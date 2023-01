Vi ricordate la vicenda della pallavolista Alessia Orro? Ad aprile 2022 era finita sulle prime pagine dei giornali, e ne avevamo parlato anche noi di Luce!, perché lo stalker che da anni la perseguitava era stato arrestato a seguito della sua denuncia. L’uomo, 55enne di Novara, era finito per la seconda volta dietro le sbarre con l’accusa di stalking nei confronti della 24enne, palleggiatrice del Vero Volley Monza e della Nazionale, che ritiene essere “la donna della sua vita”.

Messaggi continui, pedinamenti, minacce che già nel 2019 erano costati ad Angelo Persico una condanna (frutto di patteggiamento) a 1 anno e 8 mesi da scontare ai domiciliari. Ma non era bastata a fermarlo. Una volta tornato libero era tornato a molestare Alessia, che esasperata era ricorsa a una nuova denuncia. Questa volta i carabinieri di Monza, città dove la 24enne di Oristano ha ormai la sua seconda casa, hanno colto l’uomo in flagranza di reato, portandolo nuovamente in carcere il 10 aprile 2022. Una vicenda terribile che sembra però aver avuto un lieto fine; ma è la stessa Orro, che ha sempre portato avanti con forza la sua battaglia contro le molestie, invitando chi come lei ne è vittima a denunciare, a spiegare come questa esperienza l’abbia cambiata. “La vita mi ha insegnato che bisogna scegliere bene le persone di cui circondarsi: io ora faccio entrare nel mio mondo solo quelle di cui fido incondizionatamente”, dichiara in un’intervista al Corriere della Sera, dicendo di essere diventata più diffidente dopo quello che ha passato.

A mesi di distanza dall’arresto di Persico, la capitana del Vero Volley ha chiari i suoi obiettivi sportivi e professionistici: “Puntiamo alla semifinale di Champions e alla finale scudetto” dice convinta. La stessa determinazione che l’ha spinta a denunciare il suo stalker, grazie alla forza che ha trovato “nelle persone che mi vogliono bene, ma soprattutto dentro di me”. E che spera altre persone, altre ragazze anche giovanissime, possano trovare magari grazie alla sua storia, perché sa bene che “Le parole, in questi casi, servono a poco. Sono gli esempi a darti coraggio“. In questi mesi, aggiunge, sono state tante le ragazze – e anche un ragazzo! – che le hanno scritto per raccontarle i loro casi: “Alcuni ce l’hanno fatta, altri ancora no. A loro ho consigliato di parlare con una persona cara. Di cercare il coraggio nel profondo della propria anima. Io ho tenuto duro, non ho mollato anche quando intorno era tutto buio. Ora sono felice”.

E di questa felicità ritrovata il merito è anche dell’amore, trovato nel palleggiatore Luciano De Cecco (Lube Civitanova), con cui ha iniziato una storia un anno e mezzo fa: “Abbiamo provato a tenerla solo per noi per un po’, ma ormai era il segreto di Pulcinella – afferma Alessia Orro –. A Capodanno l’abbiamo resa pubblica. Siamo una bella coppia”. Certo gli impegni, di entrambi, sono parecchi, e i momenti per vedersi e godersi un po’ di relax insieme molto pochi – “un sudoku” –, ma per il momento si accontenta. Anche se, dalle parole della 24enne emerge anche una critica: “Rientrata dal Mondiale (dove le azzurre hanno conquistato il bronzo, ndr), ho riposato due giorni. Poi sono tornata in campo perché iniziava subito il campionato. Abbiamo giocato ogni tre giorni. Poi la Champions. E in primavera si riparte con la Nazionale: Nations League, Europeo, qualificazione olimpica. Non c’è il tempo di recuperare le energie fisiche e mentali”.