La professoressa Carla Bassu (classe 1979), studia e insegna Diritto Pubblico Comparato. Di sé stessa dice che è “figlia, sorella, moglie e mamma devota, inseparabile dal fedele Fiji (cioè il suo cocker spaniel, ndr.)” e che è “una globe-trotter precoce e una lettrice vorace. Militante delle libertà fondamentali e appassionata sostenitrice delle battaglie per la parità di genere, spiega che “aspiro a crescere mia figlia libera dagli stereotipi e consapevole che tutto si può fare”. Rigorista nel lavoro, ma consapevole che non bisogna mai “prendersi troppo sul serio” è, ovviamente, orgogliosa delle sue radici sarde e sassaresi (è del quartiere san Giuseppe e liceo Azuni, dove suo nonno, Tonino, fu compagno di banco di Enrico Berlinguer). Lettrice e sportiva compulsiva (nuota, corre, giocava a tennis, il marito è un Triathleta), ha una bambina di sei anni, che si chiama Caterina e “che te lo dico a fà, è la luce dei miei occhi”. Il suo libro- “Il diritto all’identità anagrafica” (Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, 246pp.) che si occupa del “diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di uguaglianza”–“è dedicato a lei, Caterina, che porta il doppio cognome”, chiosa la Bassu.

Professoressa Bassu, mi scusi. Ma con tutti i problemi che ha questo Paese, urge davvero fare una battaglia per il ‘doppio cognome’?

“Sì! Una cosa non esclude l’altra e anche le discriminazioni meno appariscenti devono essere eliminate dall’ordinamento. L’attenzione verso tutte le forme di lesione del principio di uguaglianza è importante perché proprio dalle pieghe del sistema traspare la resistenza di residui patriarcali che devono essere messi in luce ed eliminati. Imponendo il cognome paterno si invia un messaggio preciso alla società: è quello che merita di essere trasmesso e ricordato, ergo è quello che vale di più. Non è vero, non è giusto, non è compatibile con il nostro impianto costituzionale, basato sulla parità. Le nostre figlie e i nostri figli devono sapere che il genere di appartenenza non può essere un criterio di prevalenza accettabile in nessun ambito. Oltre al diritto della donna a non essere discriminata nella possibilità di trasmettere il proprio cognome alla prole, rileva anche il diritto dei figli a essere riconosciuti dall’ordinamento e nell’ambito della comunità di appartenenza come discendenti della madre al pari che del padre”.

Lei ci ha scritto un libro sopra. Specifichiamo meglio, dunque, il senso della sua proposta.

“Nome e cognome sono parte integrante della identità personale, ci identificano nella società già dai primissimi giorni di vita, ben prima che le caratteristiche fisiche e caratteriali ci rendano riconoscibili come individui. Il meccanismo di assegnazione del “nome di famiglia”, che tradizionalmente prevede l’imposizione della linea paterna, non è casuale bensì frutto di una particolare visione della società. L’apposizione del cognome paterno riflette una struttura sociale in cui il ruolo pubblico era riservato agli uomini “capifamiglia” e le donne passavano dalla tutela del padre a quella dello sposo del quale assumevano, a dimostrazione della “cessione” avvenuta, anche il cognome. Formalmente, questo tipo di visione è stato spazzato via dalla Costituzione Repubblicana che sancisce il principio di uguaglianza e professa, tra l’altro, la parità morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.). Sorprende, a più di settanta anni dall’entrata in vigore della nostra Carta fondamentale, scoprire la resistenza di retaggi anacronistici e incoerenti rispetto alla impostazione costituzionale”.

Per la politica, quella sul doppio cognome, è diventato “un impegno trasversale”, come dice la presidente del Senato, Elisabetta Maria Alberti Casellati. Il tema, rilanciato da molte senatrici donne, in particolare democratiche, potrebbe persino diventare legge. Ma c’è speranza, entro la fine della legislatura?