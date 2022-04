di Remy Morandi

Sono stati scritti fiumi di inchiostro sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar 2022. Tutti a voler commentare, a dover far sapere la propria opinione se l’attore ha fatto bene o male. Chi da una parte lo sostiene per aver difeso la moglie, una donna malata, da una battuta a dir poco infelice (classico esempio di body shaming) e chi invece lo accusa di non aver difeso proprio un bel niente con quell’atto di violenza, ma anzi, di essersi fatto portabandiera di una mascolinità tossica. In tutto ciò però quello che non è diventato notizia è l’opinione di Jada Pinkett Smith, o meglio il silenzio della signora Smith, che da quando è scoppiato il caos per quello schiaffo non ha mai detto nulla. Né un commento, né un post sui social, niente. Della serie, io rimango nel mio silenzio riservato mentre gli altri urlano, si prendono a schiaffi, si scannano (e poi si scusano). Adesso però la signora Jada Pinkett Smith, 50 anni, ha deciso di rompere per la prima volta quel suo sacrosanto silenzio riservato. Ma non l’ha fatto con qualche dichiarazione urlata, con una rivelazione sensazionale, con un commento di accuse nei confonti del marito o del comico. Niente di tutto ciò. Solo poche parole, dodici parole esattamente, pubblicate con un post su Instagram.

“Questa è la stagione della guarigione e io sono qui per questo”. Così Jada Pinkett Smith ha scritto nel suo primo post su Instagram da quella notte. Dodici parole scritte in inchiostro nero su uno sfondo vuoto, color rosa cipria. A voler interpretare quelle parole, che non rimandano in alcun modo alla serata degli Oscar, il messaggio di Jada Pinkett Smith sembra abbastanza chiaro: non mi interessano le polemiche, quello che mi importa è di guarire dalla malattia. L’alopecia, contro la quale la signora Pinkett Smith sta combattendo da ben quattro anni, dal 2018.

Punto. Nient’altro. A Jada Pinkett Smith non interessa tornare sull’argomento, non vuole alimentare una polemica sterile, non vuol far sapere cosa pensa dello schiaffo del marito al comico. Vuole pensare a se stessa, alla guerra che sta combattendo da sola. Allo schiaffo che la vita le ha dato.

Una scelta, quella di scrivere solo dodici parole slegate dal contesto di quella notte, ben diversa da quella presa dal marito che ieri ha pubblicato sempre su Instagram un lungo post di scuse, che tuttavia ha lasciato di nuovo un po’ i fan con l’amaro in bocca. Sì perché invece che condannare e basta il suo schiaffo, il suo atto di violenza nei confronti di Chris Rock, Will Smith ha voluto sottolineare che sì “la violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva (…) ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente”.

Il problema di questo post di scuse è proprio quel “ma”. “La violenza è distruttiva, ma…”. No, come sostengono i suoi fan, una giustificazione di un atto di violenza non è ammissibile né giustificabile. L’infelice battuta di Chris Rock era rivolta a Jada Pinkett Smith, non al marito. Se lei avesse voluto reagire (lo ha fatto comunque, alzando gli occhi al cielo mentre il marito andava a tirare uno schiaffo al comico), lo avrebbe fatto. Non aveva bisogno della protezione fisica del marito. Invece la signora Jada Pinkett Smith ha deciso di non reagire, di lasciare la polemica e la violenza agli altri. Lei è rimasta in silenzio e solo dopo due giorni ha voluto ricordare l’unica cosa importante di tutta questa vicenda. La sua malattia, il suo schiaffo.