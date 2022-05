Crea disegni con la macchina per scrivere, Tom Hanks scrive all’artista James Cook: “È super!”

di Remy Morandi

Chi l’ha detto che le macchine per scrivere non servono più a nulla? Potrebbero servire per disegnare, ad esempio. È l’idea che ha avuto James Cook, un artista inglese di 25 anni nato e cresciuto a Londra, che è riuscito ad aver successo in tutto il mondo grazie ai suoi disegni, creati appunto con la macchina per scrivere. Tempo fa, il giovane artista inviò a Tom Hanks un suo ritratto. Inaspettatamente, l’attore premio Oscar (appassionato di macchine per scrivere) ha autografato quel dipinto inviandolo allo stesso artista. “To James Cook. This is super! Tom Hanks” (“A James Cook. È super! Tom Hanks”).

James Cook, come racconta la Bbc, ha iniziato a disegnare con la macchina per scrivere quando aveva 18 anni. Da quel momento ha realizzato centinaia di dipinti e ritratti utilizzando un assortimento casuale di lettere, numeri e segni di punteggiatura per creare le sue opere. Nel novembre del 2020, così ha raccontato lo stesso James Cook all’Associated Press, “sono apparso in un programma statunitense chiamato The Kelly Clarkson Show e mi è stato chiesto di fare un ritratto. Avrebbero dovuto indovinare chi fosse la celebrità”.

In quella occasione James Cook realizzò il ritratto di Tom Hanks, che secondo quanto riferito, colleziona proprio macchine per scrivere. “Gli ho inviato la stampa del suo ritratto con una lettera dattiloscritta che spiegava la mia professione, ma dopo me ne sono completamente dimenticato”, ha raccontato l’artista 25enne all’AP. “Sono rimasto sbalordito quando ho ricevuto la mia stampa indietro restituita con il suo autografo e un breve messaggio”.

James Cook realizza opere d’arte con la macchina per scrivere dal 2014. I suoi primi disegni, a quell’epoca, consistevano principalmente in ritratti delle celebrità del cast della serie tv Doctor Who. Solo a partire da gennaio 2020 – così riporta Evening Standard – il giovane ha iniziato a farsi notare, disegnando anche palazzi, edifici, grattacieli, e altre celebrità, come la Regina Elisabetta.

Il giovane, laureato a Londra in architettura, ha guadagnato un largo seguito sui social, con oltre 20.000 follower su Instagram, e ha realizzato oltre 200 disegni in totale. Partita come una passione, adesso il giovane di 25 anni lavora a tempo pieno nel suo studio a Trinity Buoy Wharf, a est di Londra, dove le persone possono visitare il suo lavoro e dove colleziona circa 40 macchine per scrivere. “Ho comprato solo 4 macchine per scrivere e le altre, penso di averne 40, mi sono state date da persone che hanno sentito parlare del mio lavoro”, ha raccontato James Cook all’AP.

In media, per creare un disegno su un foglio A4 ci vogliono fino a 5 giorni, mentre per le opere più grandi, che James Cook realizza creando un collage di fogli A4, ci possono volere molti più giorni, anche settimane. La sua prossima mostra si terrà tra luglio e agosto al The Moot Hall di Maldon, nell’Essex, e includerà un ritratto della Regina Elisabetta e anche quello di Tom Hanks. “La cosa veramente bella di questo lavoro è che non è solo il lavoro ad essere interessante, ma anche i retroscena dietro le persone che hanno un legame con le macchine per scrivere”, ha detto l’artista all’AP.