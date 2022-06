di Edoardo Martini

Dopo il nuovo singolo “I LOVE YOU BABY“, siamo tutti in attesa del Jova Beach Party 2022. A poco tempo dal suo lancio la Trident Music annuncia il primo SOLD OUT per la data di sabato 9 luglio a Marina di Ravenna. A breve tutto esaurito anche per le date di sabato 2 luglio a Lignano Sabbiadoro, di sabato 30 luglio a Barletta e di sabato 3 settembre a Viareggio.

Jova Beach Party a Marina di Ravenna: “La quantità di richieste è pazzesca”

“La quantità di richieste è pazzesca” lo afferma Gian Paolo Laurenti, proprietario del camping Piomboni a Marina di Ravenna. È quasi un miracolo, del resto trovare una camera ancora disponibile tra l’8 e il 10 luglio, nei giorni del Jova Beach party. E poco importa (per modo di dire) se per quelle due notti la cifra che si chiede è 1.218 euro per due persone.

Nel fine settimana probabilmente più atteso dell’estate ravennate del resto trovare una stanza è un’impresa: è andato tutto a ruba da mesi. E sulle piattaforme online restano le briciole. Su Booking.com il prezzo più basso nei dintorni è 499 euro dall’8 al 10 luglio, per un monolocale per tre persone a Lido Adriano. In città si parte da 608 euro. Del resto, come scrive il portale, “il 93% delle strutture non è disponibile per le tue date sul nostro sito“. C’è chi ha scelto di allontanarsi da Marina nel tentativo di spendere meno: a Faenza i prezzi sono decisamente più bassi, ma anche qui “il 73% delle strutture non è disponibile“. Stessa storia, del resto, cercando su Airbnb.com, un altro portale molto usato per trovare alloggi low cost. Spostandosi sulla mappa del sito, su cui è possibile vedere gli alloggi e i prezzi, nel weekend del Jova Beach party Ravenna sembra una landa deserta: le camere sono finite. Ci sono due alloggi solo in città, e si parte da 210 euro a notte.

La piccola Marina di Ravenna, che già nei normali weekend estivi sente la mancanza di strutture ricettive, si è ritrovata ben presto murata di prenotazioni: “In realtà noi abbiamo smesso di prenderle dopo averne effettuate diverse – prosegue Gian Paolo Laurenti, –. Vogliamo dare anche ai turisti che rimarranno qui per più di un weekend la possibilità di venire”. In una località che d’estate accoglie i turisti in villeggiatura al mare per una o due settimane di ferie, insomma, la miriade di prenotazioni mirate al solo weekend sono quasi di troppo: “Le riprenderemo sotto data – continua Laurenti –. Il quantitativo di richieste è pazzesco e riteniamo che comunque non resteranno posti vuoti. Riceviamo continuamente email, telefonate… Abbiamo già riempito centinaia di piazzole. La richiesta è stata continua da quando l’evento è stato ufficializzato. Chiamano da tutta Italia, soprattutto dal nord. I prezzi? Abbiamo mantenuto quelli di listino, non li abbiamo alzati. Ma so che c’è chi lo ha fatto”.

Azzurra, il fumetto che seguirà le tappe del Jova Beach Party

È giovane, ironica, schietta e ha tante idee su come adottare uno stile di vita sostenibile. È Azzurra, inedito personaggio a fumetti che darà voce a una generazione sensibile alle tematiche ambientali e desiderosa di salvaguardare il Pianeta. Nata da un’idea di A2A e creata dalla redazione Fonti Attendibili, di cui fanno parte giovani giornalisti di Radio immaginaria e allievi della Scuola Internazionale di Comics di Milano e Reggio Emilia, Azzurra sarà la protagonista di una serie di vignette che, caratterizzate da un tono di voce fresco e scherzoso, promuoveranno pratiche virtuose e concrete, attuabili da chiunque nel quotidiano. Il personaggio si rivolgerà agli adulti, attraverso le parole dei ragazzi, per aiutarli a ottimizzare i consumi fornendo consigli per un migliore utilizzo di energia, acqua e a beneficio dell’ambiente.

A questa rappresentante delle nuove generazioni A2A ha inoltre voluto dare un palcoscenico da cui parlare: Azzurra parteciperà infatti al Jova Beach Party 2022, la festa musicale di Jovanotti che toccherà 12 location italiane, con il progetto “Rispettare Energia, Acqua e Ambiente #GIOVAATUTTI” pensato per promuovere uno stile di vita più sostenibile in coerenza con i principi del tour.

Insieme ad Azzurra, ci sarà la redazione di A2A Fonti Attendibili, impegnata a disegnare e a diffondere i suoi messaggi durante ogni tappa. Il team, inoltre, attiverà un vero e proprio social hub itinerante presente ai concerti, producendo contenuti e vignette ma anche video live dell’evento, interviste dirette a ragazzi e agli ospiti che vorranno raccontare il loro punto di vista su tematiche ambientali.

Jova Beach Party 2022, tutte le date

2-3 luglio 2022: Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell’Italia

8-9 luglio 2022: Marina di Ravenna (RA), Lungomare

13 luglio 2022: Aosta (Gressan), Area Verde

17 luglio 2022: Albenga (Villanova, SV), Ippodromo dei Fiori

23-24 luglio 2022: Marina di Cerveteri (RM), Lungomare degli Etruschi

30-31 luglio 2022: Barletta, Lungomare Mennea

5-6 agosto 2022: Fermo, Lungomare Fermano

12-13 agosto 2022: Roccella Jonica (RC), Area Natura Village

19-20 agosto 2022: Vasto (CH), Lungomare Duca degli Abruzzi

26-27 agosto 2022: Castel Volturno (CE), Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2-3 settembre 2022: Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione

10 settembre 2022: Bresso-Milano Aeroporto