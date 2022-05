Johnny Depp contro Amber Heard: quando la guerra coniugale va in mondovisione

di Barbara Berti

Mentre Johnny Depp gode della protezione delle sue ex, da Courtney Love a Eva Green, mentre oggi testimonia Kate Moss, è anche battaglia sui risarcimenti dei danni fra l’attore e l’ex moglie Amber Heard, che chiede 100 milioni di dollari all’ex marito.

Il processo

Il processo per diffamazione Depp contro Heard si avvia a conclusione: la giudice ha respinto la richiesta dei legali del Pirata dei Caraibi di archiviare la contro-richiesta della ex moglie Amber di essere risarcita. L’attrice di Aquaman chiede 100 milioni di danni contro i 50 richiesti da lui. “Sta alla giuria decidere se l’avvocato di Depp, Adam Waldman, ha agito con vera malizia quando affermò che le accuse di abusi della Heard erano una finzione”, ha detto la giudice Penney Azcarate.

Kate Moss è la super teste che renderà la sua testimonianza: l’ex supertop britannica, infatti, si collegherà in videoconferenza all’aula del tribunale di Fairfax. L’ex fidanzata dell’attore (sono stati insieme tra il 1994 e il 1997) è chiamata a deporre dalla Heard che l’ha menzionata due volte nel corso delle sue deposizioni asserendo di aver sentito dire che Depp l’avrebbe spinta giù dalle scale. Secondo i rumors, pero, la Moss testimonierà a favore dell’attore.

Divorzio in mondovisione

I panni sporchi si lavano in famiglia. Forse un tempo era vero, oggi tutto passa dalla tv e dai social. E così anche anche la storia d’amore – oggi diventata storia da aule di tribunali – tra il divo Johnny Depp e l’attrice Amber Heard finisce in mondovisione. L’ex coppia ha passato tutte le tappe di una storia d’amore degna di una trama di Hollywood. Colpo di fulmine, matrimonio privato alle Bahamas e poi il divorzio dopo poco più di un anno di nozze. Ma il dramma non finisce qui, perché dalla loro separazione sta avendo luogo una delle più aspre battaglie legali con un’accusa (vera o presunta ancora non è dato saperlo) di maltrattamenti da parte dell’attore de ‘I pirati dei Caraibi’ nei confronti della consorte. A questo si aggiungono le continue accuse che volano tra i due tramite i rispettivi avvocati. Insomma, nel giro di pochi anni, si è passati da un vero e proprio idillio di una delle coppie più glam di sempre a una vera e propria guerra coniugale.

Depp e la Heard si conoscono sul set di The rum diary – Cronache di una passione nel 2009: lui all’epoca faceva coppia fissa con Vanessa Paradis. Nel 2012 – dopo 14 anni insieme e due figli (Lily-Rose Depp e John “Jack” Christopher Depp III), Depp e la Paradis si lasciano ufficialmente. Non passa molto e Depp inizia a frequentare pubblicamente la nuova fiamma. Per il primo tappeto rosso di coppia c’è da aspettare fino al 2014, in occasione del settimo Annual Heaven Gala. Il 4 febbraio 2015 Depp e la Heard si sposano e il 23 maggio 2016 viene diffusa la notizia del divorzio.

Dalla vita vera al documentario

L’attrice di Aquaman presenta le carte al tribunale di Los Angeles parlando di “divergenze inconciliabili” e dopo una settimana, presenta un ordine restrittivo nei confronti di Depp per violenza domestica. L’attore risponde facendo causa al ‘The Sun’ di Londra per diffamazione, per averlo definito “picchiatore di mogli”. Inizia, così lo scontro al veleno tra gli ex coniugi (tutt’ora in corso) che è diventato un documentario dal titolo Johnny Depp contro Amber Heard in onda sul Nove il 25 maggio in prima serata (e disponibile sulla piattaforma Discovery+).

Dopo l’azione legale dell’attore nei confronti del quotidiano londinese, infatti, sono emersi tanti video personali, registrazioni, testi e foto che hanno portato a una visione senza precedenti del travagliato matrimonio delle star. Per la prima volta, queste prove sono state riunite, insieme a testimonianze esclusive e approfondite da parte delle persone più vicine alla coppia e dei due team legali che si sono battuti per gli ex coniugi, nel documentario realizzato da Discovery.

Il docu esamina attentamente il caso ( il processo precedente era finito con un verdetto finale contro Johnny Depp) per fornire un’analisi unica di ciò che è realmente accaduto dietro i titoli dei giornali ed esplorare l’importante e complessa questione degli abusi domestici. In ballo ci sono l’onore e la carriera dell’ex coppia, tra odio, rancori e accuse surreali, ma alla fine chi l’avrà vinta? L’opinione comune sembra essere quella che nessuno dei due ne uscirà veramente vincitore.