L’attrice brasiliana Claudia Raia, 56 anni, ha rivelato che il mese scorso ha dato alla luce un bambino. Il piccolo Luca è il primo figlio della star della telenovela con il marito Jarbas Homem de Mello, il terzo per lei dopo Enzo, 25 anni, e Sophia, 19 anni, avuti con l’ex Edson Celulari. Raia, che è rimasta incinta in modo naturale tre anni dopo che i medici le avevano detto che era entrata in menopausa, ha annunciato l’emozionante notizia sulla sua pagina Instagram, postando una foto dall’ospedale con il coniuge, 53 anni, e il neonato. “Luca è arrivato illuminando il sabato sera! È arrivato qui l’11 febbraio e ha già reclamato il suo spazio. Ce l’abbiamo fatta”, ha scritto nella didascalia del post.

Mamma tris a 56 anni

Da quando il terzogenito è arrivato in casa l’attrice ha condiviso molte foto del neonato con i fratelli e con il suo papà, oltre ad altri scatti dall’ospedale. In precedenza, dopo un ciclo fallito di fecondazione in vitro (IVF), la 56enne ha raccontato la sua storia in un’intervista televisiva brasiliana a settembre: “Ho avuto una conversazione molto seria con Dio. Ho detto: ‘Non ho intenzione di provare più di una volta. Non sfiderò il destino. Proverò una volta sola, e se funzionerà, andrà bene, e se non funzionerà, capirò”. Nonostante l’insuccesso, a sorpresa, lo scorso anno è rimasta incinta in modo naturale. In precedenza, durante una visita medica, alla donna era stato detto che sembrava che stesse ovulando di nuovo, ma l’attrice credeva che si trattasse di un errore o di un’anomalia e non ha mai pensato che potesse portare a una gravidanza. “Mi ero arresa. Sono andata in viaggio con i miei figli”, ha ricordato l’attrice. “Mi sono allenata, ho preso lezioni, mi sono tinta i capelli. Tutto andava bene”. Quando mesi dopo si è sentita male, e tutti gli altri esami sono risultati regolari, i medici hanno fatto alla 55enne un test di gravidanza. Non solo il test è risultato positivo, ma Raia ha scoperto che le mancava poco per superare il primo trimestre. La prima reazione è stata pensare che il suo medico fosse “impazzito”. “Ho 55 anni – ricorda di aver detto al dottore -. Poi ho fatto il test ed è risultato che ero incinta da settimane”.

La risposta agli haters

Sui social purtroppo la notizia ha scatenato gli haters, con molti commenti sgradevoli sull’età della neo mamma; a questi Claudia Raia ha ricordato che “ci sono mille modi di essere madre“. “Nel mio caso, avere più di 50 anni è stata una delle sfide – ha aggiunto – ma vale la pena riflettere sul fatto che oggi ci sono mille modelli di famiglia e tante forme di amore materno”, ha spiegato su Instagram. “Dobbiamo smetterla con questa mania di giudicare o porre limiti alla maternità altrui, perché ogni persona vive questa esperienza in modo molto intimo e unico”. Nel 2019, l’Ufficio per le statistiche nazionali del Brasile ha rivelato che il numero di donne che rimangono incinta oltre i 40 anni è quasi raddoppiato negli ultimi due decenni. Secondo gli esperti di statistica, le donne rimandano la nascita di un figlio all’età più avanzata per tutta una serie di motivi, tra cui la costruzione di una carriera lavorativa.