John Travolta, la tristezza di ricordare un figlio morto: “Jett, buon compleanno. Mi manchi”

di Remy Morandi

John Travolta ricorda il figlio morto, Jett Travolta, nel giorno in cui avrebbe compiuto 30 anni. “Mio carissimo Jetty, mi manchi più di quanto le parole possano dire. Ti penso ogni giorno. Buon compleanno. Con affetto, tuo padre”. Queste le parole che John Travolta ha dedicato con una foto su Instagram al figlio autistico, scomparso a 16 anni, il 2 gennaio 2009.

Una stupenda foto in bianco e nero, dell’attore John Travolta insieme al piccolo Jett. Entrambi sorridono, l’attore abbraccia da dietro il figlio con il cappuccio della felpa in testa. Erano altri tempi per John, e per la famiglia Travolta. Erano momenti felici. John Travolta e la moglie Kelly Preston avevano avuto tre figli: il primogenito Jett, nato nel 1992, Ella Bleu, nata nel 2000 e l’ultimo arrivato, Benjamin, nato nel 2010.

Poi tutto cambiò.

A capodanno del 2009 la famiglia Travolta va in vacanza alle Bahamas. Jett Travolta all’epoca aveva 16 anni. Il ragazzo, autistico, era affetto dalla sindrome di Kawasaki, e fin da piccolissimo soffriva di attacchi epilettici. La famiglia festeggia il capodanno in tranquillità, poi però il 2 gennaio 2009 succede la disgrazia: Jett viene colpito da una crisi epilettica. Il ragazzo collassa e cade battendo la testa sul bordo di una vasca da bagno. Il colpo è fatale e Jett, 16 anni, muore.

La famiglia Travolta non parlò mai dell’autismo di Jett. Le condizioni di salute del ragazzo furono rivelate solo dopo la sua morte, nel 2012, dalla madre Kelly Preston. “Non credete alla maggior parte delle cose che hanno scritto. Jett era autistico, soffriva di attacchi epilettici e quando era piccolo soffriva della sindrome di Kawasaki”, disse in un’intervista alla Cbs.

Il motivo per il quale i genitori di Jett non parlarono mai della sua forma di autismo fu anche perché sia John Travolta che la moglie Kelly Preston aderirono a Scientology, un misto tra un’organizzazione e una setta che si occupa di filosofia, scienza, medicina. Per Scientology i disordini neurologici non esistono, come non esiste il fatto che tali disordini possano essere trattati con i farmaci. Per questo motivo – ma la notizia non è mai stata confermata – Jett Travolta non sarebbe stato curato a dovere, in modo adeguato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da John Travolta (@johntravolta)

Ma le tragedie per John Travolta non terminarono con la morte del figlio. Il 12 luglio 2020 John Travolta annunciò con un post sui social la morte della moglie Kelly Preston a soli 57 anni per un cancro al senso, una battaglia che la donna provò a combattere per oltre due anni. “Con la morte nel cuore – così John Travolta annunciò la morte della moglie – vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno. Ha combattuto una coraggiosa lotta con l’amore e il sostegno di tante persone. La mia famiglia ed io saremo per sempre grati ai suoi dottori e infermieri del MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che l’hanno aiutata, così come i suoi molti amici e le persone care che sono state al suo fianco. L’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati. Mi prenderò un po’ di tempo per stare con i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentiremo per un po’. Ma sappiate che sentirò il vostro amore nelle settimane e nei mesi a venire. Tutto il mio amore, JT”.