A Carpi fino a 200 euro di bonus veterinario per chi adotta cani o gatti

Fino ase questo è stato adottato presso un canile o gattile. In caso arrivi invece da altra via, si possono comunque avere fino 150 euro. Sono le somme stanziate dal, in provincia di Modena, nell'ambito del cosiddettocon l’intento di sostenere i nuclei familiari in cui vivono cani e gatti che si trovassero in difficoltà economiche e dunque non potessero provvedere adeguatamente alla salute ed all’accudimento del proprio amico a 4 zampe.L’amministrazione comunale ha stanziato fondi per un totale di 10.000 euro e ogni nucleo familiare può fare richiesta del bonus per un massimo di 2 animali per le spese veterinarie sostenute nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2024. Potranno beneficiare dell'incentivo tutti i cittadini di Carpi con animali domestici che siano residenti nel Comune, abbiano un Isee non superiore a 17mila euro, e abbiano provveduto all’iscrizione dell’animale all’Anagrafe Regionale Animali d’Affezione (A.R.A.A.). "Un’iniziativa importante che dimostra la sensibilità del Comune di Carpi nei confronti degli animali e delle famiglie che li accudiscono", ha dichiarato con soddisfazione il primo cittadino Alberto Bellelli. Il bonus rappresenta un piccolo sostegno per permettere a tutti i proprietari di cani e gatti di mantenere al meglio i loro amici ed anche un aiuto peril fenomeno delle rinunce di proprietà e degli: la quota sarà superiore, infatti, se l’animale è stato adottato da strutture comunali. L'amministrazione cittadina ha pubblicato quindi un bando (consultabile a questo link ) con tutte le indicazioni per presentare domanda.Carpi si va dunque ad aggiungere alla lista, abbastanza corta in verità, di amministrazioni che negli anni hanno approvato delle forme di facilitazione per i possessori di animali domestici. Ad esempio, da qualche anno nel Comune disi ripete l’iniziativa chiamata “” con la quale è stato riconosciuto un rimborso una tantum per le spese veterinarie sostenute dalla famiglia. Le iscrizioni per quest’anno sono ormai chiuse ma non è da escludere che presto possa esserci un nuovo contributo. Nel bando scaduto lo scorso aprile, infatti, è stata riconosciuta un’agevolazione d'importo base di 250 euro - aumentabile a 300 euro - per le spese veterinarie o l’acquisto di farmaci effettuato nel primo semestre dell’anno.Ed è scaduto anche il bando del Comune di, il 16 agosto scorso per la precisione, per un sussidio del valore di 125 euro, aumentabile a 200 euro a seconda del numero di domande pervenute, sempre a sostegno di controlli veterinari e per l'acquisto di medicinali. A, per contrastare il cosiddetto fenomeno del “ randagismo di ritorno” che rischia di essere favorito dall’attuale crisi economica, garantisce la gratuità di alcune prestazioni, alle famiglie con Isee non superiore a 15.000 euro, ai titolari di pensione sociale, ai cittadini ciechi o ipovedenti con cane conduttore o ancora alle famiglie con un componente disabile, alle associazioni animaliste di volontariato o di Protezione Civile oltre che alle Onlus di promozione sociale. Tra le prestazioni ammesse al contributo troviamo l’applicazione di microchip e iscrizione nell’Anagrafe degli Animali d’Affezione e la sterilizzazione di cani e gatti.Ci sono poi Comuni che invece hanno introdotto bonus per, come ad esempio Castel Mella (provincia di Brescia) che elargisce un contributo dai 100 ai 200 euro per l’adozione di cani o gatti presenti nei rifugi comunali. A, invece, l’unico bonus per animali domestici oggi previsto è quello di cui si può usufruire in sede di dichiarazione dei redditi con laquali: visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio, acquisto di farmaci prescritti. L’importo varia quindi a seconda della spesa effettuata. Bisogna però precisare che c’è una soglia minima e massima: la franchigia minima è di 129,11 euro, il limite massimo di spesa detraibile è di 550 euro.