Si è laureata in Antropologia, Religioni e Civiltà Orientali indossando un abito tradizionale Crow, tribù della sua famiglia adottiva in Montana. Eppure Raffaella Milandri è italianissima e ha conseguito il titolo nella storica università Alma Mater di Bologna, lo scorso 17 marzo. Allora perché questa scelta di look così particolare? La scrittrice e giornalista nel 2010 è diventata membro adottivo della famiglia di nativi americani Black Eagle. Da quel momento quella che era una semplice passione per i popoli indigeni si è focalizzata sullo studio degli aborigeni Usa e sulla divulgazione della loro cultura.

L’usanza di indossare i “tribal regalia”

Un titolo di studio specifico, quello conseguito dalla Milandri, “Che ho ritenuto oltremodo necessario per coronare la mia attività di studiosa e attivista per i diritti dei Nativi Americani e per i Popoli Indigeni. La prima forma pacifica di attivismo è divulgare la cultura nativa” spiega. L’abito indossato durante cerimonia di laurea appartiene alla tribù della sua famiglia adottiva. Usanza che è stata istituzionalizzata solo dal 2017 in Montana, Stato d’origine del suo popolo, quando è stata approvata una legge (la SB 319) che permette ai nativi e loro familiari di laurearsi con il “tribal regalia“. In virtù di questa norma, il Segretario della Crow Nation, Levi Black Eagle, a maggio 2022 ha ricordato la possibilità di indossare l’abito tradizionale Crow in queste occasioni e così Milandri ha chiesto alla famiglia d’adozione se anche lei, in quanto membro acquisito della tribù, avrebbe potuto indossarlo in occasione della sua discussione, a marzo 2023.

La dedica alle vittime dei collegi indiani

Ricevuto il permesso, Aoudrey Black Eagle ha lavorato alacremente per confezionarle l’abito, che prevede una complessa decorazione. La scrittrice, ricordando il momento della laurea a Bologna, racconta che è stata “Una grandissima emozione e un onore poter rappresentare la Crow Nation e la mia famiglia adottiva. Ho dedicato la mia laurea in primis alle vittime dei collegi indiani, istituti scolastici, perlopiù a gestione cattolica, di stampo assimilazionista. Le stesse vittime per le quali Papa Francesco, lo scorso luglio, si è recato in Canada in viaggio penitenziale a chiedere scusa – spiega –. Ho molto approfondito questo tema controverso e presto sarà pubblicato un mio studio sull’argomento dalla Mauna Kea Edizioni”.

Stop all’appropriazione culturale

In occasione della cerimonia è arrivato anche il “saluto a tutti i cittadini italiani” di Cedric Black Eagle: “Mia moglie Audrey ed io vorremmo ringraziare la nostra sorella adottiva Raffaella per averci permesso di partecipare ai suoi successi vestendola con la nostra regalia indiana Crow mentre si sta laureando in antropologia. Iitchik Aho!“. Raffaella Milandri è la prima persona in Italia a laurearsi con abito tradizionale nativo americano Crow che, facendo parte della cultura di un popolo nativo, va salvaguardato e non usato senza avere il permesso dalla tribù di appartenenza. “L’appropriazione culturale delle loro usanze non è assolutamente accettata dai Nativi Americani, che rivestono le loro tradizioni a una identità che ha subito incredibili soprusi dall’arrivo di Colombo in poi”, conclude.