La cantante Christina Aguilera promuove il benessere sessuale. La vincitrice di cinque Grammy Awards e due Latin Grammy Awards è la co-fondatrice e brand advisor di Playground, il nuovo marchio di benessere sessuale lanciato nel 2022, per sostenere la visione positiva del sesso in merito alla salute, al benessere e al piacere. Il brand offre prodotti innovativi per l’intimità approvati dalla FDA (Food and Drug Administration), che migliorano la salute sessuale delle donne.

“Ho trascorso tutta la mia carriera a incoraggiare tutti, ma soprattutto le donne a sentirsi più forti pur possedendo la propria sessualità. Più ti senti meglio con te stesso, meglio puoi vivere la tua vita e possederne ogni capacità” scrive via social una delle artiste latinoamericane più influenti dell’industria dell’intrattenimento, considerata un’icona della cultura pop. E aggiunge: “Sono così orgogliosa di essere co-fondatrice di Playground, un fantastico brand di proprietà di donne che si impegna a rendere i prodotti per il benessere sessuale più accessibili e divertenti”.

Il marchio combina elementi antichi e di nuova ricerca composti da adattogeni e ingredienti come acido ialuronico, cohosh nero, erba di capra cornea e vitamina E. “Christina Aguilera ha sempre abbracciato con orgoglio la sua sessualità non ha avuto paura di condividerla con i suoi fan attraverso la sua musica o la sua stessa voce. In qualità di chief brand officer e co-fondatrice di Playground, Christina ha la piattaforma per consentire alle donne di dare piena priorità al loro benessere sessuale” spiega Catherine Magee, CEO e co-fondatrice di Playground insieme all’esperta di sviluppo prodotti, Sandy Vukovic.

Nel suo nuovo incarico in Playground, la cantante 42enne sosterrà ulteriormente la missione del marchio per creare un dialogo aperto sul benessere sessuale, secondo una prospettiva femminile. Playground è innovativo e in linea con i tempi che corrono, ma non solo per la sua missione di empowering femminile.

Il brand si conferma l’unico marchio di lubrificanti a utilizzare materiali riciclati per il suo imballaggio primario, con confezioni riciclabili al 100%. Il messaggio di Playground mira all’amore nei confronti della natura e del proprio corpo, spingendo ogni donna a scegliere con cura i propri prodotti intimi così come quelli di bellezza. “Il sesso è una parte essenziale del nostro benessere generale, e Playground è qui per ricordarti che ogni parte del tuo corpo, non solo dei tuoi capelli o del tuo viso, merita di essere coccolata” dice l’artista che oltre 24 anni fa pubblicava “What a Girl Wants“, con il suo messaggio orecchiabile sul farsi carico di ciò di cui lei e le altre donne hanno bisogno per se stesse.

Il brand non si concentra esclusivamente sulla lubrificazione, ma offre prodotti che idratano, leniscono e stimolano la libido con ingredienti vegetali e vegani. “Siamo forzatamente alimentati con un’idea specifica di ciò che dovrebbe essere la sessualità delle donne” le parole di Aguilera al magazine “Hypebae” sottolineando come “questa è un’azienda in cui posso parlare di sesso tutto il giorno, di cosa significhi per me come donna. Adoro aiutare altre donne che trovano questo argomento spaventoso, a sentirsi più autorizzate”.