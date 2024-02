Alcool free, musica e inclusione. Ecco il pomeriggio in discoteca degli under 18 senza sballo

Modello Wonderland: la prima disco educativa e inclusiva

"A Torino il divertimento è legato alla musica e non all'alcol"

Pomeriggio in discoteca., musica e perché no, dov'è possibile iniziative educative e inclusive . Tutto questo per offrire ai giovani spazi sicuri dove trascorrere ore spensierate in compagnia dei coetanei. Luoghi di socialità dove si insegna che il divertimento non passa dallo sballo e che può essere per tutti e tutte. È la proposta lanciata da. Ma questa formula è già realtà in altre regioni, come in Toscana: un esempio a, con la discoteca per giovanissimi, oppure il progetto, precisamente a Uliveto Terme.Un parcheggio vista monti pisani. È domenica pomeriggio, i genitori scaricano i ragazzi che si avviano, chi in gruppo chi in coppia, verso l'entrata della discoteca Wonderland . Le ragazzine sono in tiro, alcune più truccate di altre, i ragazzi già si pavoneggiano alla biglietteria. Si respira inizialmente un'atmosfera da discoteca normale anche se il sole è ancora alto in cielo. Entrati serve poco per accorgersi che c'è molto di più. Alcool zero, tanta musica e voglia di stare insieme, ma soprattuttoannesse. Anche i teenager con disabilità sono al centro della pista con gli altri ragazzi e ragazze. Wonderland è solo uno dei, come quello della discoteca Papillon di Siena, e in altre regioni. Ora anche Torino si appresta a fare un passo verso questo nuovo modello di sano divertimento."Si tratta di un progetto pilota, ma spero che tutte le discoteche del futuro diventino luoghi educativi - dice il coordinatore del progetto, Yassine El Ghlid -, dove i ragazzi possono passare del tempo di qualità, divertendosi in compagnia e imparando, ma soprattutto stando al sicuro sotto Giovanissimi con disabilità provenienti da tutta la Toscana, trovano ogni domenica il loro spazio per divertirsi e stare insieme a nuovi amici.e fondamentali da conoscere - come bullismo dipendenza da alcool e droghe - e da evitare assolutamente, affrontati utilizzando un linguaggio vicino ai giovani". La forza di Wonderland è parlare di inclusione e integrazione in uno spazio di divertimento.L'iniziativa sarebbe rivolta ai, dai 13 anni in su, che oggi non possono andare nei locali, vietati agli under 16. Di pomeriggio, senza alcool o sballo, ma sano divertimento e socialità. "Vogliamo offrire un'alternativa a tanti giovani, ricreandomal bevuto e allo sballo", spiega Claudio Ferraro, direttore di Epat. "Le discoteche stanno riprendendo, sarebbe bello aprirle a tutti con questi presupposti. È anche una questione di etica imprenditoriale". È questa la proposta lanciata da Epat Ascom Torino, che dati alla mano di un report in cui sono stati coinvolti duecento ragazzi tra i 13 e i 17 anni, confermano la grande voglia di un nuovo modello di intrattenimento anche da parte degli stessi giovani . E non solo delle famiglie. "l'idea del sabato o domenica pomeriggio in discoteca piace, mentre cala di poco la quota di intervistati (69,7%) convinti della, anche se è più alta la consapevolezza che i genitori sarebbero d'accordo".