, Francia, Ungheria fino ovviamente alla Russia. In queste ore, però, non è dei suoi meriti artistici che si parla soprattutto online, bensì della sua scelta di abbracciare la lotta armata e unirsi alla cosiddetta resistenza ucraina.

Le foto di Potiomkin in divisa militare condivise dalla collega

Chi ha voluto spendere qualche parola in più per la scelta di Potyomkin è la collega del ballerino, l’argentina Ana Sophia Scheller, che ha condiviso delle foto del ballerino oggi in guerra. La danzatrice professionista, al pari degli altri utenti, ha sottolineato ancora una volta il coraggio dell’uomo: “Una persona straordinaria con cui ho avuto il piacere di ballare. Un marito ed un padre che sta combattendo per la pace e per la sua casa. Un eroe per il suo paese. Il mio amore a te Potiomkin”, conclude.

Tra le immagini mostrate dall’artista, una in particolare proviene dall’account ufficiale del ballerino, quella con i due bambini, che originariamente riportava la didascalia: “I bambini sono cresciuti, tutto sarà Ucraina!”. L’altra foto, quella che lo ritrae solo, è stata invece utilizzata da molti, soprattutto su Twitter, per mostrare il prima e il dopo del ballerino, nel tentativo di porre maggior accento sul sacrificio che ha deciso di fare per la sua patria.