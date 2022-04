di Marianna Grazi

“Happy Birthday her Majesty”. Buon compleanno alla regina Elisabetta II, che compie oggi, 21 aprile, 96 anni. I festeggiamenti, in forma privata, si terranno a Sandringham, nel Norfolk inglese, dove la sovrana si è spostata in elicottero dal castello di Windsor per trascorrere qualche giorno in compagnia di familiari e amici. Un nuovo traguardo da record per lei, dopo aver raggiunto quest’anno i 70 anni di regno: è la più longeva monarca britannica, ma guai a chiamarla vecchietta!

Happy Birthday Your Majesty! Today as The Queen turns 96, we’re sharing this photograph of the young Princess Elizabeth aged 2. Then, in 1928, it was never expected she would be Queen, and this year Her Majesty is celebrating her #PlatinumJubilee – a first in British history. pic.twitter.com/DnwsMU81I3 — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2022

Il ricordo dell’amato

La scelta della residenza di campagna per celebrare il suo 96esimo compleanno insieme agli affetti più vicini richiama l’epoca in cui il principe consorte Filippo di Edimburgo, scomparso un anno fa alle sogli dei 100 anni, era ancora in vita: il defunto marito della Regina amava particolarmente il cottage di Wood Farm e il voler portare avanti questa tradizione appare come un omaggio della monarca alla memoria dell’amato. Elisabetta II si trovava a Sandringham anche all’inizio dell’anno, quando ha festeggiato la sua ascesa al trono nel 1952. Inoltre il trasferimento, se pur per qualche giorno, sembra indicare che le condizioni di salute della sovrana siano perlomeno accettabili. La regina ha avuto infatti problemi di deambulazione negli ultimi mesi, a cui si è aggiunto il contagio da Covid e la stanchezza che ne è seguita: tanti problemi che l’hanno costretta a rinunciare a tutta una serie di appuntamenti esterni ed eventi, comprese le funzioni religiose a Pasqua. La sua unica apparizione pubblica quest’anno, al di fuori delle sue residenze o in video, è stata alla messa per l’anniversario della scomparsa del consorte Filippo all’Abbazia di Westminster.

Gli auguri di compleanno

Happy Birthday to Her Majesty!! 🎂#QueenElizabeth with her horses in 1944, 2006 & 2022. (Credit to LeonisAndMurex on Tumblr) pic.twitter.com/RnY6pLkMFZ — The Royal Crown 🇺🇦💛 (@RoyalCrown___) April 21, 2022

Una fotografia è stata rilasciata per celebrare il 96esimo compleanno della sovrana, in cui la si vede con due pony Fell, a rispecchiare il suo eterno amore per i cavalli. Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno augurato alla Regina un buon compleanno su Twitter, definendo la monarca una “ispirazione per così tanti nel Regno Unito, nel Commonwealth e nel mondo”, e condividendo una foto di Elisabetta II e del Principe Filippo con sette dei loro pronipoti. Insieme agli auguri di compleanno, Buckingham Palace ha twittato una foto di una piccola principessa Elisabetta a 2 anni, nel 1928.

Il principe Harry, rientrato dall’America la settimana scorsa per la prima volta dal 2020, dopo lo strappo dalla famiglia reale compiuto con la moglie Meghan Markle, ha suggerito in un’intervista a una tv statunitense che la regina potrebbe minimizzare quest’ultima ‘pietra miliare’, dicendo che “dopo una certa età ci si annoia dei compleanni”. Ma il nipote ribelle ha anche assicurato di aver trovato la nonna “in gran forma”. Boris Johnson e il leader laburista Sir Keir Starmer hanno a loro volta inviato i loro più cari auguri alla sovrana e il primo ministro ha anche reso omaggio al “servizio dedicato e impeccabile” della monarca in un discorso preregistrato pubblicato su Twitter.

I tanti primati della Regina

Il 2022 suggella il Giubileo di Platino della regina, con le celebrazioni che si svolgeranno – salute permettendo – nel mese di giugno. Mai nessun sovrano britannico aveva raggiunto tale traguardo, e mai ve n’erano stati di così longevi come l’attuale monarca. Elisabetta II, nata il 21 aprile 1926, non in una residenza reale ma in una casa di città in Bruton Street a Londra, dove ha vissuto per i primi tempi coni suoi genitori prima che il padre salisse al trono come re Giorgio VI, a 96 anni ‘batte’ di gran lunga la regina Vittoria e Giorgio III, morti entrambi a 81 anni, unici altri monarchi ad aver vissuto oltre otto decenni. Secondo i dati dell’Office for National Statistics, la regina è una delle circa 124mila persone nella fascia di età tra i 95 e i 99 anni nel Regno Unito, quasi tre quarti delle quali sono donne.

Curiosità regali

Una curiosità è anche quella del doppio compleanno: la regina Elisabetta II, in effetti, ne ‘festeggia’ ben due. Anche se il 21 aprile è il giorno in cui la regina è nata, questa non è l’unica data il cui si celebra il genetliaco della monarca: un’altra occasione ufficiale è quella del secondo sabato di giugno, una tradizione iniziata perché il compleanno del suo bisnonno re Edoardo VII cadeva in novembre, quando il tempo è generalmente meno favorevole per una parata di compleanno. Di solito la sovrana infatti trascorre il suo compleanno anagrafico con la sua famiglia e come da tradizione l’occasione viene salutata con 41 colpi di cannone a Hyde Park, con 21 colpi a Windsor Great Park e con 62 cannonate alla Torre di Londra. La parata Trooping the Colour segna invece il suo compleanno ‘ufficiale’ e di norma si svolge appunto giugno: quest’anno si terrà giovedì 2, in concomitanza con l’avvio dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino.

La regina diventa una Barbie

Un certo numero di oggetti commemorativi sono stati prodotti per celebrare i 70 anni di regno. Tra questi c’è anche una Barbie che ne ritrae le sembianze. La bambola, progettata dal noto produttore di giocattoli Mattel, è stata rilasciata in occasione del 96° compleanno della monarca, giovedì 21 aprile. Vestita con un abito color avorio con nastro blu, la Barbie presenta dettagli tratti dal passato della monarca: indossa infatti una tiara che ricorda quella che la regina portava il giorno del suo matrimonio, e nastri rosa e blu modellati su quelli che le sono stati tramandati da suo padre Giorgio VI e dal nonno Giorgio V. La bambola fa della collezione Barbie Tribute, che secondo la società rende omaggio a “persone visionarie con un impatto e un’eredità eccezionali”.