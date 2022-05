Israele porta l’orgoglio gay all’Eurovision. Chi è Michael Ben David? Il significato della canzone “I.M.”

di Remy Morandi

You know I am. You know I am. ‘Cause I na-na-na-know I am. And no one brings me down. I’m gonna take the crown. Israele, con un inno all’orgoglio gay, fa ballare il pubblico dell’Eurovision 2022. Michael Ben David, cantante apertamente gay, celebra con la sua canzone “I.M” il vanto di essere quello che “tu sai che lo sono“. Motivo per il quale “prenderò la corona“, canta il giovane rappresentante di Israele. Ma chi è Michael Ben David? E qual è il significato (e la traduzione in italiano) della canzone “I.M”?

 

Israele all’Eurovision 2022, chi è Michael Ben David?

Michael Ben David, 25 anni, è il cantante che rappresenta Israele all’Eurovision Song Contest 2022. Nato a Petah Tivka, da madre russo-ucraina e da padre georgiano, Michael è il secondo di sei fratelli e sorelle. In Israele è diventato una vera e propria star dopo aver vinto XFactor Israele lo scorso 5 febbraio. Vittoria che appunto gli ha garantito la possibilità di rappresentare il suo Paese all’Eurovision di Torino.

Cresciuto a pochi chilometri da Tel Aviv, Michael Ben David, apertamente gay, non ha avuto vita facile in Israele, nonostante il suo Paese sia uno di quelli dove i diritti della comunità Lgbt vengono maggiormente rispettati in tutta l’Asia (a gennaio Israele ha concesso la possibilità alle coppie gay di ricorrere alla maternità surrogata). Il cantante, classe 1996, ha raccontato di essere stato vittima di bullismo perché “troppo effeminato”.

Per Michael Ben David non è stato nemmeno facile intraprendere la carriera da artista. Da ragazzo lavorava come cameriere in un bar di Tel Aviv e nel frattempo prendeva lezioni dal coreografo israeliano Oz Morag. Fu proprio il suo insegnante a spingerlo a iscriversi alla scuola di recitazione. “Mi ha detto che potevo iniziare a specializzarmi o continuare a stare a casa e piangere per essere gay. Aveva ragione. Se ho avuto il coraggio di fare coming out con mia madre, ho anche il coraggio di fare un’audizione”, ha raccontato Michael Ben David.

Michael Ben David, la proposta di matrimonio del compagno all’Eurovision

Il cantante Michael Ben David che vive da anni con Roee Ram a Ramat Gan, una città nella periferia est di Tel Aviv, ha ricevuto proprio ieri, alla vigilia del suo concerto all’Eurovision Song Contest di Torino, la proposta di matrimonio dal compagno. I due lo hanno annunciato con un post su Instagram. “Guess who’s getting married?” (“Indovinate chi si sposa?”), ha scritto Michael nel post condiviso su Instagram, dove i due hanno mostrato al mondo anche la fede che si sono regalati.

Tantissime le reazioni al post. Molti artisti israeliani si sono congratulati con i due per la notizia. Tante le celebrità e i vip di Tel Aviv. Anche The XFactor Israel ha commentato su Instagram, inviando qualche cuore, sotto forma di emoji, alla coppia.

Eurovision Israele, testo e significato della canzone “I.M.”

Considerata la vita e il passato di Michael Ben David, la sua canzone “I.M.” portata all’Eurovision Song Contest 2022 è un inno all’orgoglio di essere gay, alla positività, all’accettazione di se stessi. Una canzone tra il pop e il dance, che fa divertire e ballare. Ecco il testo e la traduzione in italiano di “I.M.”, la canzone portata da Israele, rappresentata da Michael Ben David, all’Eurovision di Torino.

“Baby

A volte l’amore può abbatterti

Ma, tesoro

Tieni la testa alta

Tieni la testa alta

Tieni la testa alta

Ricorda chi sei.

Puoi chiamarmi pazzo

O semplicemente chiamare il mio nome

Puoi dire che sono sensazionale

Non è un peccato

Perché so di esserlo

So di esserlo, ah

Perché so di esserlo

So di esserlo

Mi piace questo atteggiamento

Mi piace il gioco

Puoi dire che sono coraggioso

Non sono mai lo stesso

Perché so di esserlo

So di esserlo

Perché so di esserlo

Ah, so di esserlo.

Baby, vieni con me, seguimi

Dimmi se possiamo portarlo fuori

Io sono il fuoco, il potere

E se stai chiedendo

Stavo per prendere tutto.

Lo sai che lo sono

Sai che lo sono

Perché io na-na-na so di esserlo, esserlo

E nessuno mi abbatte

Prenderò la corona

Datemela adesso.

Sono senza vergogna, sono immacolato e sono impeccabile

Prendilo sempre perché sono un vincente, non voglio di meno

Andando per le cose che dovrei e forse sono feroce

Rendendoti l’unico che voglio e non sono nemmeno a petto nudo

Sta andando giù per davvero

Venti ventidue, chiudiamo l’accordo

È il nuovo sex appeal

Bam, bam, ecco come ci si sente.

Baby, vieni con me, seguimi

Dimmi se possiamo portarlo fuori

Ooh, io sono il fuoco, il potere

E se stai chiedendo

Stavo per prendere tutto.

Lo sai che lo sono

Sai che lo sono

Perché io na-na-na so di esserlo, esserlo

E nessuno mi abbatte

Prenderò la corona.

Baby

A volte la vita può abbatterti

Ma mi ricorderò

Per tenere sempre la testa alta

Perché nessuno mi butta giù

Prenderò la corona

Datemela adesso”.