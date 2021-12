La Corte suprema russa scioglie l’organizzazione per i diritti umani Memorial International

di Marianna Grazi

Era la più antica organizzazione per la difesa dei diritti umani russa, fondata nel 1989 da dissidenti sovietici tra cui il premio Nobel per la pace Andrei Sakharov durante la perestrojka e impegnata da decenni a commemorare le vittime del regime. Portare avanti la memoria storica di un popolo e delle atrocità subite, delle lotte e delle vite di chi ne fece parte è una delle attività su cui dovrebbe basarsi l’identità culturale di una nazione. Ma evidentemente per la Russia di Putin non è necessario. La Corte Suprema russa ha infatti ordinato lo scioglimento di Memorial International, tra le più note associazioni che portano avanti la battaglia sui diritti. Dal 2016 era stata ‘marchiata’ come “agente straniero”, una dicitura usata come copertura dal governo per limitare la libertà di espressione e di associazione di enti e organizzazioni che ricevono finanziamenti dall’estero, perché sarebbero contrarie agli interessi della Russia.

In passato, inoltre, il presidente aveva accusato più volte Memorial International di sostenere gruppi estremisti e terroristi e a novembre scorso il procuratore generale russo aveva chiesto di sciogliere l’associazione accusandola di avere violato la legge: in più occasioni l’organizzazione si è infatti rifiutata di accompagnare le proprie comunicazioni con il disclaimer obbligatorio con cui si devono presentare i contenuti diffusi dai media e dalle associazioni classificate appunto come “agente straniero”.

“Disgrazia! Disgrazia!” hanno gridato alcuni sostenitori in tribunale dopo la sentenza, mentre il responsabile di Memorial, Yury Dmitriev, uno dei maggiori storici dei Gulag, ha visto aumentare da 13 a 15 anni la sua condanna in un controverso processo per presunti abusi sulla figlia adottiva. Intano l’avvocata Maria Eismont ha affermato che la chiusura è un “segnale molto negativo”, ma ha aggiunto che Memorial farà ricorso e proseguirà con il suo lavoro. “Questa non è la fine”, ha detto ai giornalisti. Ricorso che è stato preso in considerazione dalla legale dell’organizzazione Tatiana Glushkova contro la decisione, duramente criticata da molti attivisti. E non solo: anche l’Onu e l’Unione europea, insieme a gran parte della comunità internazionale, si sono espressi contro lo smantellamento della ong. Il giudice della Corte ha stabilito la chiusura sia della struttura centrale che delle sedi regionali. Durante l’udienza il pubblico ministero ha anche sostenuto che Memorial “crea una falsa immagine dell’Urss come stato terrorista e denigra la memoria della seconda guerra mondiale”.